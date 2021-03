Schilleris liko optimistiškas dėl Lauvergne`o, Sireika kalbėjo apie sunkią dvigubą savaitę prieš „Žalgirį“

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai LKL pirmenybėse gan nesunkiai 96:60 įveikė Šiaulių „Šiaulius“ ir įsirašė jau 19–ą pergalę šiame sezone.

Po rungtynių kalbėjęs Kauno ekipos strategas Martinas Schilleris džiaugėsi pasiekta pergale: „Esu laimingas dėl pergalės, taip pat esu laimingas, kad pavyko vienodai paskirstyti minutes tarp žaidėjų.“

Paklaustas dėl „Žalgirio“ žaidimo skirtumo pirmajame ir antrajame kėliniuose, M. Schilleris išskyrė puolimą.

„Puolime tikrai buvo skirtumas. Mes greičiau judindavome kamuolį po pikenrolų, pataikėme metimus. Pagerinome pataikymą iš trijų taškų zonos, o tai leido atverti ir kitus dalykus“, – kalbėjo M. Schilleris.

Šiose rungtynėse „Žalgiris“ turėjo verstis be Joffrey Lauvergne`o, kuris rungtynėse su Stambulo „Anadolu Efes“ patyrė traumą – dėl jo būklės M. Schilleris išliko optimistiškas.

„Jam bus atlikti išsamūs tyrimai rytoj, bet aš nuoširdžiai tikiu, kad jam viskas bus gerai. Nemanau, kad jis turėtų iškristi ilgesniam laikui“, – teigė „Žalgirio“ strategas.

„Šiaulių“ vyriausiasis treneris Antanas Sireika pripažino, kad rungtynes paleido antroje susitikimo pusėje.

„Du kėlinukus žaidėm garbingai, parodėm, kad galim žaisti. Po to pagalvojom, kad „Žalgirio“ laukia labai sunkios varžybos, tai išjungėm greičio pavarą, atbuli pravaikščiojom. O jei rimtai, tai kažkur praleidom, po to dingo ir disciplina, ypač gynyboje. Po to ir aš pats paleidau“, – atviravo „Šiaulių“ strategas.

A. Sireika taip pat išreiškė ir nepasitenkinimą sudėtingu šios savaitės LKL tvarkaraščiu – Šiaulių krepšininkams du kartus teko kautis su Kauno „Žalgiriu“.

„Žmonės laukdavo rungtynių su „Žalgiriu“. Mes ruošėmės, morališkai nuteikinėjam. Per savaitę jau antros varžybos su jais, išsikrovė jiems akumuliatoriai, nėra žiūrovų, niekas neužveda. Su tokia komanda per savaitę žaisti dvi varžybas – man nepatinka, kad taip vyksta. Neturėtų taip būti, suprantu ir žaidėjus, kuriems buvo sunku susikaupti“, – kalbėjo A. Sireika.