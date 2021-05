Lietuvos vyrų plaukimo rinktinė liko už finalo borto

Sekmadienį finišo tiesiąją pasiekė Europos plaukimo čempionatas. Rytiniuose plaukimuose pasirodė Lietuvos plaukikai pasirodė vyrų komandinės estafetės 4 x 100 m kompleksiniu būdu atrankoje, kurioje liko per žingsnį nuo finalo.

Lietuvos plaukikų ketveriukė (Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Deividas Margevičius ir Simonas Bilis) atrankoje distanciją įveikė per 3 min. ir 35,48 sek. ir savo plaukime užėmė 4-ą vietą.

Bendroje atrankos įskaitoje lietuviai liko per žingsnį nuo finalo – 9-oje vietoje. Iki 8-os vietos lietuviams pritrūko 0,48 sek., lietuvių komanda bus pirmoji atsarginė pakeisti finalo dalyvius.

100 m nugara D. Rapšys įveikė per 55,14 sek., krūtine plaukęs A. Šidlauskas – per 59,23 sek., D. Margevičius savo atkarpą peteliške nuplaukė per 52,29 sek., o S. Bilis estafetę užbaigė laisvuoju stiliumi (48.82), rašo ltuswimming.com.

Lietuvos rekordas šioje rungtyje yra 3 min. 33,70 sek. Greičiausi ryte buvo britai (3:32.48), antri – prancūzai (3:32.50), treti – Italijos plaukikai (3:33.47).

Europos plaukimo čempionato tvarkaraštis ir transliacijos per LRT PLIUS bei portale LRT.lt:

05.23 d. 19.00–20.30 val. Finalai.