A lygos turo apžvalga: antras lyderių kluptelėjimas ir greičiausias įvartis

A lygos 15-ajame ture antrą pralaimėjimą patyrė lyderis, o čempionato metraščiuose vietos atsirado „Kauno Žalgirio“ saugo pasiekimui, rašo alyga.lt.

Rokiruotė. Po 15-ojo turo kovų įvyko pokytis turnyro lentelėje – pasikeitė 5-ąją bei 6-ąją vietas užimančios komandos. Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ ekipa svečiuose 3:1 nugalėjo Vilniaus „Riterius“, sostinės futbolininkus įveikdama antrą kartą šiame sezone.

17 taškų savo sąskaitoje turintys čempionato debiutantai 2 taškais aplenkė „Riterius“, kurie sužaidė vienu maču mažiau.

Duobė. „Riteriai“ per pastarąsias ketverias rungtynės iškovojo vos tašką, maža to, klubą kamuoja nekokios tendencijos puolime. Per šią atkarpą, atmetus realizuotą Mindaugo Grigaravičiaus baudinį, įvarčius sostinės komandai įmušė vidurio gynėjai – Valentinas Jeriomenka ir Olaide Badmusas.

Artimiausią mačą Lietuvos čempionate „Riteriai“ žais Kėdainiuose prieš vietos „Nevėžį“.

Atsikvėpė. Pirmenybių autsaideriui „Nevėžiui“, nugalėjus Telšių „Džiugą“ 2:1, pavyko nutraukti 12 pralaimėjimų seriją ir su 6 iškovotais taškais priartėti prie aukščiau esančios oponentų grupės.

Pirmaisiais taikliais smūgiais savo karjeroje A lygoje pasižymėjo Mindaugas Butkus bei Junioras Timite – pastarasis žaidėjas kamuolį į vartus pasiuntė 90-ąją minutę.

Nusivylimas. „Džiugas“ pastarąją pergalę iškovojo dar 6-ajame ture, kai namuose palaužė būtent „Nevėžį“. Nuo tų rungtynių džiugiečiai savo kraitį papildė vos 3 taškais ir toliau išlieka 8-oje pozicijoje.

Artimiausiuose turuose žemaičiams teks galingi oponentai, tačiau gegužės 27-ąją „Džiugas“ varžovus jau priims Telšių miesto centriniame stadione.

Efektingumas. Trejų nelaimėtų rungtynių seriją „Panevėžys“ nutraukė išties puikiai – 3:0 buvo sutriuškinta Alytaus DFK „Dainava“ ir po šio laimėjimo panevėžiečiai dar labiau įsitvirtino 4-oje vietoje.

Aukštaitijos sostinės klubas pelnė itin gražius įvarčius: trečią kartą pasižymėjo Jeffrey Sarpongas, į rikiuotę grįžęs Jorge Eliasas taip pat atliko precizišką smūgį, savo ruožtu, Rafaelio Floro šūvis pretenduoja atsidurti tarp gražiausių šiame sezone.

Pozityvas. Nepaisant nesėkmės Panevėžyje, „Dainavos“ vyr. treneris Tomas Ražanauskas liko patenkintas komandos pasirodymu antrame kėlinyje – tada Paulius Golubickas turėjo puikų šansą atstatyti pusiausvyrą.

Alytaus klubas vertėsi be diskvalifikuoto Lino Klimavičiaus – įdomu tai, kad visas pergales bei lygiąsias dainaviečiai iškovojo būtent su šiuo vidurio gynėju aikštėje.

Rekordas. „Kauno Žalgirio“ ir Marijampolės „Sūduvos“ akistata įtraukta į Lietuvos čempionato metraščius – jos metu pelnytas greičiausias įvartis A lygos istorijoje.

12-ąją mačo sekundę precizišku smūgiu Gratas Sirgėdas pasiuntė kamuolį į Makio Giannikoglou ginamus vartus ir padovanojo 10-ąją pergalę savo ekipai. Kauniečiai nuo pirmaujančios „Sūduvos“ sumažino deficitą iki 3 taškų.

Apmaudas. Marijampolės klubui antrą sykį šiemet nepasisekė – potencialiai į vartus skriejantį palietė nuošalėje buvęs žaidėjas. Sykį iš Catalino Tiros įvartį atėmė Kule Mbombo, o Kaune Semirą Kerlą „nuskriaudė“ Aleksandras Živanovičius.

Lyderis. Vilniaus „Žalgiris“ rezultatu 3:1 įveikė Gargždų „Bangą“, kuri nelaimi jau šešiuose mačuose iš eilės. Žalgiriečiai priartėjo prie „Sūduvos“, o gargždiškių gretose ir toliau žiba Simonas Urbys – statistiškai geriausią sezoną Lietuvos čempionate žaidžiantis futbolininkas gražiu baudos smūgiu įmušė jau šeštą įvartį šiemet.

Dvikovos. Prieš 16-ąjį turą dešimtis A lygos ekipų sužais „Hegelmann LFF taurės“ rungtynes. Netruks ir tarpusavio susidūrimų: „Sūduva“ priims „Riterius“, o „Žalgiris“ dar kartą šią savaitę susikaus su įveikta „Banga“.