A lygos turo apžvalga: skambiausia „Džiugo“ pergalė

A lygos 16-ajame ture buvo užfiksuotos net trejos lygiosios, o pergales iškovojo Telšių bei Alytaus komandos, rašo alyga.lt.

Staigmena. Daugiau negu pusantro mėnesio pergalės Lietuvos čempionate neiškovojęs Telšių „Džiugas“ pirmą mačą savo miesto centriniame stadione įprasmino sensacingu rezultatu – 2:1 nugalėjo lyderę Marijampolės „Sūduvą“.

Įvarčius žemaičiams pelnė Leo Ribeiro ir Martynas Vasiliauskas, puikiai vartų stačiakampį gynė Povilas Survila, o „Džiugas“ pakilo į 7-ąją poziciją.

Emocijos. Dvikova „Sūduvai“ Žemaitijos sostinėje apkarto ir dėl nesportiško Semiro Kerlos elgesio po rungtynių – bosnis sulaukė poros mačų diskvalifikacijos ir praleis du mačus. Tai bus rungtynės su Vilniaus „Žalgiriu“ ir Alytaus DFK „Dainava“.

34 taškus turintys vicečempionai artimiausius konkurentus lenkia atitinkamai 2, 3 ir 6 taškais.

Paradoksas. 16-ajame ture Kėdainių „Nevėžis“ žaidė bene labiausiai nukraujavusia sudėtimi. Komandai nepadėjo tiek traumuoti, tiek diskvalifikuoti žaidėjai, tačiau kėdainiečiai, atlikę vos vieną keitimą, atsilaikė mače su Vilniaus „Riterais“ – 0:0.

4 taškai per dvejas rungtynes – geriausia antrą kartą „sausus“ vartus išlaikiusio „Nevėžio“ atkarpa šiame sezone. Nuo laipteliu aukščiau žengiančios Gargždų „Bangos“ Kėdainių komanda atsilieka 4 taškais.

Atsisveikinimas. „Riteriai“ per pastarąsias penkerias rungtynes nė karto nelaimėjo, nepaisant to, jog dalis mačų vyko su apatinės turnyro lentelės dalies komandomis.

Nuslopęs puolimas, nusileidimas į 6-ąją turnyro lentelės vietą privertė pasukti klubą skirtingais keliais su trenerių štabo vadovu – legendiniu Baltarusijos futbolininku Sergejumi Gurenka.

Derbis. „Žalgirių“ susidūrime netrūko atkaklios ir permainingos kovos. Vilniaus klubas abu kartus pirmavo, tačiau „Kauno Žalgiris“ kėlinių pabaigose įmušė po įvartį ir mačas baigėsi rezultatu 2:2.

Rungtynės su „Žalgiriu“ LFF stadione šį kartą puikiai susiklostė Rudinilsonui Silvai, kuris pelnė gražų išlyginamąjį įvartį. Įdomu tai, kad Bisau Gvinėjos rinktinės gynėjas tiek 2019, tiek 2020 metų dvikovose su šiuo oponentu Vilniuje po kartą užsidirbo raudoną kortelę.

Netektis. Kauniečiai gerą rezultatą sostinėje pasiekė be itin svarbaus žaidėjo – Grato Sirgėdo. Lietuvos rinktinės saugui buvo atlikta operacija ir jis nepadės komandai 4 mėnesius.

Drausmė. Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ klubas nepralaimėtų dvikovų seriją pratęsė iki keturių – namuose sužaista 0:0 su „Panevėžiu“. Andriaus Skerlos kariauna iš šio varžovo taškus atėmė antrą kartą ir toliau rikiuojasi 5-oje vietoje.

Statistika. „Panevėžys“ antrą kartą iš eilės nepraleido įvarčio, o jaunojo vartininko Dano Šimkevičiaus sąskaitoje iš viso yra jau penkerios „sausos“ rungtynės.

Benefisas. Tarp rezultatyviausių čempionato žaidėjų kiek netikėtai greitai braunasi 20-metis „Dainavos“ krašto saugas Saidas Hamuličius. Būtent šio futbolininko iš Nyderlandų pelnyti 2 įvarčiai labai prisidėjo prie pergalės 3:1 prieš Gargždų „Bangą“.

S. Hamuličiaus kraityje jau 5 taiklūs smūgiai, savo ruožtu, 36-erių veteranas Vytautas Lukša pelnė savo pirmą įvartį šiemet – dainaviečiai su 13 taškų pakilo į 8-ąją vietą.

Nesėkmės. Gargždų klubui prieš mačą Alytuje ir jo metu itin nesisekė. Keliaujant į Dzūkiją sugedo „Bangos“ autobusas, tad dvikova prasidėjo pusvalandžiu vėliau, per dvikovą traumas patyrė Skirmantas Rakauskas bei Aleksandras Aksionovas, o anksčiau buvo pranešta, kad šiame sezone nežais Norito Hashiguchi ir Jurijus Pavlykas. Be to, raudoną kortelę užsidirbo Dovydas Norvilas.

Vieninteliu pozityvu tapo Etienne'o Mukanya puikus įvartis antrame kėlinyje. Iš viso A lygoje belgas yra pasižymėjęs 6 kartus, 5 sykius tą padarė su „Riterių“ marškinėliais ir kartą su „Bangos“.