Kelio į atkrintamąsias beieškant – kiek „Žalgiris“ priklausomas nuo Mariaus Grigonio?

Kauno „Žalgiriui“ ieškant kelio į Eurolygos atkrintamąsias varžybas liko tik penki mačai, o teisė juose klysti – minimali. 9–11 vietas turnyro lentelėje besidalijantiems žalgiriečiams gali prireikti ir visų penkių pergalių, gali užtekti ir trijų. Šį sezoną „Žalgiris“ sunkiais momentais sukasi į lyderiu tapusį Marių Grigonį, kuris žaidžia karjeros sezoną Eurolygoje, o nuo jo žaidimo stipriai priklauso ir kauniečių rezultatas. LRT.lt nusprendė pažiūrėti, kaip labai.

Šį sezoną trečius metus „Žalgiryje“ rungtyniaujantis M. Grigonis demonstruoja elitinius skaičius Senajame žemyne.

Gynėjas renka po 14,3 taško, 2,3 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvius perdavimus ir 14,9 naudingumo balo per rungtynes. Antakį pakelti verčia kauniečio taiklumas, kuris atitinka meistriška laikomą statistiką 50-40-90: Marius pataiko 52,6 proc. dvitaškių, 48 proc. tritaškių ir 96 proc. baudų metimų.

Simboliška, kad per 29 sužaistas šio sezono Eurolygos rungtynes M. Grigonis 5 sykius nepelnė dviženklio taškų skaičiaus, 5 sykius nesurinko dviženklio naudingumo balų skaičiaus ir 5 sykius nepataikė nė vieno tritaškio. Šios rungtynės nesutampa, tačiau dvejose Marius atitiko visas šias tris nemalonias sąlygas.

Kone visiškai išjungti M. Grigonį iš žaidimo šiemet pavyko abiem Ispanijos grandams. Pirmajame susitikime su „Barcelona“ praėjusių metų gruodį gynėjas pelnė tik 5 taškus, neįmetė nė vieno tritaškio, prarado 4 kamuolius ir galiausiai surinko tik vieną naudingumo balą. Tai taip pat buvo vienos iš vos ketverių sezono rungtynių, kai M. Grigonis neatliko nė vieno rezultatyvaus perdavimo.

Beje, ir antrą kartą žaidžiant su Šarūno Jasikevičiaus ekipa Mariui sekėsi tik nedaug geriau. Prieš keletą savaičių Katalonijoje gynėjas prametė visus 5 tritaškius, iš viso pelnė tik 8 taškus, bet dėl 7 išprovokuotų pražangų ir 4 rezultatyvių perdavimų sukrapštė 10 naudingumo balų.

Po savaitės jau Madride „Žalgirio“ lyderį visiškai supančiojo „Real“ ir Gabrielis Deckas, leidęs pelnyti tik 6 taškus, mesti vos vieną tritaškį, kuris irgi buvo netaiklus, ir mačą baigti su 7 naudingumo balais.

Šios rungtynės su Ispanijos klubais puikiai parodė, kaip stringa kauniečių žaidimas, kai M. Grigoniui smarkiai apribojama laisvė aikštėje, kai paskui jį nuolat seka fiziškai stiprūs varžovai.

Marius Grigonis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ne lengviau Mariui buvo ir pastarajame „Žalgirio“ mače su „Anadolu Efes“. Nors gynėjas pataikė 4 tritaškius ir statistiškai sužaidė neblogą mačą, pirmą savo metimą iš žaidimo įmetė tik tada, kai Turkijos klubas antrame ketvirtyje sužaidus 7 minutes jau pirmavo 40:18, o nugalėtojas mažai kam kėlė abejonių.

Tokių mačų, kuriuose „Žalgirio“ lyderis yra smarkiai supančiojamas ir vargsta puolime, šį sezoną buvo ir daugiau. Tel Avive mače su „Maccabi“ pirmoje dalyje Marius pelnė tik 2 taškus, o šeimininkai ilsėtis išėjo pirmaudami 53:23.

Buvo ir tokių rungtynių, kuriose M. Grigonis vargo, strigo, bet sukandęs dantis kovėsi ir vedė komandą į pergalę. Kad ir pergalingu metimu pasibaigusi dvikova su „Valencia“, kurioje komandos lyderis metė tik 6 metimus iš žaidimo, neatliko nė vieno rezultatyvaus perdavimo, triskart suklydo, bet lemiamu momentu parodė geležinius nervus.

Panagrinėję M. Grigonio sezono statistiką vis dėlto matome, kad pergalinguose „Žalgiriui“ mačuose komandos lyderis žaidė kur kas geriau nei pralaimėtuose. Varžovams sustabdžius M. Grigonį arba maksimaliai suvaržius jo laisvę puolime, dalis darbo dėl pergalės jau kone padaryta.

Marius Grigonis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Svarbiausias varžovų uždavinys – ne tik neleisti M. Grigoniui laisvai jaustis su kamuoliu ir pelnyti taškų, bet ir atkirsti jį nuo komandos draugų.

Po 14,3 tako šį sezoną pelnantis M. Grigonis pergalingose „Žalgiriui“ rungtynėse šį skaičių viršija – vidutiniškai renka po 15,7 taško. Pralaimėtose jo rezultatyvumo vidurkis – 13 taškų.

Tačiau labiausiai akis bado „Žalgirio“ lyderio rezultatyvių perdavimų statistika. Sezono vidurkis yra 3 rezultatyvūs perdavimai per rungtynes, tačiau per laimėtas dvikovas jis išauga iki 4,2, o per nesėkmingas krinta vos iki 1,6.

Aktyvi atletiško varžovo gynyba ir privertimas jaustis nepatogiai puolime yra būdas atkirsti M. Grigonį nuo komandos draugų.

Iš keturių mačų, kuriuose M. Grigonis šį sezoną neatliko nė vieno rezultatyvaus perdavimo, „Žalgiris“ tris pralaimėjo. Pasiekti pergalę pavyko tik rungtynėse su ASVEL namuose, kai M. Grigonis įsūdė penkis tritaškius.

Ką rodo kiti skaičiai? Tritaškius Marius metė vienodai tiek pralaimėtuose, tiek pergalėmis pasibaigusiuose mačuose, atkovotų kamuolių skaičius irgi labai panašus, o naudingumo balų skaičius žymiai didesnis pergalingose rungtynėse (17 ir 12,6).

Marius Grigonis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Įdomūs ir kiti du rodikliai – klaidų ir išprovokuotų pražangų. „Žalgirio“ lyderis pralaimėtuose mačuose klydo kur kas rečiau nei laimėtuose ir net rečiau nei sezono vidurkis. Be to, išprovokavo daugiau varžovų pražangų.

Šį sezoną M. Grigoniui aikštėje geriausiai talkina Joffrey Lauvergne`as, renkantis po 11,2 taško. Kiti du didžiausiu rezultatyvumu išsiskiriantys žalgiriečiai irgi aukštaūgiai – tai po 8,8 taško įmetantis Nigelas Hayesas ir po 8,3 tšk. pelnantis Augustine`as Rubitas.

Mariaus, Joffrey, Augustine`o ir Nigelo ketvertas šį sezoną renka po 42,6 taško per mačą iš „Žalgirio“ įmetamų beveik 77. Tad per likusius susitikimus „Žalgirio“ gerbėjai turi laukti geresnio šių krepšininkų žaidimo arba didesnio kitų žaidėjų indėlio.