Italijos žvaigždžių žinutė Budapešte aktuali ir Lietuvai: viena plaukimo karta jau nyksta

„Salviamo le piscine“, – su tokia žinute Europos plaukimo čempionate Budapešte dalyvauja Italijos rinktinės žvaigždės. Raginimas „išgelbėkime baseinus“ aktualus ir Lietuvai. Nors laisvinimai jau įsibėgėja, ne visuose baseinuose į treniruotes galėjo sugrįžti mūsų jaunieji plaukikai. Italai baiminasi, kad tai padarys didžiulę žalą ateitiems kartoms, o Lietuvoje pasirinkimas kur kas mažesnis nei turtingas šios sporto šakos tradicijas turinčioje Italijoje.

Specialius akcijos marškinėlius Budapešte demonstruoja ir Italijos plaukimo karalienė Federica Pellegrini.

„Mūsų pasaulis kenčia – visos naujos plaukimo kartos ir visas mėgėjų sektorius (tiesą sakant, teisiškai net aš priklauso prie mėgėjų) visiškai sustabdytas jau beveik metus ir baseinai dėl to labai nukentėjo. Mes visi pradėjome nuo mažo savo miesto baseino. Ir tai privalo tęstis, kad būtų išsaugota nauja plaukimo karta“, – socialiniame tinkle skelbia ketveriose olimpinėse žaidynėse jau dalyvavusi F. Pellegrini.

Kitas Italijos plaukikas Gregorio Paltrinieri šiam pagalbos šauksmui paskyrė ir Budapešte iškovotą aukso medalį.

„Baseinai uždaryti jau 15 mėnesių. Visi mes, čempionai, pradėjome nuo labai mažo baseino ir pasiekėme šį lygį. Jeigu mane vaikystėje būtų išvarę iš baseino, būčiau išprotėjęs. Tai ir svarbi socialinio ugdymo priemonė. Jau du sezonus iš vaikų buvo atimta kai kas labai svarbaus. Mokėjimas plaukti gali išgelbėti tavo gyvybę. Aš šį medalį skiriu jauniesiems plaukikams“, – rašė olimpinis čempionas.

Plaukimas baseine / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nykstanti plaukimo karta Lietuvoje

Problema opi ir Lietuvoje. Danas Rapšys nesupranta, kodėl išvis reikėjo uždaryti baseinus: „Nesuprantu to. Skaičiau, kad baseinuose chloras išnaikina visus virusus. Tai neįsivaizduoju, kodėl taip yra.“

Puikiai šią padėtį supranta ir Europos čempionate dalyvaujanti Kotryna Teterevkova. Kol ji varžosi Budapešte, jos jaunasis brolis priverstas užsidaryti namuose: „Iš tiesų, tai yra problema. Jis šiaip lankė plaukimą, bet jau metus sėdi namie. Tikrai gaila, kad jis negali sportuoti.“

Lietuvos plaukimo federacijos prezidentas Tomas Kučinskas įsitikinęs, kad pandemijos metu baseinai diskriminuojami.

„Skirtingai nuo italų ir kitų šalių plaukikų, karantino pradžioje mūsų net patys geriausi sportininkai buvo neįleidžiami į baseinus. Tai tiesiog neįtikėtina. Valdžia neišsprendė šio klausimo, kad būtų galima treniruotis mūsų elitui. Nori ar nenori tai tikrai atsiliepia rezultatams“, – perspėja T. Kučinskas.

Tomas Kučinskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Situacija pagerėjo, kai buvo leista treniruotis aukšto meistriškumo sportininkams. Bet aiškaus apibrėžimo jiems niekas nedavė, todėl federacijos turėjo pačios apibrėžti, kas treniruosis, o kas ne. T. Kučinskas sako, kad buvo didelis spaudimas iš tėvų ir klausimai, kodėl vieni gali, o kiti – ne.

„Ta karta, kuri pradėjo treniruotis gruodžio, sausio mėnesiais dar „išplaukė“. Tai yra, neprarado savo galimybių ir prisivijo. Bet 8–10 metų vaikai į šią kategoriją nepateko. Čia yra didžiulė bėda. Baseinai yra diskriminuojami. Nežinau, kodėl. Turime vienus griežčiausių ribojimų Europoje. Tik dabar prasidėjo svarstymai Vyriausybėje. Su galimybių pasu baseinai bus atveriami visiems dviem srautais. Bet faktas, kad metus neplaukėme. Faktiškai viena karta yra išnykusi“, – konstatuoja federacijos prezidentas.

Kelmės tragedija verčia susimąstyti

Italai kelia ir paprastesnį klausimą – kaip apsaugoti vaikus, kurie per pandemiją neišmoko plaukti, kai šalį supa jūros? Lietuvoje per metus plaukti buvo išmokomi 15 tūkstančių vaikų ir tai tik pusė visų Lietuvos antrokų. Per pandemiją ši programa sustojo.

Plaukikai / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Kas labiausiai gaila, mes visus metus nemokėme vaikų plaukti. Kelmėje nuskendo dvi sesutės. Tai yra tragedija. O mes vėl neišmokysim 15 tūkstančių vaikų plaukti. Sporto klubus anksčiau atidarė nei baseinus. Ir tyrimai rodo, kad baseine susirgti mažesnė tikimybė, nei biure ar fabrike. Mūsų rinktinė, 300 plaukikų, treniravosi ir susirgimai buvo vos keli“, – skaičiuoja T. Kučinskas.

Italai kalba apie mažus miestų baseinus. Apie tokius Lietuvoje galime tik pasvajoti. Baseinai yra tik didžiuosiuose miestuose, ir jie neįtikėtinai perpildyti.

T. Kučinskui apmaudu, kad plaukimu susidomėjęs vaikas Lietuvoje baseino gali taip niekada ir nepasiekti: „Infrastruktūra tokia bloga, kai kurie neturi jokio baseino. Kaunas beveik tris kartus daugiau turi takelių nei Vilnius. Apskritai, baseino pasiekiamumo neturi pusė Lietuvos vaikų.“