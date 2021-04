Olimpinės žaidynės Kinijoje – užsimerkti prieš žudynes ir švęsti sportą ar boikotuoti kruvino režimo reklamą?

Prieš savaitę JAV žiniasklaidoje plačiai nuskambėjo žinia, kad amerikiečiai svarsto boikotuoti 2022 metų Pekino žiemos olimpines žaidynes. Nors informacija jau buvo paneigta, tai sulaukė daug dėmesio ir kinų pykčio. LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė teigia, kad tai sunkiai įmanoma, ir ramina, esą apie boikotą dažniausiai kalba su sportu nieko bendro neturintys žmonės. Analitikas Marius Laurinavičius sako, kad užsimerkdami prieš žmogaus teisių pažeidimus tik stipriname kruviną režimą.

Kalbas apie JAV olimpinių žaidynių boikotą balandžio pradžioje pakurstė Valstybės departamento atstovo užsienio politikai ir tarptautiniams santykiams Nedo Price`o ištarta frazė, kad norima „diskutuoti dėl žaidynių boikoto“.

Jis taip pat pridūrė, kad tai turėtų būti „koordinuotas sprendimas“.

Netrukus Valstybės departamentas paneigė žinią, kad boikotas apskritai svarstomas: „Mūsų pozicija dėl šių žaidynių nepasikeitė. Mes nediskutavome ir nediskutuojame dėl jokio jungtinio boikoto su savo sąjungininkais ir partneriais.“

Jau anksčiau daugybė pasaulio nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų ragino valstybes, tarp jų ir Kanadą, Australiją, JAV, boikotuoti Pekino žiemos žaidynes dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų. Labiausiai Kinija kaltinama uigūrų mažumos išnaudojimu, kuris dažnai prilyginamas genocidui.

Daina Gudzinevičiūtė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

JAV olimpinis ir paralimpinis komitetas (USOPC) išreiškė prieštaravimą galimybei boikotuoti žaidynes, nes tai, anot organizacijos, nesprendžia jokių geopolitinių klausimų, be to, nukenčia sportininkai ir jų karjera.

Panašios pozicijos laikosi ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė D. Gudzinevičiūtė, anksčiau jau ne kartą pareiškusi, kad boikotas nesprendžia politinių problemų.

„Visų pirma noriu priminti Tarptautinio olimpinio komiteto poziciją, kad tai ne Kinijos žaidynės, o visos olimpinės bendruomenės žaidynės. Kitas dalykas – Olimpinė chartija įpareigoja visus nacionalinius olimpinius komitetus dalyvauti žaidynėse.

Kalbos apie boikotą, deja, visada sklinda, o jas dažniausiai eskaluoja tie, kurie nesusiję su sportu. Nes tie, kurie susiję, puikiai supranta, kad tai sportininkų likimai, jų darbas, o ne politikos demonstravimas“, – LRT.lt teigė D. Gudzinevičiūtė.

Vis dėlto Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiasis analitikas M. Laurinavičius teigia, kad nieko nedarydami mes užsimerkiame prieš kruviną Kinijos režimą. Šių žaidynių situaciją jis palygino su nacių žaidynėmis vadinamomis 1936-ųjų žaidynėmis Berlyne. Tiesa, eksperto vertinimu, Lietuva imtis boikoto turėtų tik esant tvirtam tokio sprendimo lyderiui – JAV.

„Lietuva tikrai neturėtų to daryti viena, jokiu būdu. Bet jeigu JAV imsis lyderystės, kas dar tikrai nėra aišku, turbūt nėra net ir 50 procentų tikimybės, kad to imsis, bet jeigu jie to imsis – mes turėtume prisidėti. Vieniems tai daryti būtų visiškai neproduktyvu.

Marius Laurinavičius / BNS nuotr.

Ką tai duotų? Boikotas parodytų pasaulio valią priešintis grėsmę keliančiam režimui, nesusitaikymą su tuo, su kuo negalima taikytis. Ne veltui paminėjau 1936 metų Berlyną. Padėtis pasaulyje gal dar nėra tokia kaip 1936-aisiais, bet režimas ne veltui oficialiai kaltinamas genocidu. Mano įsitikinimu, tai genocidą vykdantis režimas ir jis negali būti tarptautinės bendruomenės narys. Olimpiada yra būdas bet kuriai valstybei ir režimui reklamuoti savo ideologiją. Bent jau neprisidėti prie režimo reklamos, jei tik yra galimybė, mes turėtume“, – kalbėjo M. Laurinavičius.

LTOK prezidentė ir olimpinė čempionė teigė, kad nėra jokių žinių, kad JAV olimpinis komitetas svarstytų boikotuoti olimpines žaidynes. D. Gudzinevičiūtė priminė, kad Olimpinė chartija yra prieš politikos demonstravimą sporte, remiantis ja, valstybių politikai negali kištis į olimpinių komitetų darbą.

Kelialapį į Pekino žiemos žaidynes neseniai iškovojo Lietuvos šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius. Allison yra JAV pilietė ir norėdama dalyvauti žaidynėse turės pirmiau gauti Lietuvos pilietybę, o viename renginyje paklausta apie galimą žaidynių boikotą nuo atsakymo mandagiai išsisuko.

„Girdėjau apie tai, bet aš neatstovauju JAV, atstovauju Lietuvai, tad man sunku pasakyti. Taip, esu amerikietė, bet norėčiau galvoti apie Lietuvą ir šiose olimpinėse žaidynėse taip galvoju“, – teigė A. Reed.

Allison Reed / D. Umbraso/LRT nuotr.

Anot M. Laurinavičiaus, nors dažniausiai boikoto priešininkų argumentas yra griaunami sportininkų gyvenimai, kruvini režimai, kurių valstybėse vyksta žaidynės, griauna kur kas daugiau gyvenimų.

„Taip, sportininkai niekuo dėti, bet jeigu Lietuvos krepšinio federacija priima paramą iš tokių bendrovių kaip „Huawei“, turbūt nėra visiškai niekuo dėti...

Bendrąja prasme sportininkai niekuo dėti, bet pasaulyje dažnai yra ir svarbesnių dalykų nei vienos ar kitos varžybos, kad ir kokios jos būtų svarbios. Jeigu mes taip vertinsime, turbūt žmonės, kurie žudomi ir kitaip kankinami Kinijoje, irgi niekuo dėti. Sirijoje Rusijos žudomi žmonės irgi niekuo dėti.

Kanados piliečiai, kurie iki šiol laikomi Kinijoje kalėjime, irgi niekuo dėti. Kažkas negali dalyvauti olimpinėse žaidynėse, o kažkas įkištas į kalėjimą – tai sunkiai sulyginami dalykai. Kartais tarptautiniuose santykiuose tenka rinktis kažkurią pusę. Esant tokiai situacijai, kai pasaulis užsimerkia ar net reklamuoja tokį režimą, koks yra Kinijoje, jie dar labiau stiprėja, agresyvėja ir vykdo tik daugiau nusikaltimų“, – LRT.lt kalbėjo M. Laurinavičius.

Kas bus kiti Lietuvos atstovai Pekine, kol kas nėra aišku. 2014 metais Sočyje ir 2018-aisiais Pjongčange mūsų šaliai atstovavo po devynis sportininkus – tai iki šiol didžiausias skaičius lietuvių žiemos žaidynėse.

Lietuvai Pekine tikrai atstovaus nemažai biatlonininkų, tarp jų turėtų būti net keturi vyrai ir greičiausiai dvi moterys. Šios sporto šakos olimpinė atranka nėra pasibaigusi.

Raginimai boikotuoti olimpines žaidynes nėra tokie reti. Anksčiau būta raginimų boikotuoti tos pačios Kinijos olimpines žaidynes 2008 metais, vėliau – Sočio žiemos olimpines žaidynes 2014-aisiais.

Iki šiol olimpinių žaidynių istorijoje plačiausiai nuskambėjo 1980 metų Maskvos ir 1984-ųjų Los Andželo žaidynių boikotas.

1980 metais olimpines žaidynes Maskvoje boikotavo Vakarų šalys, tarp jų JAV, Japonija, daugelis Vakarų Europos valstybių. Atsakydamos į tai 1984 metais žaidynes boikotavo SSRS ir jos sąjungininkės Rytų Vokietija, Šiaurės Korėja, Bulgarija, Lenkija ir kt.