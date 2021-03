Šiandien bus atvertas naujas Lietuvos ledo ritulio čempionato istorijos lapas

Šiandien paaiškės 2020–2021 metų sezono Lietuvos ledo ritulio čempionato nugalėtojai. Po Kaune įvyksiančių rungtynių tarp „Kaunas Hockey“ ir „Hockey Punks“ klubų viena iš finalo dalyvių perrašys savo istoriją ir pirmą kartą pasidabins šalies pirmenybių aukso medaliais, rašoma hokcey.lt.

Perrašoma istorija



Sekmadienio rungtynės – svarbiausios abejų finalo dalyvių istorijoje: tiek ir „Kaunas Hockey“, tiek ir „Hockey Punks“ dar niekada nėra buvusios taip arti Lietuvos čempionų titulo. Nors abu klubai praeityje buvo patekę į šalies pirmenybių finalą, jiems nepavyko iš nugalėtojų sosto išversti tuo metu vietinio ledo ritulio pasaulyje dominavusią Elektrėnų „Energiją“. Tiesa, abejų komandų gretose yra žaidėjų, kurie yra iškovoję ne vieną Lietuvos čempionų titulą žaisdami būtent Elektrėnų klube, o daugiau tokią patirtį turinčių ledo ritulininkų savo gretose turi „pankai“.



„Hockey Punks“ komandoje netrūksta didžiulę patirtį savo karjeroje sukaupusių ledo ritulininkų, kurie jau ne kartą vaidino svarbų vaidmenį lemiamose sezono fazėse. Nors tokia patirtis turėtų padėti „pankų“ lyderiams geriau susitvarkyti su jauduliu, tenka pripažinti, jog penkių rungtynių finalo serija yra nauja patirtis ir tiems žaidėjams, kurie jau buvo pripratę prie Lietuvos čempionato aukso medalių rungtyniaujant Elektrėnų „Energijoje“.



Jų oponentai „Kaunas Hockey“ ledo ritulininkai toli gražu negali prilygti varžovams patirtimi, tačiau kauniečius į priekį veda jaunatviškas maksimalizmas. Kauno klubo strategas Petras Nausėda po ketvirtųjų finalo rungtynių džiaugėsi dar stipriau degusiomis į kampą įspaustų auklėtinių akimis, o pergalė Vilniuje turėjo dar labiau sustiprinti jų pasitikėjimą savo jėgomis. Viso sezono metu „Kaunas Hockey“ į priekį vedantys jauni legionieriai iš Rusijos gimtinėje galėjo tik pasvajoti apie galimybę iškovoti vienos iš stipriausių šalies lygų čempiono titulą, tad šie žaidėjai dar tikrai nėra pasisotinę pergalių skonio ir padarys viską, jog sezoną Lietuvoje jiems galėtų priminti pirmieji tokios prabos aukso medaliai.



Šios dienos rungtynės taip pat taps istorinėmis ir vienam iš trenerių. Per savo žaidėjų karjerą Mindaugas Kieras ir Petras Nausėda kartu džiaugėsi ne vienu Lietuvos čempionų titulu, bet po šios dienos rungtynių tik vienas iš jų galės didžiuotis tuo, jog čempionų titulą iškovojo tiek ir per savo žaidėjo, tiek ir per trenerio karjerą. Jei „pankų“ treneriui tai jau trečiasis sezonas už Vilniaus komandos vairo ir antrasis bandymas finale, tai P. Nausėda „Kaunas Hockey“ trenerio postą perėmė sezonui jau prasidėjus ir triumfas šiandien leistų džiaugtis auksu savo debiutiniame sezone už komandos vairo.



Skirtingos pergalės ir nuovargio faktorius



Šioje finalo serijoje abi komandos kelią į sėkmę rado skirtingais būdais. Jei „Kaunas Hockey“ savo pergales iškovojo sėkmingo puolimo dėka vedami „hat–trickais“ sužibusių Eduardo Čekmariovo ir Antono Šarpanskikho, tai „Hockey Punks“ surado būdų laimėti abi akistatas, kuriose buvo pelnyta mažiausiai įvarčių.



Pirmos keturios finalo akistatos sufleruoja, jog „Hockey Punks“ nenorės leisti įsibėgėti oponentų puolėjams, o „Kaunas Hockey“ turėtų siekti neįsivelti į klampias rungtynes, kuriose viską gali nulemti vienas epizodas.



Svarbiu lemiamos dvikovos aspektu gali tapti ir nuovargis: įtemptoje finalo serijoje abiem klubams tai bus trečiosios rungtynės per šešias dienas ir penktoji akistata per vienuolikos dienų intervalą. Tiesa, jei greičiausiu būdu reikalus pusfinalio serijoje sutvarkiusi „Kaunas Hockey“ komanda prieš finalą turėjo prabangią 12 dienų be rungtynių atkarpą, tai „Hockey Punks“ visų penkių rungtynių prireikė ir pusfinalio serijoje, po kurios jų poilsis buvo gerokai trumpesnis.



Atkrintamosiose varžybose įprastai treneriai rungtynių eigoje mažina rotaciją, o lemiamų akimirkų metu galima neabejoti, jog ant ledo dažniausiai matysime didžiausias abejų komandų žvaigždes. Iki šiol finalo serijoje „Kaunas Hockey“ lyderiai produktyvumu pranoko savo oponentus, tad „Hockey Punks“ ekipai gali būti labai svarbus ir trečio–ketvirto penketukų indėlis.



Skirtinga situacija ir lyginant abejų komandų vartininkus. Kol P. Nausėda turi malonų galvos skausmą renkantis tarp dviejų panašaus lygio vartininkų, jų oponentų gretose klausimų dėl šios pozicijos nekyla: Simas Baltrūnas visų atkrintamųjų varžybų metu žaidžia be keitimų. Geriausiu čempionato vartininku išrinkto rokiškėno pasirodymas dažniausiai atspindi ir visą „Hockey Punks“ žaidimą, tad vilniečių gerbėjams tenka viltis, jog dešimtąsias rungtynes per mėnesį žaisiantis S. Baltrūnas geriausią savo pasirodymą pasiliko čempionato pabaigai.



Rungtynių Kauno ledo arenoje startas 15:00 val.