Europos plaukimo čempionate išdalinti pirmieji medalių komplektai, o pusfinalyje krito pasaulio rekordas

Vengrijos sostinėje prasidėjusiame Europos plaukimo čempionate jau išdalinti 4 medalių komplektai, vieno iš kurių bronzą iškovojo Danas Rapšys. Bet kol kas bene įspūdingiausią šio čempionato pasirodymą žiūrovai galėjo išvysti ne finaluose, o pusfinalyje.

Rusijos plaukikas Klimentas Kolesnikovas 50 m plaukimo nugara pusfinalyje pagerino sau priklausiusį pasaulio rekordą ir trasą įveikė per 23,93 sek.

Čempionate jau išdalinti keturi medalių komplektai.

Vyrų 400 m laisvuoju stiliumi finale trečią vietą iškovojo D. Rapšys, kuris trasą įveikė per 3 min. ir 45,39 sek. Pirmąją vietą šioje rungtyje iškovojo rusas Martinas Maliutinas, kuris finišavo per 3 min. ir 44,18 sek., o sidabrą iškovojo austras Felixas Auboeckas, kuris distanciją įveikė per 3 min. ir 44,63 sek.

Moterų 400 m kompleksiniu būdu plaukime čempione tapo vengrė Katinka Hosszu, kuri finišavo per 4 min. ir 34,76 sek. Antroje vietoje liko kita Vengrijos plaukikė Viktoria F. Mihalyvari (4 min. ir 36,81 sek.), o bronzos medalį iškovojo britė Aimee Willmot (4 min. ir 36,81 sek.).

Katinka Hosszu / AP nuotr.

Moterų estafetės 4x100 m laisvu stiliumi plaukimo finale nugalėjo Didžiosios Britanijos sportininkai (3 min. ir 34,17 sek.), antroje vietoje liko Nyderlandų plaukikės (3 min. ir 34,29 sek.), o bronzos medaliais pasidabino Prancūzijos sportininkės (3 min. ir 35,92 sek.).

Vyrų 4x100 m estafetės finale aukso medalius iškovojo Rusijos plaukikai, kurie finišavo per 3 min. ir 10,41 sek. ir pagerino Europos čempionato rekordą. Antroje vietoje liko Didžiosios Britanijos ketveriukė (3 min. ir 11,56 sek.), o treti liko Italijos plaukikai (3 min. ir 11,87 sek.).

Europos plaukimo čempionato tvarkaraštis ir transliacijos per LRT PLIUS bei portale LRT.lt:

05 18 d. 19.00–20.30 val. Pusfinaliai ir finalai. Gali dalyvauti K. Teterevkova, A. Šidlauskas, G. Titenis, S. Bilis.

05 19 d. 19.00–21.00 val. Pusfinaliai ir finalai. Gali dalyvauti K. Teterevkova, S. Bilis, A. Šidlauskas, G. Titenis.

05 20 d. 19.00–20.30 val. Pusfinaliai ir finalai. Gali dalyvauti K. Teterevkova, D. Rapšys, A. Šidlauskas, G. Titenis, D. Margevičius.

05 21 d. 19.00–21.30 val. Pusfinaliai ir finalai. Gali dalyvauti D. Rapšys, A. Šidlauskas, G. Titenis.

05 22 d. 19.00–20.30 val. Pusfinaliai ir finalai. Gali dalyvauti K. Teterevkova, A. Šidlauskas, G. Titenis, S. Bilis.

05.23 d. 19.00–20.30 val. Finalai. Gali dalyvauti K. Teterevkova, S. Bilis, Lietuvos vyrų estafetė kombinuotu būdu.