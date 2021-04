Galingai rungtynių pabaigą sužaidusi CSKA palaužė dėl koronaviruso nukraujavusį „Fenerbahče“ klubą

Maskvos CSKA komanda pergalingai pradėjo Eurolygos ketvirtfinalio seriją.

Dimitrio Itoudžio auklėtiniai trečiadienį savo aikštėje 92:76 (28:23, 25:21, 11:22, 28:10) įveikė koronavirusą išvargintą Stambulo „Fenerbahče“ ekipą.

Turkijos klubui negalėjo padėti net keli svarbūs žaidėjai, kaip Janas Vesely ar Edgaras Ulanovas, taip pat ir treneris Igoris Kokoškovas. „Fenerbahče“ šioje dvikovoje vertėsi tik 8 krepšininkais.

Nepaisant to, svečiai CSKA nutolti per pirmuosius kėlinius neleido. Maža to, po pertraukos „Fenerbahče“ trečiojo kėlinio pabaigoje net buvo išlyginusi rezultatą.

Vis tik per lemiamą ketvirtį „Fenerbahče“ ėmė stigti jėgų, o galingą spurtą surengusi CSKA iškovojo užtikrintą pergalę.

CSKA: Danielis Hackettas ir Willas Clyburnas po 20, Johannesas Voigtmannas 12, Semionas Antonovas 9 taškai.

Fenerbahče“: Nando De Colo 27, Lorenzo Brownas 12, Kyle`as O`Quinnas 11, Tarikas Biberovičius 9 taškai.