NBA apžvalgininkas: „Visų žvaigždžių“ komandoje NBA Durantą norėjo pakeisti Butleriu, ne Saboniu

Po to, kai paaiškėjo, kad „Visų žvaigždžių“ rungtynėse dėl traumos dalyvauti negalės Kevinas Durantas, NBA vietoj jo į „Visų žvaigždžių“ sudėtį paskyrė Domantą Sabonį. Tačiau „Five on the Floor“ tinklalaidėje kalbėjęs NBA apžvalgininkas Ethanas J. Skolnickas teigė, kad NBA laisvoje vietoje iš pradžių norėjo matyti Jimmy Butlerį.

Paskelbus visus Rytų konferencijos krepšininkus, kurie pateko į „Visų žvaigždžių“ rungtynes, viešoje erdvėje kilo nemažai šurmulio dėl nepatekusių sportininkų – buvo minimos D. Sabonio, J. Butlerio, Bamo Adebayo pavardės.

Iškritus K. Durantui NBA nusprendė, kad jo vietą užims D. Sabonis.

Ethanas J. Skolnickas „Five on the Floor“ tinklalaidėje teigė, kad NBA norėjo „Visų žvaigždžių“ savaitgalio rungtynėse matyti J. Butlerį.

„Aš tiesiog tai pasakysiu, nepateiksiu jokių šaltinių. Tiems, kas klausė, kodėl Jimmy nepateko į „Visų žvaigždžių“ rungtynes po to, kai iškrito Durantas ir vietoj jo buvo paskirtas Sabonis – aš galiu pasakyti, kad NBA norėjo jį paskirti į „Visų žvaigždžių“ komandą“, – teigė Ethanas J. Skolnickas.

Apžvalgininkas ten pat teigė, kad J. Butleris atsisakė vykti į „Visų žvaigždžių“ komandą dėl vienos sąlygos – šalia savęs jis norėjo matyti komandos draugą.

„Jis pasakė, kad nedalyvaus, nebent dalyvauti galės ir B. Adebayo“, – tinklalaidėje tvirtino NBA apžvalgininkas.

J. Butleris šiame NBA sezone vidutiniškai pelno 20,1 taško, atkovoja 7,8 kamuolio ir atlieka 7,8 rezultatyvaus perdavimo. D. Sabonis šį sezoną vidutiniškai renka 21,4 taško, atkovoja 11,4 kamuolio ir atlieka 5,9 rezultatyvaus perdavimo.

Tiesa, šiuo metu NBA turnyrinėje lentelėje Majamio „Heat“ (16–17) klubas žengia 7–oje, o Indianos „Pacers“ (15–17) 9–oje vietoje.