Vanagienė apie Reed pilietybės klausimą: turime padėti ir savo jaunam motyvuotam sportininkui išvykti į žaidynes

Allison Reed ir Sauliui Ambrulevičiui iškovojos šokių ant ledo olimpiniu kelialapius į Pekino žiemos žaidynes 2022 m. vienintelis olimpinės svajonės įgyvendinimo trukdis yra Lietuvos pilietybė. Jos siekti pasiryžusi amerikietė A. Reed žino, kaip sunkiai dėl pilietyėbs prieš keletą metų kovojo kita amerikietė čiuožėja Isabella Tobias. Vis dėlto dailiojo čiuožimo federacijos prezidentė Lilija Vanagienė tiki, kad viskas bus gerai.

– Dabar pagrindinis klausimas yra dėl pilietybės?

– Laukėme momento, kada kelialapiai bus mūsų rankose. Ir dabar jau mes tikrai mes paduosime dėl pilietybės. Mes daug kalbame apie Allison. Saulius papasakojo, kad ji integravosi, turi leidimą gyventi Lietuvoje iki 2026 m. ir turi gyvenamą vietą – viskas tvarkoje. Mes tiktai užmirštame apie mūsų pilietį Saulių Ambrulevičių – kiek metų jis ėjo iki to kelialapio. Jam dabar 28 metai – 22 metus jis ėjo iki to. Tai kodėl dabar turėtų būti problemos šiam jaunam, perspektyviam, motyvuotam sportininkui neišvykti į olimpines žaidynes? O kadangi be Allison jis neišvyks, tai ji labai jam ir padės. Aš manau, kad turėtų viskas būti gerai.

Allison Reed / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Minėjote, kad gal dar ši olimpiada dar bus be medalių, bet po to jau bus atviri keliai?

– Taip, turime mes tokių vilčių. Margarita Drobiazko su Povilu Vanagu labai šiltai atsiliepė apie mūsų porą. Kai Saulius čiuožė dar su buvusia partnere, jie dalyvavo trijuose čempionatuose, paskutiniame pateko į finalą ir jų buvo toks žodis: „Sauliau, turi keisti partnerę, nes taip ir liksi tokiame lygyje“. Jis taip ir padarė. Tikrai džiaugiamės, kad gavome labai stiprią partnerę, o ir Saulius turėjo pasitempti, tikrai buvo nelengva, bet mes matome rezultatą šiandien.

– Kokios detalės turės didžiausią įtaką dėl pilietybės gavimo?

– Man labai sunku atsakyti. Būtų gerai, kad nemaišytų visiškai su politika. Čia yra sportas. Turime Margaritos ir Povilo pavyzdį, taip pat išimties keliu suteikta pilietybė. Penkios olimpinės žaidynės, medaliai Europos ir pasaulio čempionatuose, sidabras studentų universiadoje ir trys metai iš eilės „Grand Prix“ finalo bronza. Aš manau, kad jie padarė daug ir linkiu pratęsti pradėtą darbą.

Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius / AP nuotr.

– Iki kada turi išsispręsti šis klausimas?

– Mes laiko turime. Bet manau, kad kuo greičiau išsispręs, tai tas manau morališkai ir psichologiškai labai padėtų mūsų porai. Tapus pilietei – mums ir finansiškai palengvėtų jų treniravimasis Monrealyje pas tokius stiprius trenerius.

– Dar tos ribos nėra?

– Datą, turbūt, Prezidentūra nustatys.

– Bet jums pasiruošimui ir kitiems darbams įtakos nepadarys?

– Mes dirbame ir stengiamės kuo mažiau galvoti apie tai. Mūsų pagrindinis darbas – pasistatyti naujas programas, kad apie jas kalbėtų, ką iki šiol daro. Pavyzdžiui, po čempionato Švedijoje teisėjai prieidavo tiek prie mūsų federacijos atstovų, tiek prie pačių sportininkų ir klausė „kiek vietų pakilo?“, sakome, kad nepakilo, tai linkėdavo pakilti ateityje. Jie eina tuo keliu, kaip Margarita ir Povilas. Visi girdavo jų programas, visada nustebindavo, tai mes labai ir norime pratęsti jų kelią.

– 30 metų pilietybės klausimas visada, kaip slenkstis lieka. Atrodo, kad didesnio klausimo nei federacijai, nei treneriams, nei sportininkams nėra – tik pilietybė. Kiek šitas rūpestis atima jėgų ir kiek nusiurbia nuo pasiruošimo, treniruočių, jų kokybės?

– Matote, šitais rūpesčiais rūpinasi nebe patys sportininkai, tik tiek, kad psichologiškai jiems būtų žymiai geriau. Aš sakau, kad šitas dalykas turbūt sparnus pridėtų jiems.