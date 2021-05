A lygos turo anonsas: ar sėkmingas „Riterių“ žygis nebus nutrauktas Marijampolėje?

A lygos 12-ajame ture 10 komandų tarpusavyje šiame sezone susigrums pirmą kartą.

Telšių „Džiugas“ – Gargždų „Banga“. Gegužės 3 dieną 17 val. Telšiai, „Ateities“ progimnazijos stadionas.

12-ojo turo kovas pradės įdomi turnyro lentelės kaimynų akistata.

„Džiugas“ per pastarąsias penkerias rungtynes yra iškovojęs vos 2 taškus, tačiau grūmėsi su pajėgiais oponentais, be to, reikia pripažinti, kad keliose situacijose nuo čempionato debiutantų buvo nusisukusi sėkmė. Tai tikrai nėra duobės požymiai, kadangi su džiugiečiais vargsta ir A lygos favoritai. Telšių klubas tašku lenkia „Bangą“ ir, pergalės atveju, ryškiau įsitvirtintų 6-oje pozicijoje. Tiesa, artimiausioje dvikovoje „Džiugui“ negalės padėti diskvalifikuotas vidurio saugas Leonardo Antonio – brazilas susirinko keturias geltonas korteles.

„Bangai“ ir toliau nesiseka įkąsti pirmojo penketo komandoms – šešiuose mačuose patirti net šeši pralaimėjimai. Kita vertus, dvikovos su turnyro lentelės kaimynais arba autsaideriais gargždiškiams sekasi kur kas geriau. Nepaisant to, kaip susiklostytų rungtynės, Simonas Urbys rungtyniauja sėkmingai ir tik komandos draugų neišnaudoti šansai neleido jam tapti daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusiu žaidėju. Nominalūs „Bangos“ puolėjai įgauna vis daugiau žaidybinės praktikos, tad realu, jog gargždiškių puolimas artimiausiu metu bus efektyvesnis.

„Panevėžys“ – „Kauno Žalgiris“. Gegužės 3 dieną 18 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas.

Panevėžiečiai dar nė sykio Lietuvos čempionate nenugalėjo „Kauno Žalgirio“ ir šiemet sieks nutraukti niūrią seriją.

A lygoje „Panevėžys“ su būsimais varžovais susitiko devynis kartus, patyrė šešis pralaimėjimus ir tris kartus sužaidė lygiosiomis. Tiesa, taikiai komandos išsiskirdavo 2019-aisiais, o praėjusiais metais laimėjimus skynė tik žalgiriečiai. „Panevėžys“ šiame mače neturės diskvalifikuotų žaidėjų, tačiau negalės verstis pajėgiausia sudėtimi. Komandai jau kurį laiką nepadeda Ernestas Veliulis bei Jorge Eliasas, tačiau juos kompensuoja daugiau šansų sulaukiantis Sebastiano Vasquezo ir Jeffrey Sarpongo duetas.

Žalgiriečiai šiuo metu gali pasigirti keturių pergalių serija, maža to, Kėdainiuose treneriui Rokui Garastui pavyko parotuoti bei pataupyti svarbiausius žaidėjus artimiausiems gegužės mėnesio mūšiams. Vienintelis aspektas, kuris turėtų neraminti Kauno ekipą, yra per pastaruosius tris mačus pirmosiomis minutėmis praleidžiami įvarčiai. Nors tai fatališkų pasekmių dvikovų baigtims neturėjo, tačiau aštrių ginklų puolime turintis „Panevėžys“ yra tas varžovas, kuris turi daugiau kokybės išlaikyti sau teigiamą rezultatą.

Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ – Alytaus DFK „Dainava“. Gegužės 4 dieną 18 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas.

Skaudų kirtį sostinėje gavę dainaviečiai turi gerą progą priartėti prie 8-oje vietoje žengiančios Kauno rajono ekipos.

Per 10 susitikimų čempionato debiutantai yra iškovoję 8 taškus, tačiau gana kuklus taškų kraitis yra kiek apgaulingas. „Hegelmann Litauen“ ekipa retai kada pralaimi daugiau negu vieno įvarčio deficitu – jai ne kartą koją pakišo prasta progų realizacija. Taip nutiko ir pastarosiose rungtynėse su Marijampolės „Sūduva“, kai Kauno rajono klubas trijų puikių šansų nepavertė įvarčiu. Iškovota pergalė kauniečiams leistų aplenkti bent vieną aukščiau turnyro lentelėje žygiuojantį konkurentą, tačiau tam reikia ne tik Levano Mačarašvilio indėlio puolime.

Skaudžiausią sezono pralaimėjimą patyręs Alytaus klubas Kaune rungtyniaus be savo kapitono. Raudoną kortelę dvikovoje su Vilniaus „Žalgiriu“ užsidirbęs Vytautas Lukša bus priverstas praleisti artimiausią akistatą. Komandai prieš tai negalėjo padėti Linas Savastas, Deivydas Matulevičius bei Shunas Maeta – šis trejetas „Dainavai“ nepagelbėja jau apie mėnesį. Vis dėlto realu, kad tokios svarbos rungtynėse bent vieną iš šių žaidėjų galime pamatyti sugrįžusį. Alytaus ekipai iškovojus pergalę, deficitas nuo „Hegelmann Litauen“ futbolininkų sumažėtų iki 2 taškų.

Kėdainių „Nevėžis“ – Vilniaus „Žalgiris“. Gegužės 4 dieną 20 val. Kėdainiai, Kėdainių centrinis stadionas.

Į pergalingas vėžes grįžę žalgiriečiai taip pat išbandys naujosios Kėdainių centrinio stadiono dirbtinės dangos kokybę.

Atėjus gegužės mėnesiui, „Nevėžis“ pagaliau pradėjo ruoštis dvikovoms savo stadione, be to, į rikiuotę grįžti ruošiasi ne vienas ekipos lyderis. Vitalijaus Stankevičiaus kariauna abu pastaruosius mačus pralaimėjo vieno įvarčio deficitu, pagerino darbą gynyboje, o puolime išsiskiria progas įprastai sėkmingai realizuojantis Aretas Gėgžna. Dvikova su čempionais – gera galimybė daug A lygos patirties neturintiems „Nevėžio“ futbolininkams atkreipti dėmesį į trūkumus, kuriuos bus siekiama užglaistyti iki svarbių dvikovų mėnesio viduryje.

Šiuo metu turnyro lentelėje „Žalgiris“ vis dar žengia ketvirtas, bet palankiai susiklosčius rezultatams gali pakilti laipteliu aukščiau. Žalgiriečių išvykų atžvilgiu laukia ne pats lengviausias gegužės mėnuo, tad šiose rungtynėse, tikėtina, bus kiek parotuota sudėtimi. Starto sudėtyje antrą sykį turėtų pasirodyti Djibrilis Diaw, kadangi dvikovos su „Dainava“ dėl traumos nebaigė svarbus vidurio gynėjas Nemanja Ljubisavljevičius. Prarasti čempionų taškai Kėdainiuose būtų neabejotinai didžiausia šio A lygos sezono staigmena.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Riteriai“. Gegužės 5 dieną 18 val. Marijampolė, „Hikvision“ arenos maniežas.

Pergales skinanti, tačiau ne visada geru žaidimu sirgalius lepinanti „Sūduva“ priims ant bangos esantį varžovą.

Nepaisant to, kad „Sūduva“ net šešias pergales iškovojo vos vieno įvarčio pranašumu, pastebima tendencija, kad su pajėgiausiais varžovais marijampoliečiai žaidžia kokybiškiausiai – taip nutiko dvikovose su „Panevėžiu“, „Kauno Žalgiriu“ ir „Žalgiriu“. Pamokančiu signalu vicečempionams turėjo tapti pastaroji akistata Kaune, tačiau vos 6 įvarčius praleidusi „Sūduva“ dėka savo atskirų žaidėjų klasės sugebėjo išlaikyti sau palankų rezultatą. Victoras Basadre taip pat parotavo sudėtimi, tad susidūrime su „Riteriais“ galime pamatyti pokyčių.

Sostinės klubo stovykloje – kur kas geresnės nuotaikos negu sezono starte. Komanda praleidžia nedaug įvarčių, žaidžia išties rezultatyviai, o praėjusio sezono lyderis Angelis Lezama vis artėja prie sau įprasto lygio. Vienintelė problema „Riterių“ ekipoje šiam mačui yra vidurio gynėjų grandis – Dominykas Barauskas gydosi traumą, savo ruožtu, keturias geltonas korteles susirinkęs Olaide Badmusas padėti komandai taip pat negalės. Jei Vilniaus ekipa ir toliau nuspręs žaisti trijų vidurio gynėjų išsidėstymu, turbūt starto sudėtyje pasirodys Deividas Malžinskas.