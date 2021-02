Sugrįžtanti Čempionų lyga: penkios didžiausios intrigos aštuntfinalio etape

Šią savaitę po daugiau nei dviejų mėnesių pertraukos sugrįžta UEFA čempionų lyga. Kovas prestižiniame Senojo žemyno turnyre tęsia 16 klubų.

Aštuntfinalio etape iš viso įvyks 16 rungtynių, kuriose neturėtų trūkti intrigos.

Jau šį vakarą „Barcelona“ kovos su Paryžiaus „Saint-Germain“, o „RB Leipzig“ – su „Liverpool“. Trečiadienį vakare ginklus tarpusavyje surems „Porto“ ir „Juventus“ bei „Sevilla“ ir Dortmundo „Borussia“ poros.

Kitą savaitę tarpusavyje žais Romos „Lazio“ ir Miucheno „Bayern“, Madrido „Atletico“ ir Londono „Chelsea“, Menchengladbacho „Borussia“ ir „Manchester City“ bei Bergamo „Atalanta“ ir Madrido „Real“.

LRT.lt savo skaitytojus supažindina su aštuntfinalio etapu ir jame laukiančiomis intrigomis.

Nukraujavęs Paryžius ir įsibėgėjanti „Barcelona“

Burtų kamuoliukai aštuntfinalyje ir vėl suvedė Paryžiaus „Saint-Germain“ ir „Barcelona“ komandas. Vos išgirdus šių komandų pavadinimus laiko mašina futbolo sirgalius sugrąžina į 2017-uosius, kai „Barcelona“ surengė vieną įspūdingiausių sugrįžimų futbolo istorijoje. Pirmąjį aštuntfinalio mačą Paryžiuje 0:4 pralaimėjusi Katalonijos komanda sukūrė tikrą futbolo stebuklą „Camp Nou“ stadione – pačioje rungtynių pabaigoje įmušė tris įvarčius ir pasiekė sensacingą pergalę 6:1.

„Barcelona“ komandos žvaigždė Lionelis Messi / AP nuotr.

Paryžiečiams šios rungtynės yra palikusios ypač kartų skonį burnoje, tačiau per pastaruosius metus keitėsi abiejų komandų veidai – PSG neabejotinai sustiprėjo, o „Barca“ jau kuris laikas važinėja amerikietiškaisiais kalneliais. Praėjusį sezoną katalonai Čempionų lygoje buvo pažeminti, o PSG nužygiavo iki finalo ir tik po atkaklios kovos pralaimėjo Miuncheno „Bayern“ klubui, kuris ir tapo „Barcelona“ skriaudiku Lisabonoje.

Permainas šį sezoną išgyvena abi komandos. „Barcelona“ sezono pradžioje komandos vairą patikėjo Ronaldui Koemanui, o PSG keisti trenerį nusprendė sezono viduryje – atleidusi Thomą Tuchelį į jo vietą pasikvietė Mauricio Pochettino. „Barcai“ sezono pradžia klostėsi itin nesėkmingai, tačiau pastaruoju metu komanda žaidžia puikią atkarpą Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse – aštuonios pergalės iš eilės ir rezultatyvus futbolas. Tiesa, „Barcelona“ šį sezoną šalies pirmenybėse jau patyrė 4 pralaimėjimus, o nuo pirmaujančio ir rungtynes atsargoje turinčio Madrido „Atletico“ atsilieka 8 taškais.

Pastovumu šį sezoną negalėtų pasigirti ir Paryžiaus komanda, kuri, iki sezono pabaigos likus žaisti 13 rungtynių, nėra „Ligue 1“ viršūnėje – ją tašku lenkia „Lille“ ekipa. PSG forma šiuo metu taip pat nėra prasta – keturios pergalės iš eilės ir tik viena nesėkmė per pastarąsias 10 rungtynių.

Didžiausia PSG problema prieš artėjančią dvikovą su „Barcelona“ yra Neymaras, kuris 2017-aisiais dar žaidė pastarųjų gretose ir buvo PSG ekipos žudikas. Visgi dabar Neymaras vilki PSG marškinėlius ir šį sezoną tapo neabejotinu komandos lyderiu ­– 13 įvarčių ir 6 rezultatyvūs perdavimai. Tačiau savo žvaigždės bent jau pirmajame mače su „Barcelona“ M. Pochettino neturės – Neymaras praėjusią savaitę patyrė kirkšnies traumą ir iš rikiuotės iškrito kelioms savaitėms. Be Neymaro paryžiečiams Barselonoje taip pat negalės padėti Angelis Di Maria, taip pat abejojama Marco Verratti galimybėmis žaisti.

PSG turės išsiversti be Neymaro / AP nuotr.

Problemų turi ir „Barcelona“ komanda – dėl traumos nepadės gynybos lyderiu šį sezoną tapęs Ronaldas Araujo, po traumos dar nė vienerių rungtynių nesužaidė ir Gerardas Pique. Šiuo metu sveiksta dar būrys žaidėjų – Ansu Fati, Coutinho ir Sergi Roberto.

Ir viena, ir kita komanda kol kas svarbiausių sezono rungtynių negalės žaisti stipriausios sudėties, tačiau abi turi kitus ginklus. „Barcai“, kaip ir visada, svarbiausia, kad aikštėje yra Lionelis Messi, o PSG ekipa savo gretose turi Kylianą Mbappe. Paryžiaus klubas, kol „Barcelona“ nedemonstravo stabilumo Ispanijos čempionate, o Neymaras galėjo žaisti, buvo įvardijama kaip poros favoritė, tačiau dabar abiejų ekipų šansus reikėtų vertinti apylygiai.

„Atalanta“ rokenrolas prieš Z. Zidane`o pragmatizmą

Šioje poroje daugiau kontrastų nei panašumų – Madrido „Real“ yra neabejotinai labiausiai patyrusi turnyro komanda, kai tuo metu „Atalanta“ tik praėjusį sezoną debiutavo Čempionų lygoje. Visgi Bergamo komandos šansai žengti į kitą etapą yra vertinami pakankamai lygiai, mat Madrido klubas šį sezoną išgyvena tikrą bangavimų audrą.

Zinedine`as Zidane`as kovoja dėl savo ateities Madrido „Real“ klube / AP nuotr.

Zinedine`o Zidane`o treniruojama „baltųjų“ kariauna šį sezoną buvo arti iškritimo į UEFA Europos lygą, tačiau smogė tada, kada reikėjo labiausiai – laimėjo paskutines grupės rungtynes ir ne tik, kad žengė į kitą etapą, bet ir užėmė pirmąją poziciją. Ispanijos čempionato titulo gynimas klostosi sunkiau – po prastų rungtynių serijos buvo kalbama ir apie Z. Zidane`o atleidimą, tačiau prancūzas išliko savo poste ir prieš lemiamų kovų metą sugrąžino komandą į pergalių kelią.

Madrido ekipai šių metų pradžioje teko išgyventi didžiulę krizę – pralaimėtas pusfinalis Ispanijos Supertaurėje, gėdingas iškritimas iš Karaliaus taurės ir nesėkmių ruožas „La Liga“ pirmenybėse. Visgi paskutinės trejos rungtynės Madrido „Real“ vienuolikei buvo sėkmingos – nugalėti „Valencia“, Madrido „Getafe“ ir „Huesca“ klubai. Z. Zidane`as dar nepraranda vilties pakovoti dėl „La Liga“ titulo, tačiau šansų daug nėra – juos ir pirmaujantį „Atletico“ skiria 5 taškai, bet pastarieji yra sužaidę dvejomis rungtynėmis mažiau, todėl potencialiai turi 11 taškų persvarą.

„Atalanta“, nepriklausomai nuo Madrido ekipos formos, bus laikoma „juoduoju arkliuku“. Praėjusį sezoną iki ketvirtfinalio nužygiavusi Bergamo ekipa šį sezoną vietiniame fronte taip pat neišvengia nesėkmių – „Serie A“ pirmenybėse užima šeštąją poziciją, iš galimų 22 pergalių iškovoję 11. Tiesa, „Atalanta“ ir šį sezoną žiba puolime – 49 įvarčiai per 22 šalies čempionato rungtynes. Rezultatyvumu bergamiečiai nusileidžia tik lyderei Milano „Inter“ komandai, kuri yra įmušusi 54 įvarčius.

„Atalanta“ jau praėjusį sezoną savo žaidimu ir atakuojančiu potencialiu pavergė sirgalių širdis, todėl Z. Zidane`ui reikės paieškoti būdų, kaip galima labiau pristabdyti varžovų atakas. Madrido ekipa abejose rungtynėse neturės savo gynybos generolo Sergio Ramoso, kurio lyderio savybių ir kovingumo aikštėje Madrido ekipai dažnai pritrūksta svarbiose rungtynėse.

Bergamo „Atalanta“ bandys įveikti Madrido „Real“ barjerą / AP nuotr.

Veidą pakeitusio „Chelsea“ ir geležinio „Atletico“ susidūrimas

Šioje poroje aiškumo daugiau – abi komandos ne kartą žaidė tarpusavyje, sykį net kovojo dėl bilieto į Čempionų lygos finalą. 2014-aisias Madrido „Atletico“ su Londono „Chelsea“ susigrūmė pusfinalyje: pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis (0:0), o antroje savo pranašumą jau įrodė Diego Simeones kariauna – 3:1.

Komandų keliai buvo susikirtę ir 2017-18 metų sezone. Tuomet „mėlynieji“ su „raudonai baltais“ kovojo grupių etape. Pirmąją tarpusavio akistatą išvykoje laimėjo „Chelsea“ (2:1), antroji baigėsi lygiosiomis (1:1).

Abiejų komandų situacija šiame sezone yra skirtinga. Jeigu „Atletico“ rodo stabilumą ir rimtai taikosi į „La Liga“ titulą, kur kas daugiau problemų teko išgyventi „Chelsea“ ekipai, kuri sezono viduryje ėmėsi drastiškų priemonių – atsisveikino su klubo legenda Franku Lampardu ir komandos vairą patikėjo T. Tucheliui, kuris, savo ruožtu, buvo atleistas iš PSG.

Madrido „Atletico“ šį sezoną turi naują lyderį – Luisą Suarezą / AP nuotr.

„Chelsea“ praėjusią vasarą triukšmavo žaidėjų perėjimų lange – įsigijo tokius žaidėjus kaip Timo Wernerį, Kai Havertzą ir Hakimą Ziyechą, bet F. Lampardui su jais patriukšmauti Anglijos „Premier“ lygoje nepavyko. T. Tuchelis komandai jau vadovavo šešeriose rungtynėse ir gali džiaugtis progresu – po lygiųjų su „Wolves“ iškovotos penkios pergalės iš eilės bei iš ketvirtos pozicijos išstumtas „Liverpool“ klubas.

Po T. Tuchelio atvykimo „Chelsea“ stipriai pakeitė veidą – jau pirmajame mače su „Wolves“ buvo pagerintas kamuolio kontrolės procento rekordas, o gynyboje atsirado daugiau stabilumo, kas nulėmė vis gerėjančius rezultatus. Visgi „Chelsea“ futbolininkų laukia kol kas didžiausias šio sezono testas – „Atletico“ vienuolikė „La Liga“ pirmenybėse yra patyrusi tik vieną pralaimėjimą ir per 21 rungtynes praleidusi vos 13 įvarčių.

Jeigu dabar kaip vieną iš „Chelsea“ ginklų galime laikyti gynybą – nuo T. Tuchelio atvykimo praleistas vos vienas įvartis, tai ant šio ginklo yra pastatyta visa „Atletico“ kariauna. Pastaruoju metu „rojiblancos“ sunkiai sekasi išlaikyti „sausus“ vartus, tačiau tai yra susiję su tuo, kad „La Liga“ pirmenybėse dauguma rungtynių tenka žaisti „pirmuoju numeriu“, kai tuo metu svarbiausiose Čempionų lygos akistatose „Atletico“ turi palankias sąlygas užsidaryti gynyboje.

Thomas Tuchelis grąžino Londono „Chelsea“ į pergalių kelią / AP nuotr.

Dvikovose su D. Simeone kariauna nugalėtoją dažnai lemia detalės – „Chelsea“ ekipai svarbiausia bus nepraleisti greito įvarčio, nes tuomet „Atletico“ gali pastatyti plieninę gynybos sieną, su kuria atsimušinės ne tik pirmajame, bet ir atsakomajame mače.

„Buliai“ prieš „raudonuosius“ – kurie kuriuos?

Jeigu reikėtų sugrįžti į praėjusį sezoną, turbūt mažai būtų galima abejoti šios poros nugalėtoju, tačiau šis sezonas „Liverpool“ klubui yra kitoks – Jurgeno Kloppo kariauną praretino traumos gynyboje ir ne toks efektyvus lyderių žaidimas puolime.

„Premier“ lygoje „Liverpool“ klubas tokios krizės neišgyveno labai ilgai – trys pralaimėjimai iš eilės ir 13 taškų atsilikimas nuo pirmaujančio „Manchester City“. „Raudonieji“ iš pradžių krito prieš „Brighton“, vėliau buvo sutriuškinti to paties „Man City“, o savaitgalį gavo antausį nuo „Leicester City“.

„Liverpool“ treneriui Jurgenui Kloppui tenka spręsti problemas gynyboje / AP nuotr.

Per visą praėjusį sezoną „Liverpool“ „Premier“ lygoje pralaimėjo vos tris kartus, o šiame sezone jau patirtos šešios nesėkmės, dar septynerios rungtynės baigėsi lygiosiomis. Tai, kad „Liverpool“ klubui kova dėl „Premier“ lygos titulo yra baigta, duodamas interviu pripažino pats J. Kloppas: „Sunku tuo patikėti, bet taip.“

„Liverpool“, per pastarąsias 10 rungtynių iškovojęs vos tris pergales, susitinka su „RB Leipzig“ klubu, kuris per 20 pastarųjų rungtynių yra patyręs mažiau pralaimėjimų (3) nei „raudonieji“ per pastarąsias septynerias dvikovas (5). Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybėse tik dviem pergalėmis mažiau už pirmaujantį Miuncheno „Bayern“ turintys Leipcigo ekipos futbolininkai yra įsitvirtinę antroje pozicijoje ir ketina sudaryti didžiausią konkurenciją kovoje dėl trofėjaus.

Su J. Kloppu jau dabar lyginamas 33-ejų metų „Leipzig“ komandos treneris Julianas Nagelsmannas dvikovoje su „Liverpool“ turės aiškų taikinį – vidurio gynėjų poziciją, kurioje Anglijos čempionai neturi trijų pagrindinių žaidėjų: Virgilo van Dijko, Joe Gomezo ir Joelio Matipo. „Liverpool“ žiemą sustiprino du nauji vidurio gynėjai, tačiau debiutuoti kol kas suspėjo tik vienas – turkas Ozanas Kabakas. Realu, kad dvikovoje su milžinišką potencialą puolime turinčiais „buliais“ „Liverpool“ ir vėl gynybos širdyje turės saugą Jordaną Hendersoną.

„Leipzig“ turi neeilinę galimybę įkąsti Anglijos čempionams / AP nuotr.

Pirmoji komandų akistata įvyks Budapešte, nes „Liverpool“ nėra įleidžiamas į Vokietiją. „Leipzig“ praranda šeimininko statusą, bet Liverpulio situacijos tai nė kiek nelengvina – komanda yra blogiausioje formoje per pastaruosius dvejus metus, todėl norint peržengti „Leipzig“ barjerą, teks įdėti daug pastangų ir susitelkimo ten, kur šiuo metu sunkiausia – gynyboje.

Itališkas čempionų testas

Ką tik iškepti pasaulio klubų čempionai Miuncheno „Bayern“ futbolininkai Čempionų lygos titulo gynybą pradeda nuo itališko barjero, už kurio stovi Romos „Lazio“. Italijos sostinės klubas stipriausiame Senojo žemyno turnyre žaidžia pirmą kartą nuo 2007-08 m. sezono.

„Bayern“ klubas ir šį sezoną yra vienas iš pagrindinių pretendentų laimėti Čempionų lygą, todėl akivaizdu, kad yra šios poros favoritas. „Lazio“ šį sezoną vis dar yra rimta jėga Italijos pirmenybėse – kartu su „Atalanta“ ir „Napoli“ turi po 40 taškų ir tęsia kovą dėl didžiojo ketverto.

Romos „Lazio“ komanda bandys nustebinti čempionus / AP nuotr.

Per pastarąsias dešimt rungtynių „Lazio“ yra iškovojusi 7 pergales, dukart pralaimėjusi ir sykį sužaidusi lygiosiomis. Romos ekipa neatsilaikė tik prieš potencialiai pajėgesnius varžovus – minėtą „Atalantą“ ir Milano „Inter“ klubą. Simone Inzaghi kariauna pastaraisiais metais išsiskyrė rezultatyviu žaidimu puolime – šį sezoną italai bent po vieną įvartį pelno 27 rungtynėse iš eilės.

Visgi „Lazio“ laukia varžovas, kuris iki pirmadienio vakaro buvo laimėjęs visas paskutines septynerias rungtynes ir per jas praleidęs tik du įvarčius. „Bayern“, gana slogiai pradėjęs sezoną, dabar Vokietijos čempionate pirmauja 5 taškais ir rimtai taikosi į devintąjį titulą iš eilės.

Hansi Flicko treniruojama kariauna yra rezultatyviausiai žaidžianti komanda tiek Čempionų lygoje, tiek Vokietijos pirmenybėse. Per 21 rungtynes šalies čempionate bavarai įmušė 61 įvartį, o Europoje per šešerias rungtynes varžovų vartus nubaudė 18 kartų.

„Bayern“, turėdamas puolime spindintį Robertą Lewandowskį ir solidžią gynybą, galvoja ne tik apie „Lazio“ barjerą, bet ir apie antrąjį paeiliui Čempionų lygos trofėjų. Vienintelis klubas, kuriam iki šiol pavyko apginti šio turnyro titulą, yra Madrido „Real“.

Miuncheno „Bayern“ sieks apginti Čempionų lygos titulą / AP nuotr.

Visos aštuntfinalio poros ir rungtynių tvarkaraštis:

„RB Leipzig“ – „Liverpool“ (vasario 16 d. ir kovo 10 d.);

„Barcelona“ – Paryžiaus „Saint-Germain“ (vasario 16 d. ir kovo 10 d.);

„Porto“ – Turino „Juventus“ (vasario 17 d. ir kovo 9 d.);

„Sevilla“ – Dortmundo „Borussia“ (vasario 17 d. ir kovo 9 d.);

Romos „Lazio“ – Miuncheno „Bayern“ (vasario 23 d. ir kovo 17 d.);

Madrido „Atletico“ – Londono „Chelsea“ (vasario 23 d. ir kovo 17 d.);

Menchengladbacho „Borussia“ – „Manchester City“ (vasario 24 d. ir kovo 16 d.);

Bergamo „Atalanta“ – Madrido „Real“ (vasario 24 d. ir kovo 16 d.).