Septintą dešimtį pradėjusi japonė maratoną įveikia greičiau nei per 3 valandas, o per savaitę nubėga po 180 km

Mariko Yugeta iš Japonijos neseniai pasiekė įspūdingą pasaulio rekordą, kurio gali pavydėti ir kur kas jaunesni žmonės. 62-ejų japonė įveikė maratoną greičiau nei per 3 valandas ir tapo pirmuoju žmogumi, kuriam pakluso toks rezultatas būnant vyresniam nei 60 metų.

Žinoma, tokie rezultatai nėra pasiekiami tiesiog sugalvojus, kad „aš galiu“.

Kaip rašo runnersworld.com, M. Yugeta bėgikų pasaulio dėmesį atkreipė dar 2017 metais, kai būdama 58 metų įveikė Tokijo maratoną per 2 val. 58 min. 15 sek.

2019 metais ji tapo pirmuoju 60-ies ar vyresniu žmogumi pasaulyje, kuris įveikė maratoną greičiau nei per tris valandas, o šių metų sausio 31 dieną Osakoje rezultatą dar pagerino, pasiekdama savo pačios visų laikų rekordą – 2 val. 52 min. 13 sek.

Jaunystėje M. Yugeta bėgiojo vidutinius nuotolius, vidurinėje mokykloje ir universitete varžėsi nacionaliniu lygiu Japonijoje 800 ir 1 500 metrų varžybose.

1979 metais ji nuvyko pažiūrėti tarptautinio Tokijo moterų maratono – tai pirmos istorijoje maratono varžybos, skirtos vien moterims.

Mariko Yugeta / Facebook.com nuotr.

„Jos buvo tokios stiprios, tokios kietos, norėjau daryti tą patį“, – runnersworld.com sakė M. Yugeto.

Po trejų metų, jau dirbdama fizinio lavinimo mokytoja vidurinėje mokykloje, ji nubėgo savo pirmą maratoną – tai padarė per 3:09:21 val. Ir tada žinojo, kad gali ir būtinai „išlips“ iš trijų valandų, tačiau turbūt nemanė, kad tam prireiks kone 4 dešimtmečių.

Po pusantrų metų ištekėjusi ir jau pirmą vaiką ant rankų sūpuojanti M. Yugeta per televiziją žiūrėjo, kaip legendinė Joan Benoit Samuelson laimi pirmą moterų maratoną olimpinėse žaidynėse. Tai nutiko Los Andžele 1984-aisiais.

„Mes buvome kone to paties amžiaus. Pamaniau, kad jeigu gyvenimas būtų susiklostęs kitaip, galbūt aš galėjau būti jos vietoje. Pažadėjau sau, kad užauginusi vaikus bėgiosiu maratonus nuolat“, – atsimena japonė.

Būdama 41-erių ji jau turėjo keturis vaikus, kai po truputį ėmė bėgioti vis dažniau. Jis pabėgiodavo trumpesnes distancijas, įveikė keletą maratonų, bet 2000 metais suprato, kad įveikti maratoną per 3 valandas vis dar įmanoma.

Tuomet ji įveikė vieną maratoną per maždaug pusketvirtos valandos, kiek vėliau laiką pagerino iki 3:14 val. ir suprato, kad skyrus pakankamai laiko treniruotėms tikslas yra pasiekiamas.

Tačiau derinant darbą ir vaikų auginimą tam tiesiog nebuvo laiko. Žinoma, M. Yugeta visada bėgiojo, tai darė įvairiose distancijose – nuo stadioninių bėgimų iki 78 km ultramaratono, o klasikinį maratoną nubėgdavo kartą per mėnesį.

Maratonas, asociatyvi nuotrauka / AP nuotr.

Viskas pasikeitė perkopus 50-mečio ribą. Užaugus vaikams atsirado dar daugiau laiko bėgioti. M. Yugeta prisidėjo prie aukšto lygio mėgėjų klubo, pirmą kartą gyvenime užsiėmė planuotomis treniruotėmis su panašiais žmonėmis, jos savaitės kilometražas pasiekė 100 km ribą.

2012 metais būdama 54-erių jį įveikė maratoną per 3:01 val., sulaukusi 55-erių pasiekė savo amžiaus kategorijos nacionalinius 1 500, 3 000, 5 000 ir 10 000 metrų rekordus. Sulaukusi 56-erių pasisėmė naujo įkvėpimo iš B. Samuelson, kuri būdama 57-erių maratoną nubėgo per 2:54:26 val.

2017 metais būdama 58-erių M. Yugeta pagaliau pasiekė gyvenimo svajonę – įveikė Osakos moterų maratoną per 2:59:36 val. Po mėnesio finišavo per 2:58:15 val.

„Įveikti maratoną greičiau nei per 3 valandas buvo mano svajonė ir motyvacija visą laiką. Tačiau, kai man pasakė, kad 58 metų niekas nėra bėgęs taip greitai, o iš trijų valandų niekas, vyresnis nei 60 metų, apskritai nėra išbėgęs, žinojau, kad turiu tai padaryti“, – sakė M. Yugeta.

Ji pradėjo studijuoti treniruočių metodikas, mitybos taisykles ir mokytis iš elito. Perskaičiusi, kad atsigauti padeda sauna, įtraukė tai į savo veiklą. Perskaičiusi, kad legendinis Japonijos moterų treneris Yoshio Koide auklėtinėms liepdavo treniruotis kalnuose, pradėjo bėgioti netoli namų esančiomis kalvomis.

Ji ėmė rūpintis mityba, miegoti bent po 8 valandas kasnakt, ėjo į akupunktūrą ir masažą. Tiesa, netrukus susidūrė ir su pirmomis traumomis.

Būdama 60 metų ji skaudžiai griuvo Osakos maratone ir finišavo per 3:08 val.

„Sulaukus 60-ies įvyko dar vienas pokytis – galėjau išeiti į pensiją, toliau dirbti visu etatu arba puse etato. Pasirinkau pastarąjį variantą, tad gavau dar daugiau laiko bėgioti“, – pasakojo bėgikė.

Jos savaitinis kilometražas kilo nuo 120 iki 145 kilometrų, daugiausia bėgant bekele ir kalvomis. M. Yugeta pasakojo, kad jai baisu pargriūti bėgant nuo kalno, todėl treniruodamasi daugiausia bėga į kalnus.

Būdama 60-ies ji gerino savo rekordus, kuriuos pasiekė 55-erių, o 2019 metų lapkritį pasiekė ir pasaulio rekordą tokio amžiaus bėgikui – įveikė maratoną per 2:59:15 val. Po mėnesio pagerino laiką iki 2:56:54 val. – tai geriausias karjeros rezultatas.

Prasidėjus pandemijai ir nevykstant varžyboms moteris toliau treniravosi, o savaitinį kilometražą pamažu padidino iki įspūdingos 185 kilometrų ribos. Tai sunkiai pakeliamas kilometražas bet kuriam mėgėjui, ką kalbėti apie 60 metų amžių viršijusį sportininką.

Šių metų sausį ją vėl buvo sustabdžiusi trauma, tačiau ją išsigydžiusi ir atradusi, kaip kūnui gali padėti tvarstymas, Osakos maratone ji dar kartą pagerino savo rekordą – finišavo per 2:52 val.

„Manau, galiu bėgti greičiau nei per 2:51 val., tačiau dar greičiau jau turbūt nebe. Esu ties riba to, ką galiu pasiekti treniruodamasi, tad per daug rizikinga siekti ko nors panašaus į 2:40 val. Dabar man svarbiausia tiesiog nesusižeisti“, – runnersworld.com teigia gegužę 63 metų sulauksianti M. Yugeta.

Kas toliau? Moteris jaučia, kad ir sulaukusi 65 metų dar galės įveikti maratoną per 3 valandas. Ji taip pat norėtų pirmą kartą gyvenime įveikti Bostono maratono trasą.

„Jeigu galėčiau dalyvauti Bostone, galbūt susipažinčiau su Joan. Ji visiškai kitame pasaulyje, bet manau, kad turėtume apie ką pasikalbėti“, – sako M. Yugeta.