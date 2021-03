Varžovams šansų nepalikę „Hockey Punks“ atstovai pateko į Lietuvos čempionato finalą

Lietuvos ledo ritulio čempionate paaiškėjo antroji finalo dalyvė. Vilniuje įvykusiose penktose ir lemiamose pusfinalio rungtynėse, aikštės šeimininkai „Hockey Punks“ atstovai 7:1 nepaliko vilčių „Energijos – Geležinio Vilko“ komandai. Tris kartus iš tiek pat galimų Vilniaus „Pramogų“ arenoje triumfavę vilniečiai laimėjo seriją 3:2 ir pateko į finalą, o sezoną baigusiai „Energijos – Geležinio Vilko“ komandai po šių rungtynių įteikti bronzos medaliai, rašo hockey.lt.

Itin aktyviai rungtynes pradėję šeimininkai jau dešimtą rungtynių sekundę atliko pirmą pavojingą metimą, o apsukų nemažinę „pankai“ sužaidę kiek daugiau nei keturias minutes įgijo persvarą. Tikslų metimą iš vidutinės distancijos atliko Šarūnas Kuliešius (04:02).



„Energija – Geležinis Vilkas“ savo tiksliu išpuoliu atsakė vos po minutės: Aurimas Gaidauskas atliko metimą iš toli ir nepaisant to, jog su jo metimu Simas Baltrūnas susitvarkė, pirmasis prie atšokusio ritulio suskubęs Edvinas Boroška išlygino rezultatą (05:38, rez. perd. A. Gaidauskas). Negana to, vos po minutės vienas prieš vartininką pabėgo Karolis Krasilnikovas, bet jam įveikti vilniečių vartininko nepavyko.



Ir toliau aktyviai vykusiose rungtynėse progą turėjo svečių puolėjas Donatas Kumeliauskas, o kitoje aikštės pusėje dvejose pavojingose atakose galimybių pasižymėti susikūrė Povilas Verenis. Tiesa, nė vienam iš jų pasižymėti nepavyko.



Antrojo kėlinio pradžioje dukart per kiek daugiau nei minutę prasižengusi „Energijos – Geležinio Vilko“ komanda suteikė progą „Hockey Punks“ dvigubai daugumai. Šis epizodas elektrėniškiams kainavo įvartį: Ilja Želtakovas iš puikios situacijos neklydo ir metimu į viršutinį vartų išvedė sostinės atstovus į priekį (23:30, rez. perd. Aivaras Bendžius, Aliaksejus Kuveka)



Tuo „Energijos – Geležinio Vilko“ problemos nesibaigė: aikštai skriejusį ritulį pagavęs Eduardas Zakharčenka nusprendė jo neprispausti ir grąžino ritulį į žaidimą, bet jo komandos draugams nepavyko užvaldyti ritulio ir jį perėmę pankai netruko nusiųsti ritulio į pavojingą zoną. Netoli vartų ritulį gavęs Š. Kuliešius ir vėl neklydo, pelnydamas antrąjį savo įvartį (26:50, rez. perd. Denisas Kuzminovas).



Dar vieną progą „Hockey Punks“ susikūrė žaisdami mažumoje. Aliaksejus Kuveka vienas pabėgo prieš varžovų vartininką, bet klaidinamiems jo judesiams nepasidavęs E. Zakharčenka neleido „pankų“ puolėjui atlikti metimo. Šiek tiek vėliau dar vienoje kontratakoje progą turėjo ir I. Želtakovas, bet jo metimas skriejo virš vartų.



Kelių progų neišnaudojusiai „Hockey Punks“ komandai galiausiai pavyko pelnyti ir ketvirtąjį įvartį, kai iš toli vartininką nuginklavo A. Kuveka (30:52, rez .perd. Mauras Baltrukonis, S. Baltrūnas). Po ketvirto praleisto įvarčio E. Zakharčenko vietą ant ledo užleido savo kolegai Maksimui Ponomarenko.



Antrojo kėlinio pabaigoje elektrėniškiai turėjo dar dvi progas daugumai, bet jų metu jiems įvarčio pelnyti ir vėl nepavyko. Tuo tarpu mažumas sėkmingai neutralizavusi „pankų“ komanda paskutinę kėlinio minutę surengė dar vieną išpuolį pasibaigusį įvarčiu. Ataką tiksliu metimu užbaigė Sergejus Markovskis (39:12, rez. perd. D. Kuzminovas, Deividas Kazlauskas).



Trečiojo kėlinio starte „Hockey Punks“ surengė dar vieną rezultatyvų greitą išpuolį, o šį kartą atakos smaigalyje atsidūrė Aivaras Bendžius (44:45, rez. perd. A. Kuveka, S. Markovskis). Varžovų košmarą pratęsė I. Želtakovas, daugumoje pelnęs ir septintąjį vilniečių įvartį į svečių vartus (47:40, rez. perd. D. Kuzminovas, A. Kuveka).



Per likusį rungtynių laiką rezultatas nepakito, tad „Hockey Punks“ pateko į finalą, o „Energija – Geležinis Vilkas“ šiomis rungtynėmis baigė savo sezoną.



Lietuvos čempionato finale „Hockey Punks“ komandos lauks „Kaunas Hockey“ ledo ritulininkai. Finalo serija startuos jau kovo 18 dieną.

„Hockey Punks“ atstovai pateko į Lietuvos čempionato finalą / Igno Jakučio nuotr.

Vertindamas šias rungtynes „Energijos – Geležinio Vilko“ treneris Dovydas Kulevičius išskyrė antrojo kėlinio startą, kurio metu dvi varžovų zonoje užsidirbtos pražangos leido varžovams perlaužti susitikimo eigą.



„Pirmajame kėlinyje dar turėjome progų užsikabinti: buvo pabėgęs prieš vartininką K. Krasilnikovas, D. Kumeliauskas turėjo progą, bet jų nerealizavome ir viskas gavosi taip kaip matėme. Pirmajame kėlinyje viskas dar buvo gerai, bet vėliau žaidėme taip, kaip to daryti tikrai negalima. Puolimo zonoje vienas po kito mūsų žaidėjai gavo baudos minutes, leidome varžovams įgyti kiekybinę persvarą, per kurią jie pelnė du įvarčius. Tuo metu ir įvyko rungtynių lūžis.“



Kalbėdamas apie visą sezoną D. Kulevičius išskyrė jaunimo patirties trūkumą, o savo pirmąjį sezoną debiutuojant vyriausiojo trenerio poste jis vadino puikia patirtimi.



„Šio sezono metu galbūt labiausiai mums pritrūko patirties. Jaunimas niekada nėra buvęs tokioje situacijoje: anksčiau jie išeidavo į atkrintamąsias varžybas iš paskutinės vietos ir žaisdami su legendine „Energija“ laimėti nesitikėdavo. Tuo tarpu čia serija buvo lygi ir lemiamame susitikime kažkas galbūt perdegė, kažkiek pasėdo ir taip viskas baigėsi.



Pats asmeniškai tikrai patobulėjau, tačiau dar tik pirmas sezonas, dar reikia mokytis ir mokytis. Tuo pačiu norėčiau pasveikinti „Geležinio Vilko“ jaunimą, kurie iki šiol nebuvo laimėję medalių ir tuos pačius „Energijos“ veteranus, kurie iki šiol taip pat nėra niekada gavę bronzos. Kaip treneris džiaugiuosi, kad pirmą kartą tokioje pozicijoje iškovojau medalius Lietuvos čempionate. Manau, kad praėjus šiek tiek laiko vaikinai kitaip žiūrės į šį apdovanojimą – visgi iškovotas medalis.“



„Hockey Punks“ trenerio Mindaugo Kiero teigimu, šioje serijoje labai svarbų vaidmenį vaidino namų pranašumas.



„Mums sėkmingai viskas pavyko nuo pačios rungtynių pradžios, o dėl to žiūrėdami į visą sezoną galime džiaugtis, jog likome antri ir turėjome namų pranašumą. Jeigu būtų atvirkščiai, į Elektrėnus galėtume ir nevažiuoti: ten mes visiškai nerandame savęs. Tuo tarpu Vilniuje mes randame save ir tikime savo sienų pranašumu, tikime vienas kitu. Suradome savyje jėgų ir kaip sakiau prieš rungtynes, mes turėjome nebijoti rungtynių pabaigos: tiesiog kiekvienam bandyti būti geriausia savo versija ir atnešti kiek įmanoma daugiau naudos komandai. Nuo pat rungtynių starto tai pavyko ir mačiau, jog šiandien varžovai be kovos ir kraujo tikrai neišbris.“



Kalbėdamas apie laukiančią finalo seriją geriausias šio sezono Lietuvos čempionato treneris neslėpė, jog Kaune jiems žaisti yra palankiau nei Elektrėnuose dėl mažesnės aikštės, o svarbiausia prieš finalo seriją „Hockey Punks“ klubui bus atsistatyti tiek fiziškai, tiek psichologiškai.



„Kažkodėl mums Kaune nėra taip sunku žaisti kaip Elektrėnuose. Kaip kalbame komandoje, ši arena mums nėra tokia baisi: ten yra mažesnė aikštelė, kuri mums yra parankesnė nei didesnė. Dabar svarbiausia mums bus atstatyti jėgas, laiko nėra daug – vos keturios dienos. Turėsime kelias treniruotes, bet visų pirma bandysime atstatyti jėgas, nes ši serija daug pareikalavo ir emociškai, ir fiziškai.



„Kaunas Hockey“ yra komanda su daug legionierių, kuri yra visada motyvuota, visada užsivedusi, visada bėganti. Ją numušti nuo jų žaidimo bus tikrai nepaprasta. Visgi, kaip kalbėjome su žaidėjais, spaudimo mums jau nebėra, nes mes išėjome į finalą. Dabar tereiks to mėgautis ir bandyti kandžiotis bei lysti varžovams po oda.“



„Hockey Punks“ vartininkas Simas Baltrūnas po rungtynių pripažino, jog ši serija pareikalavo visų jėgų, o prieš laukiantį finalą norint aukso „pankams“ bus būtina dar labiau patobulėti.



„Kaip matėme, pirmąjį kėlinį pradėjome puikiai, įmušėme įvartį, bet vėliau vienas nesėkmingas momentas leido jiems išlyginti rezultatą, įgyti pasitikėjimo savo jėgomis ir labiau mus atakuoti. Antrajame kėlinyje išnaudojome dvigubą kiekybinę persvarą, o vienas kitas įvartis ir kaip žinome, kai jau atsidaro puolimas, įvarčiai gali kristi vienas po kito. Galbūt šiandien suveikė ir sėkmės faktorius, bet mes tikrai labai norėjome, atidavėme visas jėgas, kurių jau ne tiek daug ir tebuvo, nes ši serija buvo labai įtempta.



Prieš finalą būtina tobulėti – gavome net ir tokių baudos minučių, kurių pražaidę ledo ritulį po 30 metų mes net nebuvome matę. Turime penkias paras prieš finalą ir dabar svarbiausia pailsėti bei tinkamai pasiruošti. Su kauniečiais sezono metu taip pat žaidėme penkis kartus, o beveik visos rungtynės buvo įtemptos.“



Po rungtynių geriausio sezono vartininko bei specialų ledoritulys.lt įsteigtą prizą už pagalbą medijos atstovams atsiėmęs „Hockey Punks“ atstovas neslėpė, jog už šiuos prizus labiausiai reiktų dėkoti sėkmingam visos komandos žaidimui.



„Visada malonu gauti tokius apdovanojimus, bet tai yra visos komandos nuopelnas, ne tik mano. Jei komanda žaistų blogai, nesistengtų, tai ir mano nuopelnų niekas nepastebėtų. Čia yra komandinis sportas ir svarbiausia kaip pasirodys visa komanda.“