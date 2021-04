Trečiasis „Barcos“ ir „Zenit“ mūšis – pagrindiniai klausimai abiem komandoms

Sankt Peterburgo „Zenit“ ir „Barcelona“ trečiadienį stos į trečiąjį pačios atkakliausios Eurolygos ketvirtfinalio serijos mūšį. Į Rusiją persikėlusi serija kursto didžiulę intrigą, mat pirmieji du mačai Barselonoje baigėsi minimaliais skirtumais. Portalas LRT.lt pateikia po tris didžiausius klausimus abiem komandoms, į kuriuos reikia atsakyti, norint pakreipti seriją savo naudai.

Rungtynių tiesioginė transliacija – per LRT PLIUS ir LRT.lt, prieš ją nuo 19:30 val. laida „Eurolyga per LRT“.

Kevinas Pangosas ir jo lyderystė

Kol kas pagrindinis Šarūno Jasikevičiaus galvos skausmas yra buvęs auklėtinis „Žalgiryje“ – Kevinas Pangosas. Kanadietis per dvejas rungtynes įmetė 42 taškus, tiesa, antrosiose pataikė tik vieną tritaškį iš septynių ir atliko tik 3 rezultatyvius perdavimus. Pirmose rungtynėse šie skaičiai siekė 4/6 trit. ir 9 rez. perd.

Pirmojo mačo antroje dalyje matėme, kaip katalonai gali su aukštais žaidėjais atskirsti įžaidėją nuo savo komandos, išvesti iš pusiausvyros ir taip sulaužyti „Zenit“ puolimą. Nors antrajame mače tai sekėsi kur kas geriau, K. Pangosas vis tiek įmetė 23 taškus, išprovokuodamas 7 pražangas ir mesdamas 13 baudų.

Vis dėlto aktyvi gynyba ir nuolatinis įžaidėjo atakavimas akivaizdžiai mušė K. Pangosą iš vėžių, jis galėjo pataikyti bent dviem tritaškiais daugiau, nes turėjo labai gerų progų metimams. „Zenit“ yra be galo priklausoma nuo savo lyderio, tad Xavi Pascualis irgi turi sukti galvą, kaip jį kuo labiau išlaisvinti nuo varžovų gynybos. Lengviausias būdas – pataikyti turi ir kiti žaidėjai, kad „Barca“ negalėtų per daug koncentruotis būtent į K. Pangosą.

Tuščias Nickas Calathesas

Vienu geriausiu Europos įžaidėjų vadinamas graikas per du mačus Barselonoje iš viso pelnė 11 taškų (0/5 trit.), atliko 9 rezultatyvius perdavimus, suklydo 8 kartus ir surinko 6 naudingumo balus (8 ir minus 2).

Jeigu taškų rinkimas nėra svarbiausias graiko uždavinys „Barcelona“ ekipoje, tai toks žaidimas gynyboje yra tikrai nepateisinamas. N. Calathesą ne kartą tiesioginėse dvikovose baudė tiek K. Pangosas, tiek kiti „Zenit“ žaidėjai, o pats graikas net visiškai laisvas neįmetė nė vieno tritaškio. Kol gynėjas meta taip prastai, „Zenit“ gynyboje turi prabangą koncentruotis ties kitais žaidėjais.

„Barcelona“ palaužė „Zenit“ / Euroleague.net nuotr.

Nors už N. Calathesą per dvejas rungtynes daugiau minučių sužaidė tik C. Higginsas, graikas pagal naudingumą kol kas yra tik aštuntas katalonų žaidėjų rikiuotėje. Tai antras didžiausias „Barcos“ praradimas, palyginus su reguliariuoju sezonu, kai N. Calathesas rinko po 7,5 taško, 7 rez. perd. ir 10,5 naud. bal. per rungtynes.

Skylėta „Zenit“ priekinė linija ir atsarginių suolas

Iš rikiuotės pirmose serijos rungtynėse iškritus Artūrui Gudaičiui, Rusijos klubas liko be labai svarbaus žaidėjo po krepšiu, puikiai žaidžiančio pikenrolus ir galinčio tvirta gynyba sustabdyti varžovų aukštaūgius. Reguliariajame sezone lietuvis buvo ketvirtas naudingiausias komandos krepšininkas (13 naud. bal.).

Nors Tarickas Blackas antrajame mače atrodė kur kas užtikrintesnis nei pirmajame, tačiau jo gynyba dažnai kelia klaustukų, o Eurolygoje pirmą sezoną žaidžiančiam Alexui Poythressui dažnai pritrūksta patirties ar supratimo, kaip žaisti vienoje ar kitoje situacijoje. Prieš Brandoną Daviesą abu likę „Zenit“ aukštaūgiai dažnai atrodo kaip prieš kito lygio žaidėją.

Sankt Peterburgo klubas turi tiesiog kur kas trumpesnį atsarginių žaidėjų suolelį, o nuo jo pakilę rusai dažnai verčia sirgalius kalbėti maldas ir tikėtis, kad per kelias minutes nebus išvaistyta persvara ar leista varžovams pabėgti. Tuo tarpu Š. Jasikevičius antrosiose rungtynėse sulaukė 7 jaunojo Leandro Bolmaro taškų, dviejų vos 12 min. žaidusio Rolando Šmito tritaškių ir 5 atkovotų kamuolių ar statistiškai tikrai nežibančio, bet esminį vaidmenį antro mačo pabaigoje suvaidinusio Adamo Hangos pastangų.

Išjungtas Nikola Mirotičius

Kone be konkurencijos reguliaraus sezono MVP vadinamas Nikola Mirotičius (vid. 17 tšk., 6,3 atk. kam., 22 naud bal.) serijoje su „Zenit“ kol kas yra neatpažįstamas – vid. 9 tšk. (25 proc. dvit.), 3 atk. kam., 2 kld., 4,5 naud. bal. Neabejotinai būtent ispanas yra kol kas didžiausia skylė „Barcos“ žaidime.

„Barcelona“ palaužė „Zenit“ / Euroleague.net nuotr.

Per pirmuosius du mačus puolėjas pataikė vos 3 dvitaškius iš 12-os, o ypač pirmajame mače išryškėjo, kad „Zenit“ puolime taikosi būtent į katalonų lyderį, išsikeisdami ir palikdami savo gynėjus žaisti izoliacijoje.

N. Mirotičiui prieš sutankintą „Zenit“ gynybą nesiseka nei gerai sužaisti baudos aikštelėje nugara į krepšį ir mesti savo firminius metimus atsilošus, nei susikurti pakankamai daug progų tritaškiams (3/4 trit.). Galime sakyti, kad būtent apytuštis N. Mirotičius kol kas yra pagrindinė priežastis, kodėl „Zenit“ su kur kas silpnesne priekine linija sugeba atsilaikyti prieš „Barceloną“.

Žvėriškas Brandonas Daviesas

Reguliariajame sezone po 11,6 taško, 3,9 atk. kam., 4,5 išprov. praž. ir 13,2 naud. balo rinkęs centras per du mačus su „Zenit“ fiksuoja 20 taškų, 8,5 atk. kam., 8 išprov. praž. ir 29 naud. balų vidurkį ir yra neabejotinai naudingiausias viso ketvirtfinalio žaidėjas. Atsiminkime, kad ir sezone, kai „Žalgiris“ žengė į Eurolygos finalo ketvertą, B. Daviesas ryškiai pagerino savo žaidimą kaip tik atkrintamųjų serijoje su „Olympiakos“.

Centras buvo geriausias žaidėjas Šaro komandoje tiek pirmose, tiek antrose rungtynėse, galime pagrįstai teigti, kad jei ne amerikiečio monstriškas žaidimas, „Zenit“ į Rusiją būtų parsivežusi abi pergales. B. Daviesui būtų galima prikišti nebent tą paskutinę „Zenit“ ataką pirmajame mače, kai centras nespėjo prieš į baudos aikštelę kertantį K. Pangosą, bet suraskite Eurolygoje centrą, kuris tokioje dvikovoje vienas prieš vieną su varžovu įžaidėju galėtų atsilaikyti geriau.

B. Daviesas yra pagrindinė „Barcelona“ jėga šioje serijoje, o vaistų prieš tokį centro žaidimą „Zenit“ tiesiog neturi. Kaip laidoje „Eurolyga per LRT“ sakė krepšinio ekspertas Mindaugas Brazys, B. Daviesas šiuo metu yra geriausias Eurolygos centras, su neabejotinai didžiausiu puolimo arsenalu.

Puikus Willas Thomasas

„Eurolyga per LRT“ laidoje prieš pirmą mačą M. Brazys išskyrė „Zenit“ puolėją Willą Thomasą kaip vieną geriausių Eurolygos ketvirtųjų numerių. Penktą sezoną Eurolygoje jau žaidžiantis amerikietis serijoje su „Barca“ kol kas rodo geriausią karjeros krepšinį – vid. 14,5 tšk. (62,5 proc. dvit.), 13,5 naud. balo per rungtynes.

Aukštaūgis gali puikiai žaisti tiek nugara į krepšį, tiek toliau nuo jo, turi labai gerą metimą iš vidutinio nuotolio, pataiko tritaškius. Puolime W. Thomasas jau ne kartą parodė, kad gali pataikyti ir labai sunkius metimus atsilošus ar staigiai apsisukus prieš varžovą.

Iš esmės W. Thomasas kol kas yra didžiausias K. Pangoso pagalbininkas puolime, vienas svarbiausių žaidėjų ginantis, tad „Barcai“ reikėtų amerikiečiui kiek apkirpti sparnus. Tiesa, gintis prieš jį jau bandė ne vienas, o W. Thomasas tą gynybą plačiu savo veiksmų arsenalu vis įveikdavo.