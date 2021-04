A lygos savaitės rungtynių anonsas: sostinėje – sudėtingas išbandymas „Dainavai“

Ketvirtadienį bei penktadienį bus sužaistos penkerios Lietuvos futbolo A lygos rungtynės, tad oficiali čempionato svetainė pateikia šių mačų anonsą.

Telšių „Džiugas“ – „Panevėžys“. Balandžio 29 dieną 17 val. Telšiai, „Ateities“ progimnazijos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1

Šios savaitės kovos startuos Žemaitijoje, kur vietos „Džiugas“ sieks revanšo prieš dviejuose mačuose iš eilės nelaimėjusį „Panevėžį“.

Mariaus Šlutos kariauna pergalės skonio nepatyrė jau keturiuose susitikimuose paeiliui, tačiau per tą laiką iškovojo 2 taškus – sužaidė lygiosiomis su Vilniaus „Žalgirio“ ir Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ ekipomis. Džiugiečių žaidime pastebima tendencija: komanda dažnoje akistatoje praleidžia įvartį, bet įprastai po kelių minučių sugeba išlyginti rezultatą. Pozityvi naujiena „Džiugui“ turėtų būti kito puolėjo – Aivaro Emsio – pelnytas įvartis pastarajame mače. Jei šis latvis išsiskirs panašiu naudingumu priekyje kaip Leo Ribeiro ar Nasko Milevas, čempionato debiutantai turės dar daugiau ginklų atakuojant.

„Panevėžys“ nutraukė pergalingą vicečempionų žygį, tiesa, dviejuose mačuose iš eilės nepasiuntė kamuolio į varžovų vartus. Komanda verčiasi be Ernesto Veliulio ir Jorge Eliaso, o vartų stačiakampyje ir toliau savo ekipą nuo įvarčių gelbėja jaunasis Danas Šimkevičius. Jei Joao Martinsui dėl šios pozicijos turėtų būti ramu, tai dėl prislopusio puolimo ar būsimos rokiruotės vidurio gynėjo pozicijoje teks pasukti galvą. „Panevėžio“ kapitonas Matheusas Bissi susirinko keturias geltonas korteles, tad jo vietą turėtų užimti vos vieną mačą šiame sezone sužaidęs Franklinas Onwudiwe.

Kėdainių „Nevėžis“ – „Kauno Žalgiris“. Balandžio 29 dieną 18 val. Kėdainiai, Kėdainių centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:5

Skirtinguose turnyro lentelės poliuose esančias ekipas jau skiria net 16 taškų.

Arti iškovotų taškų dvikovoje su Alytaus DFK „Dainava“ buvęs „Nevėžis“ gavo skaudų smūgį, o artimiausias rungtynių tvarkaraštis, nepaisant to, kad žaidžiama namuose, išties nelepins. Į rikiuotę grįžo Deividas Gražys bei Julius Kasparavičius, tačiau Kėdainių ekipai ir toliau dar trūksta kelių labai svarbių futbolininkų. Vis dėlto net ir tokioje situacijoje kėdainiečių puolimas neatrodo neaštrus – Motiejus Burba, Aretas Gėgžna ir Junioras Timite yra trejetas, kuris kontratakų metu gali sukelti oponentams rūpesčių.

Kauniečiai laimėjo tris iš kartus iš eilės, o pastaroji pergalė Gargžduose buvo pasiekta pademonstravus puikų rezultatyvumą. Prie to labai svariai prisidėjo solidžią formą pradėjęs demonstruoti Michaelas Thuique'as, kurio sąskaitoje – 3 įvarčiai bei 4 rezultatyvūs perdavimai. Taip pat gerą galimybę tapti vienvaldžiu snaiperių klasifikacijos lyderiu turi šešis sykius pasižymėjęs Philipas Otele. Futbolininkas iš Nigerijos nepapuola į ryškesnes duobes, be to, „Nevėžiui“ problemų gali kelti ir kiti žaidėjai, tarp kurių – Deividas Šešplaukis.

Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Riteriai“. Balandžio 29 dieną 19 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas.

Skaudų sutriuškinimą patyrę gargždiškiai savo sirgalių akivaizdoje turės daug noro reabilituotis.

„Banga“ nebūdingai sau buvo neorganizuota gynyboje, o vartų sargas Ignas Driomovas sužaidė bene prasčiausią mačą „Optibet A lygoje“. Kažko panašaus tikėtis būtų naivu, tačiau Tomo Tamošausko kariaunos gynyba neblizgėjo ir ankstesniuose mačuose – per 8 susitikimus praleista 16 įvarčių. Blogesniu rezultatu pagal šį statistinį komponentą išsiskiria tik „Nevėžis“, o „Dainava“ tiek pat sykių traukė kamuolį iš ginamų vartų tinklo. Tai bus pirmasis klubų susitikimas šiame sezone – jei „Banga“ nugalės, aplenks „Riterius“ tašku.

„Riteriai“ neiškovojo pergalės sostinės derbyje, bet sėkminga atkarpa leido pakilti į 5-ąją poziciją bei pernelyg neatsilikti nuo pirmojo ketverto. Traumą patyrus pagrindiniam vartininkui Armantui Vitkauskui, trenerių štabas sunerimo, tačiau po dviejų puikių Luko Paukštės pasirodymų visos abejonės buvo nustumtos į šoną. Sėkmingai ekipa ginasi ir be kapitono Dominyko Barausko – vidurio gynėjų trejetas su Akseliu Kalermo, Valentinu Jeriomenka bei Olaide Badmusu nežada lengvo pasivaikščiojimo ir „Bangos“ atakuojantiems žaidėjams, tarp kurių gali pasirodyti ir buvęs „Riterių“ puolėjas Etienne`as Mukanya.

Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ – Marijampolės „Sūduva“. Balandžio 30 dieną 17 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2

Čempionato lyderiai pirmame rate turėjo rūpesčių su pirmenybių debiutantais, tad ir ši akistata neturėtų būti išimtis.

Kauno rajono klubas nelaimi jau keturiuose susitikimuose iš eilės, tačiau tiek tose akistatose, tiek ir ankstesnėse Andriaus Skerlos kariauna pasiūlydavo visiems varžovams atkaklią kovą. Apie tai byloja ir įmuštų bei praleistų įvarčių santykis, kuris yra vos -3. Pastaruosius tris „Hegelmann Litauen“ klubo įvarčius pelnęs Levanas Mačarašvilis demonstruoja savo rezultatyviausią žaidimą Lietuvos čempionate, tačiau kiti ekipos atakuojantys žaidėjai nespindi. Gera naujiena yra ta, kad į rikiuotę grįžo Omokhafe Thomasas – puolėjas jau pelnė įvartį pergalingose II lygos rungtynėse su Vilniaus „Žalgiriu C“.

„Sūduva“ antrą kartą iš eilės nenugalėjo „Panevėžio“, tačiau turnyro lentelėje prie lyderių priartėjo tik „Kauno Žalgiris“. Vicečempionai po ilgokos pertraukos išsaugojo „sausus“ vartus ir su 6 praleistais įvarčiais išsiskiria geriausia gynyba. Kas be ko, puolime Marijampolės klubo gretose dominuoja jau šešis kartus pasižymėjęs Kule Mbombo, tiesa, antras rezultatyviausias ekipos žaidėjas yra Semiras Kerla. Vis dėlto Kauno rajono klubas privalės susitelkti ir ties kitais žaidėjais – Romainu Habranu, Serge`u Nyuiadzi arba Aleksandru Makasiu.

Vilniaus „Žalgiris“ – Alytaus DFK „Dainava“. Balandžio 30 dieną 18 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2

Šios savaitės kovas užbaigs dvikova sostinėje – ji nuo 18 val. bus transliuojama TV6 kanalu.

Žalgiriečiai yra nelaimėję trejų rungtynių iš eilės – tokia atkarpa šalies čempionams yra išties nebūdinga. Juolab, kad sykį nepavyko įveikti „Džiugo“, o derbis su „Riteriais“ taip pat baigėsi nesėkmingai. Vilniaus klubas 7 taškais atsilieka nuo pirmaujančios „Sūduvos“, kuri yra sužaidusi maču daugiau. Dar daugiau motyvacijos „Žalgiriui“ turėtų suteikti pirmojo rato akistata – tada čempionai išsigelbėjo tik pačioje dvikovos pabaigoje. Vladimiro Čeburino kariaunai būtina pergalė norint į priekį dar labiau nepaleisti artimiausių varžovų.

Stratego Tomo Ražanausko debiutas buvo sėkmingas: dainaviečiai iškovojo pirmąją pergalę, pavijo „Nevėžį“ ir su dar didesniu atkaklumu sieks vytis kitus oponentus. „Dainava“ pirmą kartą šiame „Optibet A lygos“ sezone nepraleido įvarčio, o prie to prisidėjo į rikiuotę grįžęs Linas Klimavičius. Be to, rungtynėse Kėdainiuose žaidė kitas labai svarbus žaidėjas – Vytautas Lukša. Tai suteiks Dzūkijos ekipai daugiau reikalingos patirties ir šaltakraujiškumo, kadangi nuožmiu „Žalgirio“ puolimu galima neabejoti.