Čempionų lygos kulminacija: istoriją sukurti galintis „Man City“ prieš patirtį atsinešantį „Chelsea“

2020–2021 metų Europos klubinis sezonas pasiekė finišo tiesiąją – jau šį vakarą Portugalijoje paaiškės naujasis Senojo žemyno futbolo karalius. Porto mieste dėl UEFA čempionų lygos trofėjaus susikaus dvi Anglijos ekipos – „Manchester City“ ir Londono „Chelsea“.

Tai trečias kartas Čempionų lygos istorijoje, kai finale susitinka Anglijos klubai. Pirmąkart – 2008-aisiais – „Chelsea“ grūmėsi su „Manchester United“, o 2019-aisiais susitiko „Liverpool“ ir Londono „Tottenham“.

Stebukladario iš Katalonijos vadovaujama „Man City“ komanda apskritai debiutuoja Čempionų lygos finale. Anglijos čempionų titulą susigrąžinę Pepo Guardiolos auklėtiniai iki šio sezono toliau pusfinalio nebuvo nužygiavę. O „Chelsea“ ruošiasi savo trečiajam finalui.

Be to, tai bus pirma šių komandų dvikova Europos turnyre per pastaruosius 50 metų. Vis dėlto jiedvi puikiai viena kitą pažįsta – vien šį sezoną vietiniame fronte žaidė triskart ir du kartus triumfavo „Chelsea“ futbolininkai.

Komandos vis dar turi nesuvestų sąskaitų, todėl Čempionų lygos finale laukiama itin atkaklios kovos. Thomo Tuchelio diriguojamas „Chelsea“ tapo itin neparankiu varžovu P. Guardiolai, tačiau „Man City“ daugumos ekspertų yra laikoma ne tik finalo favorite, bet ir apskritai šiuo metu pajėgiausia pasaulio komanda.

Jūsų dėmesiui – portalo LRT.lt žvilgsnis į britišką Čempionų lygos finalą.

2021 m. Čempionų lygos finalas iš Stambulo buvo perkeltas į Portą / AP nuotr.

Kelias iki finalo

Abiejų komandų žygis šį Čempionų lygos sezoną prasidėjo panašaus pajėgumo grupėse: „Man City“ sutiko „Porto“, „Marseille“ ir Pirėjo „Olympiakos“, o „Chelsea“ – „Sevillą“, „Rennes“ ir „Krasnodar“.

Abi komandos savo grupėse užėmė pirmą poziciją. P. Guardiolos kariauna žaidė be priekaištų – penkios pergalės ir lygiosios paskutiniame ture. „Miestiečiai“ per šešerias rungtynes įmušė 13 įvarčių, o iš savo vartų kamuolį traukė vos kartą. „Chelsea“ grupės varžybose taip pat išvengė pralaimėjimo – keturios pergalės ir dvejos lygiosios.

Aštuntfinalyje, kai Franką Lampardą trenerio kėdėje pakeitė T. Tuchelis, „Chelsea“ susitiko su Madrido „Atletico“. Pirmoje sezono pusėje spindėjęs „Atletico“ turėjo tapti sunkiai įkandamu riešutu „Chelsea“, tačiau jį T. Tuchelio kariauna perkando pirmu bandymu – pergalė Madride rezultatu 1:0. Atsakomosios rungtynės Londone intrigos neatnešė – mėlynieji triumfavo rezultatu 2:0.

„Man City“ aštuntfinalyje susigrūmė su Menchengladbacho „Borussia“. Naujieji Anglijos čempionai sunkumų neturėjo – pergalės rezultatu 2:0 tiek išvykoje, tiek namuose. Kitame etape „Man City“ ekipos vėl laukė vokiškas testas – Dortmundo „Borussia“. Kovoje su BVB intrigos buvo daugiau, tačiau ir čia „Man City“, laimėjęs abejas rungtynes identišku rezultatu (2:1), žengė į pusfinalį.

„Chelsea“ ketvirtfinalio etape sulaukė potencialiai silpniausio, tačiau klastingo varžovo – „Porto“ klubo, kuris aštuntfinalyje sudavė smūgį Turino „Juventus“ žvaigždėms. Geležinę gynybą demonstruodama Londono komanda pirmame mače „Porto“ įveikė 2:0, o atsakomosios rungtynės Londone baigėsi pralaimėjimu 0:1, tačiau tai nesutrukdė Anglijos atstovams žengti į kitą etapą.

„Manchester City“ šį sezoną dar nepatyrė nė vieno pralaimėjimo Čempionų lygoje / AP nuotr.

Pusfinalyje T. Tuchelio kariauna sutiko labiausiai patyrusią Čempionų lygos komandą – Madrido „Real“. Pirmoji dvikova Ispanijos sostinėje baigėsi lygiosiomis 1:1. Kovai persikėlus į „Stamford Bridge“ stadioną, užtikrintai savo pranašumą įrodė šeimininkai – rezultatu 2:0 karališkąjį Ispanijos klubą palaužęs „Chelsea“ po devynerių metų pertraukos pateko į pajėgiausio Europos turnyro finalą.

„Man City“ kovoje dėl bilieto į finalą susikovė su Paryžiaus „Saint-Germain“ futbolininkais, kurie praėjusiais metais jau buvo įveikę šį barjerą. Pusfinalio pradžia Paryžiuje svečiams iš Mančesterio nebuvo sėkminga – PSG pirmoji įgijo pranašumą. Vis dėlto antrajame kėlinyje pademonstruotas futbolas leido iš Prancūzijos išsivežti pergalę rezultatu 2:1. Atsakomosiose rungtynėse vis dar buvo laukiama intrigos, bet savo žodį tarė Riyadas Mahrezas – įmušė du įvarčius ir atvedė „Man City“ į pergalę 2:0.

Mančesterio klubas šį sezoną Čempionų lygoje per dvylika susitikimų dar nėra patyręs nė vieno pralaimėjimo. Tik sykį grupės etapo rungtynėse su „Porto“ buvo sužaista lygiosiomis. Per visą šį laikotarpį „miestiečiai“ pasiekė 25 įvarčius, o varžovams leido įmušti tik 4.

„Chelsea“ savo vienintelį pralaimėjimą patyrė ketvirtfinalio etape rungtyniaudami su „Porto“, bet taip pat įmušė nemažai įvarčių (22), o savo aikštės pusėje nuo atkrintamųjų etapo pradžios demonstravo geležinę gynybą – vos du praleisti įvarčiai.

„Chelsea“ futbolininkai / AP nuotr.

Komandų naujienos ir sudėtys

„Man City“ komanda sezoną Anglijoje baigė pačia aukščiausia nata, rezultatu 5:0 sutriuškindama Liverpulio „Everton“ vienuolikę. Kur kas daugiau įtampos paskutiniame „Premier“ lygos ture patyrė „Chelsea“, kuri kovojo dėl vietos didžiajame ketverte. Mėlynieji pralaimėjo Birmingamo „Aston Villai“, tačiau „Leicester City“ nesėkmė paliko šio sezono Čempionų lygos finalininkus ketvirtoje vietoje.

„Man City“ per pastarąsias penkerias rungtynes patyrė dvi nesėkmes, tačiau džiaugėsi Anglijos čempionato auksu. Štai „Chelsea“ per tą laikotarpį suklydo triskart, pralaimėjo FA taurės finalą ir iki paskutinių minučių kovojo dėl vietos ketverte.

Abi komandos finalą pasitinka būdamos pačios pajėgiausios sudėties. Didelių staigmenų starto sudėtyse išvysti nesitikima, tačiau mažiau prognozuojamas yra P. Guardiola, kuris būtent Čempionų lygos turnyre mėgsta eksperimentuoti tiek taktine schema, tiek rinkdamasis žaidėjus.

Pepas Guardiola / AP nuotr.

Vaizdas paskutinėse Čempionų lygos rungtynėse leidžia manyti, kad ir finale P. Guardiola žais be tikrojo puolėjo – starto sudėtyje nebus nei Sergio Aguero, nei Gabrielio Jesuso. Daugiau funkcijų puolime, kaip spėjama, prisiims Kevinas De Bruyne.

„Chelsea“ komandoje daugiau klaustukų kelia ne taktinis išsidėstymas, o atakuojantys žaidėjai, kurie pradės rungtynes starto sudėtyje. Mėlynieji turėtų žaisti sau įprasta 3-4-3 schema, kurioje mažiausiai garantijų turi puolėjai. Vis dėlto spėjama, kad T. Tuchelis pasitikės Kai Havertzo, Masono Mounto ir Timo Wernerio trio.

Prognozuojamos komandų starto sudėtys:

„Manchester City“ (4-3-3): Edersonas; Kyle`as Walkeris, Johnas Stonesas, Rubenas Diasas, Oleksandras Zinčenka; Bernardo Silva, Fernandinho, Ilkay`us Gundoganas; Riyadas Mahrezas, Kevinas De Bruyne, Philas Fodenas.

Londono „Chelsea“ (3-4-3): Édouard`as Mendy; Andreasas Christensenas, Thiago Silva, Antonio Rudigeris; Cesaris Azpilicueta, Jorginho, N`Golo Kante, Benas Chilwellas; Kai Havertzas, Timo Werneris, Masonas Mountas.

Thomas Tuchelis / AP nuotr.

Įdomūs faktai

„Manchester City“ tapo devintąja Anglijos komanda, kuri žais stipriausio Europos turnyro finale. Anglija lenkia visas kitas šalis, įskaitant Vokietiją ir Italiją, kurios yra delagavusios po šešis klubus.

Tos pačios šalies klubai Čempionų lygos finale susitiks aštuntą kartą turnyro istorijoje.

Šio sezono finalas vyks Porto mieste esančiame „Estadio do Dragao“ stadione. Būtent šioje tvirtovėje „Man City“, šį sezoną sužaidęs 12 rungtynių, neiškovojo 12-os pergalės, o „Chelsea“ čia laimėjo tik sykį iš keturių bandymų.

Tiek „Chelsea“, tiek „Man City“ iki finalo nužygiavo praleidusios vos po keturis įvarčius. Mažiau įvarčių buvo praleidę tik 2006-ųjų finalininkai – „Barcelona“ (4) ir Londono „Arsenal“ (2).

Nei Londono, nei Mančesterio klubų futbolininkai šį sezoną per vienas rungtynes Čempionų lygoje nepraleido daugiau nei vieno įvarčio.

Nuo 2019-ųjų Čempionų lyga turi po naują finalininką: 2019-aisiais į finalą prasibrovė Londono „Tottenham“, 2020-aisiais – PSG, šiais metais – „Man City“.

„Manchester City“ ir „Chelsea“ šį sezoną tarpusavyje kovėsi triskart / AP nuotr.

„Man City“ gali tapti 23-ia komanda, nugalėjusia Čempionų lygoje ar Europos taurėje. Paskutiniai naujokai nugalėtojų sąraše buvo „Chelsea“ futbolininkai, kurie savo pirmą trofėjų stipriausiame Senojo žemyno turnyre iškovojo 2012-aisiais.

Mančesterio klubui tai bus antras finalas UEFA organizuojamose varžybose. 1969–1970 metų sezoną „miestiečiai“ Taurių laimėtojų taurės finale rezultatu 2:1 palaužė Zabžo „Gornik“ iš Lenkijos.

„Chelsea“ varžysis savo trečiame Čempionų lygos finale. Kol kas abu pasirodymai buvo pažymėti 11 metrų baudinių serijomis.

Thomas Tuchelis tapo pirmuoju treneriu istorijoje, kuriam dukart iš eilės su skirtingais klubais pavyko patekti į Čempionų lygos finalą. Praėjusiais metais jis šį turnyro etapą pasiekė būdamas PSG vairininkas.

„Chelsea“ saugui Mateo Kovačičiui tai bus ketvirtas Čempionų lygos finalas. Prieš tai tris kartus – 2016, 2017 ir 2018 metais – jis triumfavo būdamas Madrido „Real“ žaidėjas.