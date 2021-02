Lietuvos ledo ritulio čempionato pusfinalis: kaip pakryps jėgų santykis Kaune?

Jau šeštadienį startuoja Lietuvos ledo ritulio čempionato pusfinaliai. Pirmosios ant ledo pasirodys dvi Kauno komandos, kurios serijoje iki trijų pergalių ne tik sieks įrodyti pranašumą miesto derbyje, tačiau ir kovos dėl išsvajotos vietos finale. Pristatome laukiančios pusfinalio serijos apžvalgą, rašoma hockey.lt.

Nors sezono pradžioje „Kaunas Hockey“ planus jaukė COVID–19 virusas, kauniečiai viso sezono metu demonstravo užtikrintą žaidimą be didelių duobių. Visa tai davė vaisių – jie antrą sezoną iš eilės triumfavo reguliaraus sezono kovose.



Tuo tarpu „Baltų Ainių“ sezoną būtų galima skirstyti į dvi dalis. Be legionierių ir dideliu kiekiu jaunimo sezoną pradėję kauniečiai turėjo problemų metant iššūkį lygos lyderiams, bet viskas pasikeitė sezono eigoje į savo gretas pasikvietus ne vieną užsienietį ir daugiau patirties sukaupusį mūsų šalies atstovą, „ainių“ komanda pradėjo įrodinėti, jog jie pajėgūs kovoti su visais varžovais, atimdami taškų ir iš lygos lyderių.



Tarpusavio rungtynėse visus penkis kartus triumfavo „Kaunas Hockey“, bet jei sezono pradžioje jų persvara nekėlė abejonės, tai artėjant atkrintamosioms varžybos „Baltų Ainiai“ turėjo savų argumentų. Po trijų užtikrintų pergalių (5:0, 6:1 ir 6:1), vėliau lygos lyderiai turėjo gerokai pavargti, iš pradžių laimėdami 10:6, o vėliau ir priversti žaisti pratęsimą, kuriame pergalė 5:4 iškovota tašką atidavus varžovams.

„Kaunas Hockey“ kelias į finalą



Po įspūdingo reguliaraus sezono, „Kaunas Hockey“ atkrintamosiose varžybose belieka tęsti savo pradėtą darbą ir rodyti geriausią savo žaidimą. Ši komanda buvo geriausia tiek ir atakuodama varžovų vartus, tiek ir gindama savuosius, tad surasti spragų jų žaidime nėra taip lengva.



Dideliu kauniečių ginklu šį sezoną tapo jų įspūdingas žaidimas kėlinių pradžiose ir pabaigose. Pirmąją ir paskutinę kėlinių minutėmis „Kaunas Hockey“ pelnė net 18 įvarčių, o praleido vos 2. Tokie skaičiai neturėjo konkurencijos tarp visų lygos komandų. Šie įvarčiai padeda ne tik švieslentėje: neretai pripažįstama, jog tokie įvarčiai yra skaudžiausi ir labiausiai pažeidžiantys oponentų moralę.



Dar vienu svarbiu ginklu „Kaunas Hockey“ gretose yra jų žaidimas daugumose. Aukšto lygio daugumos brigadas ant ledo galintys mesti reguliaraus sezono nugalėtojai realizuodavo beveik kas ketvirtą gautą progą, o veikiant šios komandos daugumai, pasitikėjimas savimi persiduoda ir žaidimui lygiomis sudėtimis. Ne vieną individualiai stiprų žaidėją turinčiai „Kaunas Hockey“ komandai nėra sunku priversti oponentus rinkti pražangas, o įvarčiais kiekybinio pranašumo metu jie gali nutiesti sau kelią į finalą.



Daugiausiai nerimo prieš atkrintamąsias varžybas Petro Nausėdos auklėtinių gretose turėtų kelti drausmės klausimas. Nors lyginant su sezono pradžia kauniečiai stebėtinai pagerino šį aspektą ir kur kas rečiau sėdosi ant nubaustųjų suolelio, to neužteko norint išlipti iš paskutinės pozicijos pagal gautas baudos minutes.



Negana to, net ir reti pavieniai epizodai toliau jaukia „Kaunas Hockey“ planus: Kauno derbį ši ekipa pradės net be trijų diskvalifikuotų žaidėjų. Jei Vasilijus Fedotovas savosios 20 rungtynių diskvalifikacijos susilaukė dar spalį, tai Kirilas Danilenko ir Ylia Malashkevichius diskvalifikacines nuobaudas gavo sezono pabaigoje. Y. Malashkevichius savo komandos draugams nepadės pirmose pusfinalio rungtynėse, o K. Danilenko iš šono teks stebėti tris pusfinalio susitikimus.

„Baltų Ainių“ kelias į finalą



Nenuostabu, kad matuojant „Baltų Ainių“ viltis žengti tolyn, pirmiausia žvilgsnis kryps į šios komandos legionierius. Nuo pat pirmųjų užsienio žaidėjų pasirodymų komandoje, savo aukštą lygį demonstravę legionieriai ne tik padėjo atrasti kelius link varžovų vartų savo įvarčiais, tačiau ir suteikė daugiau pasitikėjimo likusiems komandos draugams.



Vasarį „ainiai“ sulaukė papildymo iš Čekijos, kai į Lietuvą atvyko penki šioje šalyje žaidę ledo ritulininkai, kurie dar labiau sustiprino šios komandos ambicijas atkrintamosiose varžybose nebūti pastumdėliais. Su kiekvienomis rungtynėmis vis labiau vienas kitą supratę legionieriai atkrintamosiose varžybose jau turėtų parodyti visas savo galimybes, o nuo jų žaidimo priklausys ir „Baltų Ainių“ šansai mesti iššūkį savo kaimynams Kaune.



Viso šio sezono metu „Baltų Ainių“ žaidimą galima skirstyti į dvi dalis: pasirodymus pirmajame kėlinyje ir likusį rungtynių laiką. Jei po dvidešimties žaidimo minučių šios komandos rezultatai dažniausiai džiugindavo, po pirmosios pertraukos tokios sėkmės kauniečiai nebeturėjo. Galingas rungtynių startas ne kartą leido „Baltų Ainiams“ anksti įgyti solidų pranašumą, o tai viso sezono metu buvo vienu iš svarbiausių jų ginklų.



Šio sezono metu kauniečiai ne kartą patys pripažino, jog per daug puolimu susižavėję „Baltų Ainių“ atstovai suteikdavo per daug progų oponentų kontratakoms. Visgi, žaidžiant daugumoje reguliaraus sezono metu vengti varžovų įvarčių jiems sekėsi pavyzdingai, o tai taip pat labai svarbu šiai jaunai komandai. Maksimalios koncentracijos daugumų metu itin prireiks ir šioje serijoje: suteikus progų varžovams tada, kai jie ant ledo turi vienu žaidėju mažiau, švieslentėje gali labai lengvai užsidegti „ainiams“ itin nepalankūs skaičiai.



Ko gero svarbiausias taisytinas elementas „Baltų Ainių“ žaidime – žaidimas mažumų metu. Reguliaraus sezono metu beveik kas ketvirta jų pražanga virsdavo įvarčiu, o šioje serijoje šis faktorius bus dar svarbesnis: jų varžovai kiekybinį pranašumą realizuoja geriausiai visoje lygoje. Galima neabejoti, jog treneris Aleksandras Mikheyonokas treniruotėse akcentavo šį žaidimo elementą, o kaip jo auklėtiniams pavyks tai įgyvendinti ant ledo pamatysime jau pusfinalio serijos metu.



Pusfinalio serijos startas jau šeštadienį, 17:00 val. Tiesiogines visų atkrintamųjų varžybų transliacijas galėsite stebėti asociacijos „Hockey Lietuva“ socialinių tinklų Facebook ir Youtube paskyrose.