Rankinio rinktinės treneris Andriuška – apie komandos vienybę, rankininko kelią ir mažą rankinio populiarumą

Treneris Mindaugas Andriuška praėjusį savaitgalį su Lietuvos rankinio rinktine pateko į pirmą Europos čempionatą Lietuvai nuo 1998 metų. Istoriniame atrankos cikle lietuviai nutraukė ilgą prakeiksmą, o dabar jau žino ir varžovus, su kuriais kausis 2022-ųjų sausį. LRT RADIJO laidoje „Čempionų pietūs“ treneris M. Andriuška kalbėjo apie šį atrankos ciklą, savo kelią rankinyje, didžiausią rinktinės stiprybę ir išlepusius šių dienų vaikus, dėl ko kenčia visas Lietuvos sportas.

Lietuvos rinktinė jau žino, kad Europos čempionate kitų metų sausį kausis su viena šeimininkių Slovakija, Rusija bei Norvegija.

Mūsų šalies rinktinė laikoma kone silpniausia iš 24 čempionato komandų, tačiau M. Andriuška žada kovą ir tikisi ne tik garbingai pasirodyti turnyre, bet ir padėti rankiniui išpopuliarėti mūsų šalyje.

„Kuo man rankinis patinka labiau už krepšinį? Tai irgi atletiška sporto šaka, bet baudų traktavimas... kepšt, ir bauda... Kas mėgsta kontaktą, nebijo gauti į kailį ir duoti atgal – tai yra rankinis“, – sako M. Andriuška.

– Praėjo jau kelios dienos po pergale pasibaigusio pralaimėjimo. Kaip jaučiatės, kokios mintys jūsų galvoje, kai tapote treneriu, kuris padarė tai, ko nepavyko niekam padaryti daugiau nei 20 metų? Ar tai didžiausias jūsų kaip trenerio pasiekimas?

– Kol kas turbūt taip. Praėjo 24 metai... Dalyvavau tose pasiruošimo stovyklose prieš tą Europos čempionatą, bet kadangi tada buvo galima vežtis tik 14 žaidėjų, nepatekau į sudėtį. Paskui per tiek metų nebepavyko kaip žaidėjui papulti, o dabar pavyko kaip treneriui. Galima tik džiaugtis.

Lietuvos rankinio rinktinė / rankinis.lt nuotr.

– Ką sakėte komandai prieš tas paskutines rungtynes Portugalijoje? Ar buvo sunku susikaupti prieš mačą, kai ne jo baigtis, o nemažai kitų rungtynių kitose arenose lėmė jūsų likimą?

– Nežinau, manau, vyrai tikrai buvo susikaupę, mes tą rungtynėse su Portugalija rodėme 40–45 minutes. Vis tiek buvo nuovargis po rungtynių su islandais, buvo kelionė, neatlaikėme. Bet aš nemanau, kad buvo sunku ruoštis. Jei būtume laimėję, mums būtų buvę dar lengviau, nebūtų reikėję laukti dar kelių minučių žiūrint į telefonus.

– Kaip ėjo tos minutės, kai, kaip sakote, žiūrėjote į telefonus?

– Kažkas susirašinėja su broliu, kuris žiūri „flashcore“, vienas seka rezultatus viename puslapyje, kitas – kitur. Čekai eina, Ukraina laimi, šveicarai gauna... Tik tokios kalbos buvo, dar dvi minutės liko, visi laukia, visų žvilgsniai į telefonus.

– O akimirka, kai jau patekote?

– Na, tada ir prasidėjo...

– Kelią į Europos čempionatą, kaip dabar žinome, iš esmės atvėrė pergalė prieš Islandiją namuose. Kiek tai buvo ypatingas mačas?

– Jeigu taip analizuotume, nežinau, ar kada su islandais, norvegais ir panašiais varžovais 22 minutę antrame kėlinyje būtume praleidę keturis įvarčius. Buvo turbūt viena geriausių gynybų, kokią esu matęs. Ir atsidavimas, ir darbas gynyboje. Puolime vyrai irgi atidavė viską. Tokias rungtynes laimėsi tik tada, kai atiduodi daugiau nei 100 procentų.

– Atranką pradėjote Islandijoje, kur pralaimėjote net 16 įvarčių skirtumu, paskui Vilniuje neprilygote portugalams. Ko reikėjo, kad po tokios prastos atrankos pradžios toliau tikėtumėte savo galimybėmis?

– Visa atranka tokia buvo, su ta pandemija... Islandijoje Aidenas Malašinskas ir Lukas Simėnas negalėjo treniruotis su komanda, nes testai buvo teigiami, nors jie jau buvo persirgę. Kaip komanda turėjome tik vieną treniruotę. Negalėjo ir Jonas su Gerdu padėti. Kaip aš sakau, mums nuolat pritrūksta laiko pasiruošti.

Prieš tai cikle, kai turėjome dukart žaisti su Izraeliu, galėjome kartu pasportuoti visą savaitę. Retai taip būna. Bet žingsnis po žingsnio priėjome prie pergalės prieš islandus.

Mindaugas Andriuška / BNS nuotr.

– Balandžio 26-ąją vykote žaisti svarbaus mačo į Izraelį, tačiau komanda buvo išretinta traumų, buvo susirgusių koronavirusu. Kiek reali tuo metu atrodė galimybė prasibrauti į Europos čempionatą?

– Atrodyti gali vienaip, bet jeigu netiki savimi, kam dalyvauti?

– Ką atsakytumėte tiems, kurie sako, kad Lietuva į čempionatą pateko tik todėl, kad komandų skaičius padidintas iki 24?

– Jeigu sistema yra tokia ir mes esame ten, vadinasi, esame Europos čempionate. Tik tiek.

– Aidenas Malašinskas, Jonas Truchanovičius, Gerdas Babarskas – aiškūs rinktinės lyderiai, paliekantys pėdsaką ir Europos rankinio kontekste. Kuriuos dar žaidėjus norėtumėte ir galėtumėte išskirti ir pagirti už visą šį atrankos procesą?

– Taip, turime lyderius, bet aš noriu padėkoti visiems vyrams, kurie atlieka tą darbą, kurie atvažiuoja į rinktinę, kurie ruošiasi varžyboms. Kai kurie net atsisako darbų, ima nemokamas atostogas, kad galėtų žaisti. Neišskiriant nė vieno norėtųsi padėkoti visai komandai.

– Kas yra pagrindinė jūsų komandos stiprybė?

– Manau, kad ir kaip būtų, mūsų stiprybė yra draugiškumas. Vyrai tiek aikštėje, tiek už jos ribų yra draugiškas kolektyvas, visada vieni kitus palaiko. Tiek lyderiai, tiek visi kiti žaidėjai. Tai būtų pati didžiausia mūsų vertybė. Lygiai tas pats ir aikštėje: vienas kito palaikymas, draugiškumas, atsidavimas kiekvieno atskirai iki visos komandos.

Aidenas Malašinskas / BNS nuotr.

– Lyderiai jau nebėra jaunuoliai. Kas yra tie žaidėjai, kurie ateityje gali pasiekti tokį lygį?

– Be abejo, tokių yra. Broliai Virbauskai atlieka labai didelį darbą, yra Karolis Antanavičius, kuris kvėpuoja į nugarą jau ir Jonui, ir Gerdui. Arminas Stankūnas išlindo, po truputį atsiskleidžia. Mykolas Lapiniauskas irgi stabiliai, užtikrintai žaidžia jau kelintą stovyklą.

– Ar šią į Europos čempionatą patekusią rankininkų kartą galime vadinti geriausia nuo 1998-ųjų?

– Nebuvo nė vienos kartos, kiek teko pačiam žaisti, kiek teko žiūrėti, nebuvo nė vieno, kuris į rinktinę važiuotų per prievartą ir nebūtų atsidavęs. Buvo momentų, kai nepatekdavome į čempionatus per Marytės plauką, nors rinktinė nebuvo nė kiek prastesnės sudėties. Visos kartos turėjo talentingų ir gerų žaidėjų.

– Aidenas Malašinskas – didžiausia rinktinės žvaigždė. Koks tai žmogus, kokios savybės jam padeda būti tokiu ryškiu lyderiu?

– Aidenas turi talentą, puolime yra nepaprastai greitas, savo klaidinamais judesiais gali apeiti varžovą ir įmesti įvartį. Bet žaidimas nesusideda vien tik iš Aideno dvylikos įvarčių – yra gynyba ir puolimas. Labai priklauso, kokie žmonės žaidžia aplink jį puolime. Jis turi ilgą patirtį Čempionų lygoje, galbūt ir dėl to jam lengviau dėlioti savo žaidimą, dalyti perdavimus.

– Tiems, kurie apie rankinį žino mažiau – apie kokio lygio žaidėją mes kalbame Europos kontekste? TOP 10, TOP 20 rankininkų?

– Manau, kad drąsiai galime dėti į TOP 20.

– Ne mažiau žinomas ir Jonas Truchanovičius. Koks žaidėjas yra jis?

– Jonas irgi išaugo į atsidavusį savo darbui profesionalą. Tai yra Čempionų lygos laimėtojas, labai aukšto meistriškumo profesionalas. Kaip ir visi užsienio žaidėjai, jis yra pavyzdys žaidžiantiesiems Lietuvoje, ką galima padaryti, kai turi talentą ir norą daug ir sunkiai dirbti.

Jonas Truchanovičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Iš komandinių sporto šakų, be krepšinio, tik rankinio komanda yra žaidusi Europos čempionate. Dabar dalyvausime antrą kartą. Kaip manote, kodėl rankinis mūsų šalyje yra tokio mažo populiarumo? Juk tai tikrai nėra pats brangiausias sportas, nereikia specialios įrangos, galima žaisti bet kurioje krepšinio aikštėje.

– Taip, bet kurioje salėje, kur telpa vartai ir galima nubrėžti linijas, galima žaisti. Aš labai tikiuosi, kad su šiuo patekimu atsiras dėmesys, atsiras vaikų noras ateiti ir pabandyti žaisti rankinį. Turime pripažinti, kas krepšinis yra populiariausias, visi nori pabandyti būti krepšininkais, o tik nepavykus ieško kitų sporto šakų.

Dabar, jei pavyks pasirodyti, tarkime, labai gerai, galvoju, kad su dėmesiu... Teko skaityti apie Vokietiją – laimėjus trofėjų šalyje atsirado daugiau nei 100 tūkst. naujų žaidėjų.

– Ko rankiniui mūsų šalyje labiausiai trūksta, neskaitant pinigų?

– Net nežinau. Dabar vaikai tokie, kad tėvai turi vos ne varyti į sportą, traukti nuo kompiuterių. Mano vaikystėje buvo atvirkščiai – didžiausia bausmė buvo, kai negalėdavai išeiti į lauką paspardyti kamuolio ar pamėtyti į krepšį. Dabar vaikams yra bausmė, kai tėvai varo žaisti į lauką. Galbūt tai reikėtų pakeisti. Gal daugiau reklamos, sulauksime dėmesio, vaikai užsikabins.

– Nors ir nori, tikrai ne visi gali žaisti krepšinį, o kokių savybių reikia, kad suprastum, jog tavo vieta rankinio aikštėje?

– Kuo man rankinis patinka labiau už krepšinį? Tai irgi atletiška sporto šaka, bet baudų traktavimas... kepšt, ir bauda... Kas mėgsta kontaktą, nebijo gauti į kailį ir duoti atgal – tai yra rankinis. Ateidamas į puolimą turi būti pasiruošęs, kad gausi ir gausi neblogai. Tai galbūt ugdo charakterio savybes, pasitikėjimą.

– Koks buvo jūsų kelias į rankinį? Kaip paskui pasukote trenerio keliu?

– Pradėjau Panevėžyje, kai man buvo 10 ar 11 metų. Bandėme eiti visur: į dziudo, futbolą, krepšinį. Į mokyklą atėjo treneris Valdas Burba ir pasiūlė ateiti į rankinį. Nuėjome, pabandėme, buvome nebloga „šaika“, keli draugeliai. Be to, buvau kairiarankis, treneris sakė, kad būtinai likčiau. Buvome tikrai gera „šaika“ ir taip likome. Lankiau ir kikboksą, bet 16-os metų atvažiavau į Kauną, tada dar į LOSC, 17–18 metų buvau „Granite“ ir sulaukęs 18 metų buvau pakviestas į rinktinę. Dabar neatsimenu, buvome kažkokiame draugiškame turnyre, gavau pažaisti gal dvi minutes, buvo vau... aš žaidžiu rinktinėje. Išėjo taip, kad būdamas 21 metų išvykau į Islandiją, paskui – Danija, Švedija, galų gale likau Austrijoje.

– Ko kaip treneris išmokote per šią Europos čempionato atranką?

– Manau, kad tobulėjimas tebevyksta. Austrijoje pradėjau treniruoti vaikus, buvau porą sezonų ir kaip žaidžiantis treneris, kas yra labai sunku. Dabar su kiekvienu ciklu atsirenki ką nors naujo, kokią nors patirtį, taktiką. Daug davė Vaidoto Groso atėjimas į trenerių štabą, galime daug diskutuoti, renkamės optimalius variantus, kad nugalėtume. Patirties dar semiuosi, mokausi kiekviename cikle.

– Žinau, kad kai kurie rinktinės žaidėjai, rungtyniaujantys Lietuvoje, šalia sporto turi darbą arba studijuoja. Kiek rinktinės žaidėjų yra profesionalų, galinčių gyventi vien iš rankininko karjeros?

– Skaičiuokime paprastai: visi, kas žaidžia Lietuvoje, turi dar ką nors daryti – studijuoti, dirbti. Dėl to ir laukia žaidėjai, kol priaugs iki tokio lygio, kad galėtų išvykti į užsienį ir tapti profesionalais. Šiuo metu, norint iš to gyventi, kito kelio nėra.

– Klaipėdos „Dragūnas“ yra žaidęs Čempionų lygoje, dabar tai nebėra tokia stipri komanda. Ar tai irgi tik pinigų klausimas?

– Būtent, pagalvokite, jeigu galėtume susigrąžinti vien tik lietuvius, žaidžiančius užsienyje, ir suburti tokį klubą. Tai tik pinigų klausimas. Galėtum suteikti sportininkui normalų atlyginimą, gyvenimą, kad jis neturėtų galvoti apie kitka, o tik treniruotes ir varžybas. Neilgas tas periodas, vienam – dešimt metų, kitam gal penkiolika, trečias, duok Dieve, dar ilgiau išsilaiko aukštu lygiu.

– Apie kokius pinigus mes kalbame? Ar galėtume už milijoną eurų Lietuvoje turėti Čempionų lygos lygio klubą?

– Drąsiai. Su milijonu eurų Lietuvoje tikrai padarytume rimtą ir gerą klubą.

– Vyksite į Europos čempionatą, kuriame nebūsite tarp favoritų, mes žinome, kokie greitai nuteisiantys po nesėkmių dažnai yra mūsų sirgaliai. Ar nebaisu?

– Kol kas nesinori galvoti, sulauksime burtų, žinosime varžovus, analizuosime, dirbsime ir matysime.

Ketvirtadienio vakarą jau po šio pokalbio ištraukus Europos čempionato burtus rinktinės treneris Mindaugas Andriuška apie tekusius varžovus kalbėjo taip:

„Nors Europos čempionate visos komandos būna aukščiausio lygio, tikrai negalime skųstis burtais. Dvi varžoves pažįstame gana gerai, kadangi su jomis teko susidurti pastaruoju metu, ir abi esame įveikę.

Negali sakyti, kad Norvegija bus ta pati komanda, kurią įveikėme prieš keletą metų. Nuo to momento Norvegija įsitvirtino Europos elite ir tapo viena geriausių komandų. Tai labai gerai sukomplektuota ekipa, visose pozicijose turinti po kelis pasirinkimus. Vis dėlto pirmasis krepšelis yra toks, kad visos komandos elitinės, kad ir ką gausi, lengva tikrai nebus. Su Norvegija bus tikrai įdomu sužaisti ir Europos čempionate. Žaisdamas su tokio lygio varžovais kaupi labai brangią patirtį.

Su Rusija nežaidėme jau gana seniai ir tai turbūt menkiausiai pažįstamas varžovas. Nemažai stebėjau šios komandos žaidimą pastarajame pasaulio čempionate. Tai jaunėjanti komanda, išgyvenusi kartų kaitą. Kol kas dėl šio varžovo labai daug klaustukų.

Dėl Slovakijos rinktinės jausmai dvejopi. Be abejo, žaisti su šeimininkais niekada nėra lengva. Nepaisant to, tikimės, kad žiūrovai į rungtynes bus įleidžiami, – norisi pajusti atmosferą ir iš pirmenybių pasiimti maksimumą. Slovakus įveikėme, atrodytų, visai neseniai, tad, iš šitos pusės, varžovas neturėtų per daug bauginti. Bet kokiu atveju iki čempionato reikia nudirbti daug darbo ir vyksime kautis dėl pergalių.“