„Sūduvos“ naujokas Nyuiadzi: galiu pasakyti, kad su metais A lyga labai patobulėjo

Į Lietuvą po pertraukos sugrįžęs Marijampolės „Sūduvos“ naujokas Serge‘as Nyuiadzi sako, kad nacionalinio čempionato lygis yra aukštesnis nei buvo anksčiau, rašo fksuduva.lt.

Prancūzas „Sūduvoje“ debiutavo prieš savaitę per rungtynes su Gargždų „Banga“, buvo aktyvus, tačiau prie savo komandos įvarčių neprisidėjo. Kitaip viskas buvo trečiadienį per rungtynes su „Kauno Žalgiriu“, kai abu marijampoliečių įvarčiai buvo pelnyti po S. Nyuiadzi perdavimų į baudos aikštelę. Vis dėlto svarbiausias dalykas – rezultatas – per šiuos mačus buvo toks pats – 2:1 „Sūduvos“ naudai.

Per rungtynes su Kauno komanda prancūzas surinko 266 naudingumo balus ir tapo naudingiausiu mačo žaidėju.

„Labai sunkios rungtynės, – po šio mačo pripažino S. Nyuiadzi. – Kovojome su tikrai gera komanda, rungtynės turėjo itin didelę svarbą mums. Laikėmės žaidimo plano, džiaugiuosi, kad pavyko iškovoti pergalę. Rungtynių pabaigoje turėjome daugiau vargo, bet kai žaidi prieš tokio lygio komandą, niekada nebūna lengva.“

Legionierius per abejas rungtynes nežaidė iki paskutinio švilpuko – abukart paskutinėmis rungtynių minutėmis jį pakeitė Modestas Vainikaitis. „Sūduvos“ vyriausiasis treneris Victoras Basadre net ir po prancūzui itin sėkmingų rungtynių su „Kauno Žalgiriu“ sakė neabejojąs, kad saugas gali žaisti daug geriau.

„Vos atvykęs į Marijampolę buvau pasirengęs žaisti. Žinoma, dar nesu pačios geriausios formos, bet kiekvieną dieną sunkiai dirbu, stengiuosi daryti viską komandos labui“, – savikritiškas buvo ir pats S. Nyuiadzi.

29 metų futbolininkas su pertraukomis Lietuvoje rungtyniavo 2013-2019 m., todėl turi su kuo lyginti dabartinį A lygos lygį.

„Lietuvos čempionatas man nėra svetimas, todėl buvo gan paprasta prie visko prisitaikyti. Lyginant su tuo, kaip viskas buvo anksčiau ir kaip lyga atrodo dabar, galiu pasakyti, kad su metais A lyga labai patobulėjo“, – sakė prancūzas.

Anksčiau ne kartą Marijampolėje lankęsis S. Nyuiadzi Sūduvos krašto sostinėje greitai pasijuto savas.

„Gerai žinau Marijampolę, anksčiau ne kartą teko kovoti su „Sūduva“. Man čia patinka – jaukus miestas, komanda priėmė svetingai. Dirbame diena po dienos ir stengiamės įgyvendinti komandos tikslus, – kalbėjo legionierius. – Noriu kovoti dėl titulų, žaisti Europos taurių turnyruose. Ši komanda visuomet kovoja dėl aukščiausių vietų, laimėjo A lygos čempionatą tris kartus iš eilės per pastaruosius ketverius metus. Tikiu, kad turime neblogas galimybes tai padaryti ir šį sezoną.“

A lygos čempionate „Sūduva“ po 5 rungtynių turi 12 taškų ir užima antrąją vietą. Kitas rungtynes marijampoliečiai žais savo „Hikvision“ arenos manieže pirmadienį 18 val. su Telšių „Džiugu“.