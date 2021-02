Lietuvos ledo ritulio čempionato pirmojo pusfinalio dramoje triumfavo „Kaunas Hockey“

Lietuvos ledo ritulio čempionate startavo 2020-2021 metų sezono pusfinalio rungtynių serija. Pirmosiose pusfinalio rungtynėse susitiko pirmą vietą reguliariajame sezone užėmusi „Kaunas Hockey“ komanda ir ketvirti likę „Baltų Ainiai“. Nepaisant didžiulio skirtumo reguliaraus sezono metu, atkrintamųjų varžybų starte kone visas rungtynes virė arši kova, kurioje galiausiai 4:3 triumfavo reguliaraus sezono nugalėtojai „Kaunas Hockey“ ledo ritulininkai, rašo hockey.lt.

Rungtynių starte abi ekipos didesnį dėmesį skyrė gynybai, o pirmąjį rimtą išbandymą „Baltų Ainių“ gynyba turėjo tuomet, kai septintąją rungtynių minutę pražangą užsidirbo Norairas Hovsepjanas. Nepaisant to, „Kaunas Hockey“ įvarčiu paversti šios progos nepavyko.



„Baltų Ainiai“ šiose rungtynėse buvo nusiteikę įrodyti, jog jie yra pasiruošę mesti rimtą iššūkį savo varžovams, o būtent ši komanda sukūrė pirmąją rimtą progą pasižymėti, kai į vartus galingai atakavo Makaras Tokarevas. Nepaisant to, jog ši situacija liko neišnaudota, kėliniui artėjant prie pabaigos įspūdingu šūviu „Baltų Ainių“ komandą į priekį išvedė Damiras Shafeevas (17:28, rez. perd. Nikita Svarjovas, Nikita Bashkirovas).



Įvartį praleidusi „Kaunas Hockey“ komanda ilgai nelaukusi dar pirmajame kėlinyje išlygino rezultatą, kai po puikaus komandos draugo perdavimo ritulį į vartus nukreipė Romanas Reshetnikovas (19:22, rez. perd. Pavelas Pravilo, Eetu Moksinenas).



Antrasis kėlinys startavo pašalinimų gausa, kai vos per pusę minutės ant nubaustųjų suolelio sėdosi trys žaidėjai, iš kurių du – „Baltų Ainių“ nariai. Nors ir šį kartą daugumos realizuoti „Kaunas Hockey“ komandai nepavyko, vos išsilyginus sudėtims ant ledo teisėjai pastebėjo toli nuo ritulio atliktą neleistiną N. Hovsepjano veiksmą, kurį jie įvertino dviguba mažąja nuobauda ir drausmine nuobauda čekui.



Šį kartą ilgą keturių minučių progą daugumai gavę „Kaunas Hockey“ atstovai kone visą šį laiką leido prie varžovų vartų atlikdami vieną metimą po kito, kol galiausiai Vladislavas Shishkovas iš toli pasiuntė ritulį į vartus (28:42, rez. perd. Antonas Sharpanskikhas, Grigorijus Vorobyovas).



Įpusėjus rungtynėms „Kaunas Hockey“ susikūrė dar vieną progą, kurią sėkmingai neutralizavo „Baltų Ainių“ vartininkas Martinas Petiulis.



Atlaikę varžovų šturmą „Baltų Ainiai“ atsakė savo pavojingu išpuoliu, po kurio jie gavo progą dvigubai kiekybinei persvarai, bet jos metu nieko pavojingesnio sukurti jiems nepavyko. Nepaisant to, jau žaidžiant lygiomis sudėtimis „ainių“ komanda surengė itin ilgą ir pavojingą išpuolį, kurio metu Nikolajus Parshakovas turėjo net tris puikias progas, tačiau du kartus ritulį atrėmė Artūras Pavliukovas, o kartą jam nepavyko nukreipti ritulį jau į tuščius vartus.



Trečiojo kėlinio pradžioje „Baltų Ainiai“ du kartus gavo progą daugumai, o antrasis iš šių bandymų baigėsi įvarčiu. Meistrišku manevru gynėją už nugaros palikęs Nikita Svarjovas užbaigė greitą ataką įvarčiu ir išlygino rungtynių rezultatą (44:24, rez. perd. Adamas Silhanas, Nicholasas Langas).



Po kiek mažiau nei minutės „Kaunas Hockey“ klaida gynyboje leido Artemijui Frizeliui atsidurti visiškai laisvam prie varžovų vartų ir šis žaidėjas neklydo išvesdamas „Baltų Ainius“ į priekį (45:16, rez. perd. Yevgenijus Lukinas).



Persvarą įgijusiems „Baltų Ainiams“ vos po kelių akimirkų teko stoti gintis mažumoje, kurioje nieko nelaukę jų varžovai rezultatą išlygino. Įvartį pelnė Yahoras Rubleu (45:59, rez. perd. Grigorijus Vorobyovas, V. Shishkovas).



Rungtynėms artėjant link pabaigos „Kaunas Hockey“ vis dažniau išprovokuodavo varžovų pražangas bei kurdavo pavojingas atakas prie varžovų vartų. Vienoje iš šių daugumos situacijų Y. Rubleu ir A. Sharpanshkikhui nedaug trūko iki įvarčių, o jau pasibaigus kitos varžovų nuobaudos laikui ilga „Kaunas Hockey“ ataka galiausiai baigėsi pasiekus tikslą, dar kartą sužibėjus šiems žaidėjams: Y. Rubleu surado laisvą A. Sharpanskikhą, kuriam beliko galingu metimu pasiųsti ritulį į vartus (58:23, rez. perd. Y. Rubleu).



Po praleisto įvarčio „Baltų Ainiams“ ilgai nepavyko surengti savo išpuolio, o tiksint paskutinėms kėlinio sekundėms A. Pavliukovas atrėmė pavojingą M. Tokarevo metimą ir užtvirtino savo komandos pergalę.