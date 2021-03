Rokas Jokubaitis – apie ypatingo svarbumo pergalę ir lemiamų rungtynių atkarpą

Kauno „Žalgiris“ atsitiesė po prastų rungtynių Madride ir antradienį vakare šventė užtikrintą pergalę prieš Vilerbano ASVEL krepšininkus, kurie iki rungtynių Kaune buvo nuskynę šešias pergales iš eilės.

Antroje rungtynių dalyje spurtavę žalgiriečiai triumfavo 85:75, o pergalė leido pakilti į devintąją poziciją ir pavyti Stambulo „Fenerbahče“.

Rungtynes startinėje sudėtyje pradėjęs Rokas Jokubaitis buvo itin svarbi figūra, kai „Žalgiris“ rengė spurtą trečiajame kėlinyje. Iš viso gynėjas į savo sąskaitą įsirašė 10 taškų ir 5 rezultatyvius perdavimus.

„Norėčiau visus pasveikinti su svarbia pergale. Manau, kad viena svarbiausių šiame sezone. Kaip ir kalbėjome prieš rungtynes, dabar tos paskutinės aštuonerios rungtynės bus rimčiausias iššūkis. Laimėjom prieš karščiausią Eurolygos komandą. Antroje pusėje pademonstravome gerą gynybą, taip pat gerai judėjome puolime“, – spaudos konferencijoje kalbėjo R. Jokubaitis.

– Kiek asmeniškai pačiam buvo svarbu reabilituotis šiose rungtynėse?

– Dabar paskutinė atkarpa nebuvo tokia labai maloni – nei man pačiam, nei fanams, nei treneriui. Jis davė daug žaidybinio laiko, bet kažko įspūdingo nuveikti aikštelėje nepavyko. Man labai reikėjo tokių rungtynių – pakelti ūpą tiek sau, tiek visai komandai. Tikrai labai džiaugiuosi tiek savo, tiek komandos pasirodymu. Tikimės, kad į sezono pabaigą ta žaidimo kreivė eis vis aukštyn.

– Kokia atkarpa trečiajame kėlinyje galbūt buvo svarbiausia?

– Pirma į galvą šauna epizodas, kur atėmiau kamuolį iš Davido Lighty, bet ten dar buvo likę daugokai laiko. Tačiau tas komandos užsivedimas pagyvėjo. Ilgą laiką buvome be komandinių pražangų, tai tikrai davėme daug kontakto, kamuolio palietimo gynyboje. Tas perimtas kamuolys ir užmetimas (alley-oop – angl.) Lauvergne`ui davė to stimulo. Gerai, kad susikrovėme tą persvarą. Rungtynių gale buvo tokios lengvos panikos, bet iššvaistyti tokią persvarą jau būtų labai sunku.

Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ – Vilerbano ASVEL / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kaip pavyksta atrasti tokį ryšį su J. Lauvergne`u?

– Man neteko jam užmetinėti daug kamuolių. Per kažkurias rungtynes esu padaręs daugiau nei per visą sezoną. Visi mato, kad Lauvergne`ui šį sezoną yra „kabinama“ daug kamuolių, nors ir jis niekada tuo negarsėjo. Jis labai gerai pastato užtvarą ir veržiasi link krepšio. Jis tą yra labai gerai atidirbęs. Be to, jis labai gerai šoka į viršų. Kartais perdavimas neatrodo labai logiškas – aukštai virš lanko, bet jis sugeba sugauti. Jis geba atsidurti laiku ir vietoje.

– Ar skiriasi žaidimas nuo suolo ir žaidimas startiniame penkete?

– Per visą sezoną gal vieną kartą buvau pradėjęs rungtynes starto penkete. Sezono eigoje buvo dažnas atvejis, kai jau turėdavau žaisti startinėje, bet kažkas pasikeisdavo ar treneriai pakeisdavo rotaciją. Tačiau man visą sezoną kaip ir neblogai sekėsi žaisti pakilus nuo suolo. Psichologiškai labai smagu žaisti startiniame penkete, kai prasideda tokia sezono stadija. Aišku, gavęs tokį pasitikėjimą, turi ir išnaudoti visa tai. Truputį save graužiau dėl pastarųjų rungtynių, kurios man nepavyko.

– „Žalgiris“ pastaruoju metu turėjo problemų puolime. Kas leido šiame susitikime padaryti tokį proveržį?

– Aš nenoriu sakyti, kad nuo to tai gali priklausyti, bet tas rungtynių kiekis tikrai pas mus nemažas. Jeigu ne Eurolyga, tai LKL, jeigu ne LKL – tai kažkokios kitos rungtynės. Per rinktinių langą turėjome turėti pertrauką, bet įdėjo rungtynes su „Crvena Zvezda“. Aišku, čia tik mažytė detalė. Manau, kad turėjo ateiti tas momentas, kai puolime strigsime, nes visą sezoną tikrai gerai puolėme, treneris neturėdavo priekaištų, akcentuodavo tik gynybą. Gynyboje tikrai atrodėme gerai ir prieš „Real“, bet vis tiek mūsų „varikliukas“ sezono pradžioje buvo puolimas. Dabar kažkiek išsibalansavome, bet, kaip ir minėjau, tokių rungtynių reikėjo. Manau, kad čia bus toks atsispyrimo taškas į paskutinę reguliariojo sezono rungtynių seriją.