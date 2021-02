Be Valančiūno žaidusi „Grizzlies“ vėl pralaimėjo, „Warriors“ užmėtė Dončičių su kompanija tritaškiais

NBA reguliariajame sezone po septynių pergalių iš eilės antrąjį mačą pralaimėjo Memfio „Grizzlies“ ekipa, o Dalaso „Mavericks“ klubas namuose patyrė San Francisko „Warriors“ tritaškių audrą ir nesugebėjo prieš ją atsilaikyti.

Jonas Valančiūnas vis dar negali rungtyniauti, o be jo Memfio „Grizzlies“ (9-8) patyrė antrąją nesėkmę iš eilės, kai namuose 103:115 (27:27, 20:33, 23:27, 33:28) nusileido Hjustono „Rockets“ (11-10) krepšininkams.

„Rockets“ pranašumą rungtynėse įgavo antrojo kėlinio pabaigoje, kai 18:4 spurtavusi „Rockets“ ekipa į pertrauką išsinešė solidų pranašumą – 60:47.

Pirmoje pusėje „Rockets“ pataikė 51 proc. savo metimų iš žaidimo, tarp ko ir 9 iš 18-os tritaškių. Dar 10 kartų iš toli Hjustono krepšininkai pataikė ir antroje mačo dalyje, kai „Grizzlies“ iš vis įmetė tik 12 tritaškių.

Trečiojo ketvirčio pradžioje skirtumas pasiekė 25 taškų ribą, „Grizzlies“ dar bandė kovoti ir buvo priartėjusi kiek labiau, tačiau likus žaisti apie 5 minutes ir skirtumui dar kartą pasiekus 25 taškų ribą, „Grizzlies“ treneris Tayloras Jenkinsas leido svarbiausiems krepšininkams kiek daugiu pailsėti.

„Rockets“ šiose rungtynėse vertėsi be Victoro Oladipo, o vėliau susižeidė ir centras Christianas Woodas. Smarkiai nikstelėjęs koją aukštaūgis išėjo į rūbinę ir mače daugiau nepasirodė.

„Grizzlies“: D. Bane`as 16, J. Moranta (6/15 metim.) 15, B. Clarke`as ir T. Jonesas (3/5 trit., 8 rez. perd.) po 13, D. Brooksas 11.

„Rockets“: J. Wallas (4/9 trit.) 22, E. Gordonas 20, J. Tate`as (7 atk. kam.) 19, C. Woodas (3/3 trit., 7 atk. kam.) 17, D. House`as (3/5 trit.) 13.

Dalaso „Mavericks“ (9-14) pirmose iš dvigubos serijos rungtynių su San Francisko „Warriors“ (12-10) ekipa turėjo pripažinti triuškinamą pranašumą 116:147 (34:36, 42:38, 20:36, 20:37).

Traumų išretina „Warriors“ ekipa šiose rungtynėse neturėjo tikrų aukštaūgių, tačiau tai nesukėlė jokių problemų Auksinės valstijos atstovams, įmetusiems Dalase net 22 tritaškius iš 43-ijų (51 proc.).

Aukščiausias „Warriors“ galėjęs žaisti krepšininkas buvo 203 cm ūgio Andrew Wigginsas. Nepaisant to, „Warriors“ sugebėjo net ir baudos aikštelėje surinkti daugiau taškų nei „Mavericks“ – 54:36, be to, 45:42 laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių.

Kelly Oubre / AP nuotr.

Likus žaisti pusę trečiojo ketvirčio „Warriors“ surengė spurtą 17:4 ir po trijų kėlinių pirmavo 110:96. Tai ir buvo mačo lūžis.

Nors Stephenas Curry su Draymondu Greenu ketvirtąjį kėlinį radėjo ant suolo, „Warriors“ vis tiek pradėjo puikiai, spurtavo 17:7 ir jau triuškino savo varžovus 130:105, kai „Mavs“ treneris Rickas Carlisle`as suprato, jog galima leisti daugiau pažaisti atsarginiams.

S. Curry ir Damionas Lee pataikė po keturis tritaškius, o 7 įmetęs Kelly Oubre pasiekė karjeros rezultatyvumo rekordą – surinko 40 taškų.

Įdomu, kad pirmoje mačo pusėje „Mavericks“ puolime žaidė puikiai. Komanda pataikė 15 tritaškių (komandos rekordas pusei mačo), mesdama juos 51 proc. taiklumu bei surinko net 76 taškus. Antroje pusėje surinkta vos 40 taškų.

„Mavericks“: L. Dončičius (3/7 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.) 27, K. Porzingis (5/8 trit.) 25, T. Hardaway`us (5/11 trit.) 19, J. Brunsonas 18.

„Warriors“: K. Oubre (7/10 trit., 8 atk. kam.) 40, S. Curry (4/10 trit.) 28, A. Wigginsas 18, D. Lee (4/5 trit.) 17, J. Toscano-Andersoras (8 atk. kam.) 14, M. Mulderis 12, D. Greenas (15 rez. perd.) 11.

Kiti rezultatai:

Atlantos „Hawks“ (10-12) – Jutos „Jazz“ (17-5) 91:112

Filadelfijos „76ers“ (16-7) – Prtlando „Trail Blazers“ (12-9) 105:121

Los Andželo „Lakers“ (16-6) – Denverio „Nugets“ (12-8) 114:93