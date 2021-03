Lietuvos ledo ritulio rinktinei diriguos ilgametis komandos vartininkas

Nepaisant atšaukto pasaulio ledo ritulio čempionato, Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinė balandį be kovų neliks: nacionalinė rinktinė vedina naujo trenerio vyks į turnyrą Lenkijoje, o prieš jį lauks Vilniuje vyksianti stovykla, kurioje savojo šanso sulauks ir ne vienas rinktinės debiutantas, rašo hockey.lt.

Rinktinė – puikiai pažįstamo trenerio rankose



Po ilgos pertraukos Lietuvos nacionalinei rinktinei vėl vadovaus mūsų šalies atstovas – rinktinės vyriausiojo trenerio postas patikėtas Arūnui Aleinikovui. Ilgamečiam rinktinės vartininkui darbas rinktinėje nėra nauja patirtis: nuo 2013 metų jis rinktinėje padėdavo užsienio specialistams užimdamas vartininkų trenerio bei trenerio asistento roles.



Baltarusijos „Neman“ klube dirbantis specialistas pripažįsta, jog asociacijos „Hockey Lietuva“ noras rinktinės trenerio poste matyti lietuvį jam buvo žinomas, o darbas nacionalinės rinktinės vyriausiu treneriu jam bus naujas ir ilgai lauktas iššūkis.



„Kalba apie tai, jog Lietuvos treneriai kažkada turės imtis vadovaujančių pareigų ėjo jau keli metai. Dėl to turėjome puikias sąlygas dirbti tarp puikių užsienio specialistų: Berndo Haakės, Danielio Lacroix, Rono Pasco. Dirbdami asistentais mes atidžiai stebėjome, kaip jie veda komandą į priekį bei galėjome tobulėti stebint jų darbą. Todėl dabar atsirado puiki galimybė mums patiems vesti rinktinę į priekį.



Asmeniškai man labai malonu, kad asociacija „Hockey Lietuva“ priėmė sprendimą vyriausiojo trenerio postą pasiūlyti man. Mano karjeroje man tai bus naujas iššūkis, kuriam jaučiuosi pasiruošęs ir to labai noriu“, - apie naujas pareigas kalbėjo A. Aleinikovas.



Vienu iš pirmųjų naujojo trenerio darbų buvo trenerių štabo suformavimas. Sau į pagalbą vyriausias treneris pasikvietė du Lietuvoje puikiai žinomus specialistus – ne vienerius metus rinktinėje asistento poziciją užimantį Šarūną Kuliešių bei ilgametį bendražygį rinktinėje ir dabartinį „Hockey Punks“ trenerį Mindaugą Kierą.



„Kadangi turėjau galimybę pats sudaryti savo asistentų komandą, tai buvo vienas iš svarbiausių mano darbų. Priėmiau sprendimą į trenerių štabą pasikviesti Šarūną Kuliešių bei Mindaugą Kierą. Šarūnas prižiūrės mūsų puolėjus, o Mindaugui teks darbas su gynėjais.“



Rinktinės kandidatų sąrašas sudarytas su kitų trenerių pagalba



Po to kai dėl COVID-19 pandemijos buvo atšauktos 2020 ir 2021 metų pasaulio pirmenybės, asociacija „Hockey Lietuva“ priėmė kvietimą ateinantį mėnesį dalyvauti turnyre Lenkijoje. Tychos mieste vyksiančio turnyro startas numatytas balandžio 17-25 dienomis, o prieš jį rinktinė rinksis savaitės treniruočių stovyklai.



Pastaraisiais metais pastebimai jaunėjanti Lietuvos rinktinė šį kartą neturės kelių svarbų vaidmeny joje vaidinančių ledo ritulininkų: ne vienas žaidėjas negalės atvykti dėl užsitęsusių sezonų užsienyje arba noro išsigydyti sezono metu patirtas traumas. Dėl šios priežasties didžioji dalis išplėstinio kandidatų sąrašo narių šį sezoną žaidė Lietuvos čempionate.



A. Aleinikovas neslėpė, jog rinkdamasis žaidėjus iš Lietuvos čempionate žaidžiančių komandų pasitelkė ir visų penkių šalies čempionate dirbančių trenerių pagalbą, paprašęs jų išsakyti savo nuomonę apie rinktinės kandidatus. Atsižvelgus į jų pastebėjimus buvo sudarytas galutinis kandidatų sąrašas.



„Vienu iš pirmųjų savo darbų susiekiau su visais penkiais Lietuvos čempionate dirbančiais treneriais ir paprašiau jų išsakyti nuomonę apie mūsų šalyje žaidžiančius ledo ritulininkus. Su jų pagalba buvo sureitinguoti Lietuvos čempionato žaidėjai, todėl rinktinėje nebus tik žaidėjai, kuriuos norėjo matyti vienas treneris ir sąrašas neatspindės tik vieno trenerio nuomonės. Susidariau bendrą visų trenerių nuomonę ir sudariau galutinį žaidėjų reitingavimą, pagal kurį žaidėjai ir buvo atrinkti į kandidatų sąrašą“, - apie pirmuosius darbus rinktinėje kalbėjo naujasis vyriausias treneris.



Rinktinės vyriausiojo trenerio teigimu, bendraujant su žaidėjais buvo juntamas rinktinės ilgesys ir noras atvykti į laukiančią stovyklą. Tikimasi, jog šią atmosferą rinktinės senbuviai perduos ir pirmą kartą nacionalinėje ekipoje save išbandysiantiems jaunuoliams.



„Į Lietuvos rinktinę visi visuomet vykdavo su didžiausiu noru, o ir aš pats per žaidėjo karjerą net neturėdavau minčių nepadėti rinktinei ir visuomet degiau noru atvykti ir žaisti už rinktinę. Ir dabar teko bendrauti su nemažai žaidėjų, kurie kalbėjo, jog pasiilgo rinktinės, jos narių ir joje esančios atmosferos. Tikiuosi, jog mums pavyks ir vėl suburti tvirtą kolektyvą, nors mano žiniomis, ne vienas žaidėjas negalės atvažiuoti į rinktinę. Todėl pakvietėme ne vieną jauną žaidėją, kuriuos bandysime pajungti į mūsų draugišką kolektyvą. Norime, kad jie pajustų tą puikią atmosferą ir vėliau taip pat visuomet degtų noru būti šios komandos dalimi.“



Pasiruošimo metu – šansai jaunimui



Nors iki šiol dar nėra aiškus galutinis turnyro Lenkijoje dalyvių sąrašas, rinktinės treneriai jau pradėjo savo darbus ruošdamiesi šiam turnyrui. A. Aleinikovas pripažįsta, jog svarbiausia bus per trumpą laiką suburti viena kryptimi žengiantį kolektyvą.



„Antrasis pasiruošimo etapas prasidės jau tuomet, kai mes susirinksime į treniruočių stovyklą. Į rinktinę kviesime tik tuos žaidėjus, kurie yra motyvuoti ir nori žaisti už rinktinę. Nieko primygtinai neprašysime atvykti į stovyklą – vyks tik tie, kurie patys trykš noru atstovauti savo šalį.



Pasiruošimo ant ledo metu daug dėmesio bus skirta taktiniam pasiruošimui, šiek tiek padirbėsime fiziškai ir bandysime lipdyti vieningą komandą. Norime, jog po stovyklos į turnyrą vyktume turėdami vieną tikslą ir žiūrėdami ta pačia kryptimi, tiek ir žaidėjai, tiek ir trenerių štabas. Norime matyti vieną liniją ir visi kartu ja eiti link mūsų tikslo.“



Šį kartą stovykloje išvysime didelį būrį jaunimo, kuriems iki tol dar neteko atstovauti nacionalinei rinktinei. Rinktinės strategas pripažįsta, jog šiems žaidėjams bus suteikta puiki galimybė parodyti savo sugebėjimus ir įrodyti, jog jie yra verti būti mūsų nacionalinės ekipos ateities dalimi.



„Jaunimui bus suteikta puiki galimybė parodyti save ir užsirekomenduoti Lietuvos rinktinėje. Visgi, jiems bus nelengva, nes tikrai nėra paprasta iš jaunimo lygio pereiti tarp vyrų ir ten sėkmingai pasirodyti. Labai tikiuosi, jog mūsų perspektyvus jaunimas bandys įrodyti, jog jie yra verti būti nacionalinėje rinktinėje ir atiduos visas jėgas bei darys viską, jog kitąmet ir vėl juos pakviestume.“



Nelengvas sprendimas A. Aleinikovo laukia ir formuojant vartininkų grandį: treneriui teks rinktis tarp trijų jam puikiai pažįstamų žaidėjų ir dviejų nacionalinės rinktinės debiutantų.



„Vartininkų pozicijoje laukia mažas galvos skausmas: teks spręsti, ar į turnyrą vežtis man puikiai pažįstamus žaidėjus, ar jame išbandyti rinktinės debiutantus. Kaip ir dėl aikštės žaidėjų, rinkdamas vartininkus klausiau ir kitų trenerių nuomonės, tad šansą parodyti save gaus jie visi ir jie visi yra kandidatai važiuoti į turnyrą.“

Priminsime, kad paskutinį kartą Lietuvos vyrų rinktinė varžėsi 2020 metų vasarį, kai ji žaidė olimpiniame atrankos turnyre. Tuomet mūsų atstovai iškovojo vieną pergalę iš trijų galimų ir į kitą etapą nepateko