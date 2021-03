TOK sesijoje – apie pasiruošimą Pekino ir Paryžiaus žaidynėms

2022 metų Pekino žiemos olimpinių žaidynių ir 2024 metų Paryžiaus vasaros olimpinių žaidynių organizaciniai komitetai atsiskaitė Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) sesijai, pristatydami padarytą pažangą ir sutelkdami dėmesį į svarbius rezultatus, kurie bus pasiekti per ateinančius mėnesius, rašo LTOK.lt.

„PEKINAS 2022“

„Pekinas 2022“ vykdomasis viceprezidentas Zhangas Jiandongas ir TOK „Pekinas 2022“ koordinacinės komisijos pirmininkas Juanas Antonio Samaranchas TOK sesijoje pateikė naujausią informaciją apie

Kinijos pasiektą pažangą, Pekinui besiruošiant surengti kitų metų žiemos olimpines žaidynes.

Iki praėjusių metų pabaigos, pagal numatytą planą, buvo įrengtos visos 12 varžybų vietų. Per pastarąsias savaites daugelis jų buvo išbandytos. Balandžio pradžioje bus vykdomi tolesni ledo sporto šakų bandymai, o spalio-gruodžio mėnesiais planuojama surengti 10 tarptautinių bandomųjų renginių ir tris tarptautines treniruočių savaites.

Vykdomasis viceprezidentas taip pat pabrėžė, kad per Pekino žiemos olimpines žaidynes bus akcentuojamas saugumo užtikrinimas. Kovos su COVID-19 priemonių planavimas išlieka žaidynių organizavimo prioritetu. Taip pat buvo pažymėta, kad šiuo metu kuriami „Pekinas 2022“ olimpinių žaidynių gidai.

„PARYŽIUS 2024“

„Paryžius 2024“ prezidentas Tony Estanguet ir generalinis direktorius Etienne Thobois apžvelgė savo organizacinio komiteto naujausius laimėjimus ir būsimus planus, patvirtintus TOK „Paryžius 2024“ koordinacinio komiteto.

Praėjusių metų pabaigoje organizacinis komitetas baigė savo pirmąją daugiamečio biudžeto peržiūrą. Pripažindamas, kad svarbu prisitaikyti prie pasaulinės sveikatos ir ekonomikos krizės padarinių, organizacinis komitetas įsipareigojo neviršyti pradinio 3,9 mlrd. eur biudžeto. Daug prie šios peržiūros prisidėjo patvirtintas naujas bendrasis vietų planas, kuriuo buvo sumažintas naudojamų renginių vietų skaičius ir padidintas veiklos efektyvumas.

„Paryžius 2024“ taip pat pateikė atnaujintą informaciją apie savo veiklą, susijusią su žmonių įtraukimu. Vieni pagrindinių elementų – „Paryžius 2024“ klubas, dabar apimantis daugiau nei 100 000 visuomenės narių ir „Terre de Jeux 2024“ programa, šiuo metu vienijantys 1400 aktyvių bendruomenių visoje Prancūzijoje.

Sesijoje pasidžiaugta aktyviu žmonių įsitraukimu į šių metų Prancūzijos olimpinės ir paralimpinės savaitės veiklas. Jų metu buvo siekiama mokyklose įvesti 30 minučių fizinio aktyvumo per dieną. Į iniciatyvą įsitraukė ir fizinio aktyvumo veikla užsiėmė per 500 000 vaikų, 3000 įstaigų, jiems padėjo per 200 sportininkų.