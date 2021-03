„Žalgiris“ bando pirmą kartą šiame sezone įveikti Milano „AX Armani“

Kauno „Žalgirio“ (15-12) krepšininkai penktadienio vakarą Eurolygoje bando įveikti varžovą, kuriam šį sezoną pralaimėjo jau du sykius – Milano „AX Armani“ (17-10) ekipą.

Kauno „Žalgirio“ ir „AX Armani“ rungtynes per LRT TELEVIZIJĄ žiūrėkite nuo 19:30 val. Transliacija startuoja su laida „Eurolyga per LRT“.

Pirmasis kėlinys

Geriau rungtynes pradėjo „AX Armani“ ekipa, kuri susitikimą pradėjo rezultatu 2:6.

Žalgiriečiai netruko pavyti Milano ekipą - 10:12. J. Lauvergne`as kol kas rezultatyviausiai žaidžia Kauno komandos gretose ir savo sąskaitoje jau turi 7 taškus. „AX Armani“ komandoje daugiausiai taškų kol kas yra surinkęs K. Punteris, kuris pelnė jau 6 taškus.

„Žalgirio“ startinis penketas: Thomas Walkupas, Rokas Jokubaitis, Marius Grigonis, Nigelas Hayesas ir Joffrey Lauvergne`as.

„AX Armani“ startinis penketas: Kevinas Punteris, Michaelas Rollas, Shavonas Shieldsas Jeremy Evansas, Kyle`as Hinesas.

8 pergalės per 10 rungtynių – tokia yra Milano klubo pastarųjų savaičių Eurolygos statistika. Tai pasako iš esmės viską apie svečių iš Milano pajėgumą, tačiau pastaruoju metu ekipa patyrė du smūgius traumų fronte.

Į Kauną E. Messinos kariauna atvyksta tikrai pavargusi. Dar trečiadienį „AX Armani“ namuose 92:100 nusileido „Fenerbahče“ ekipai ir yra analogiškoje situacijoje, kurioje „Žalgiris“ buvo prieš savaitę, kad žaidė du mačus per mažiau nei 72 valandas. Kauniečiai savo rungtynes su ASVEL žaidė antradienį, tad bus viena diena šviežesni, be to, jiems nereikėjo niekur skristi.

„Žalgiris“ nusileido Milano klubui dar prieš oficialią sezono pradžią, kai Kaune vykusiame ikisezoniniame turnyre pralaimėjo E. Messinos auklėtiniams 70:88. Pirmojo sezono dvikova dešimtajame ture buvo kur kas atkaklesnė, bet iš Milano žalgiriečiai išvyko pralaimėję 92:98.