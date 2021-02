Emocijų nevaldžiusiam Echodui – trenerio kritika: nepateisinama, kaip jis elgėsi

Vilniaus „Rytas“ trečiadienio vakarą pratęsė pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygoje (LKL). Septintąją pergalę iš eilės iškovoję vilniečiai 81:73 palaužė Kėdainių „Nevėžio“ komandos pasipriešinimą.

Į pergalę sostinės komandą vedė naujausias klubo pirkinys – Rapolas Ivanauskas, kuris per 14 minučių sumetė 13 taškų, atkovojo 2 kamuolius, išprovokavo 2 pražangas ir surinko 12 naudingumo balų.

Nuo trečiojo kėlinio pabaigos „Rytui“ teko žaisti be pagrindinio „centro“ Martyno Echodo, kuris nesuvaldė emocijų ir iškart gavo dvi technines pražangas, kurios reiškė jo pasitraukimą iš rungtynių.

Po sunkios dvikovos kritikos savo auklėtinio adresu negailėjo Giedrius Žibėnas.

„Tokių nesusipratimų bus iš teisėjų pusės, iš ginčytinų švilpukų, bet žaidėjai, būdami komandos lyderiais, nacionalinės rinktinės kandidatais, negali sau leisti taip elgtis. Privalome būti žymiai solidesni. Nepateisinama, kaip jis šiandien elgėsi“, – teigė „Ryto“ vairininkas.

Kalbėdamas apie pačias rungtynes ir tai, kas nepavyko „Ryto“ ekipai, G. Žibėnas akcentavo atsipalaidavimą.

„Panašu, kad vakar arba šiandien per treniruotę padarėme klaidą pagalvodami apie save per gerai, kas pasimatė pirmoje rungtynių dalyje. „Nevėžis“ dominavo, ypač kovoje dėl kamuolio. Akivaizdu, kas nebuvo pasirengę kautis. Varžovai per pirmąją pusę atkovojo 16 kamuolių – tai skaičiai, išeinantis iš mūsų standartų“, – tęsė strategas.

Paklaustas, kas galėjo lemti, kad komandos krepšininkai pradėjo apie savo galvoti per gerai, G. Žibėnas pridūrė: „Gal pažiūrėjo, kada „Nevėžis“ laimėjo paskutines rungtynes. Nepamirškime, kad per paskutines dvi savaites kėdainiečiai triskart žaidė su „Žalgiriu“. Tai reiškia labai geras pamokas. Tokios komandos kaip „Žalgiris“ išryškina spragas, kas Kėdainių komandai turbūt buvo geras impulsas treniruotėms.

Be to, „Nevėžis“ jau realiai žaidė su visa sudėtimi. Kai jie yra visos sudėties, tai yra tikrai stipri komanda ir mes privalome juos gerbti.“

Vilniečiai artimiausias rungtynes žais vasario 27-ąją dieną su Prienų „CBet“.