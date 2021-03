Prieš LKL grandų mūšį „Rytas“ namuose antroje pusėje palaužė „Dzūkiją“

Vilniaus „Ryto“ (19-5) krepšininkai LKL reguliaraus sezono rungtynėse namuose 80:74 (16:16, 16:24, 23:7, 25:27) nugalėjo Alytaus „Dzūkiją“ (7-15) ir iškovojo jau 12-ąją pergalę iš eilės.

Puikiai pirmoje mačo dalyje gynyboje žaidusi „Dzūkija“ leido vilniečiams įmesti tik 32 taškus, patys pelnė 42 ir netikėtai buvo priekyje.

Vis dėlto po didžiosios pertraukos Giedriaus Žibėno auklėtiniai greitai sustatė viską į savas vietas. Mindaugo Girdžiūno, Martyno Echodo ir Dovio Bičkauskio vedami šeimininkai pradėjo trečią ketvirtį 18:3 ir išsiveržė į priekį 50:45.

Tada iš jų estafetę perėmęs Andrew Goudelockas pelnė dar 5 taškus be atsako ir vilniečiai jau turėjo dviženklę persvarą – 55:45. Trečią ketvirtį „Rytas“ laimėjo rezultatu 23:5.

Tiesa, ketvirtajame kėlinyje „Dzūkija“ buvo atkūrusi intrigą, kai po atkarpos 8:2 priartėjo iki „Ryto“ – 65:67.

Bet tada baudas sumetė M. Echodas, tritaškį it dvitaškį su pražanga be atsako pataikė D. Bičkauskis ir skirtumas dar kartą išaugo iki 10-ies taškų – 75:65. Per likusias dvi su puse minutės alytiškiai intrigos jau neatkūrė.

„Rytas“ laimėjo jau 12-ąją iš eilės pergalę LKL čempionate ir sekmadienį namuose priims čempionato lyderį Kauno „Žalgirį“.

„Rytas“: D. Bičkauskis (4/5 dvit., 2/3 trit., 4 atk. kam., 3 rez. perd., 24 naud, bal.) 17, M. Echodas (7/10 dvit.) 16, A. Goudelockas (3/6 trit., 4 atk. kam., 3 rez. perd. )13, A. Butkevičius (4/6 dvit., 6 atk. kam.) 11, M. Girdžiūnas 9, A. Marčiulionis 8.

„Dzūkija“: G. Staniulis (6/10 dvit., 13 atk. kam., 25 naud. bal.) 14, P. Marinelli 13, M. Zigmantavičius (6/8 dvit.) 12, M. Jucikas 10, K. Žemaitis (6 rez. perd.) 7.