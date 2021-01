Įspūdingai išsigelbėjęs „Juventus“ paskutiniu metimu nukovė Kauno „Žalgirį“

Ant bangos pastaruoju metu esanti Utenos „Juventus“ (12/5) ekipa pateikė nemenką sensaciją – namuose patiesė be Mariaus Grigonio ir Thomaso Walkupo rungtyniavusį Kauno „Žalgirį“ (12/2). Žydrūno Urbono auklėtiniai dramatiškoje kovoje 90:87 (22:28, 24:24, 19:24, 25:11) palaužė kauniečius, nepaisant to, jog rungtyniavo be vieno savo lyderių – Martyno Gecevičiaus, rašo LKL.lt.

Žalgiriečiai mače naudojo itin plačią rotaciją, o taškus pelnė visi 12 registruotų žaidėjų. Tokį M. Schillerio žingsnį galima paaiškinti tuo, kad kauniečiai šią savaitę sužaidė net du Eurolygos mačus Ispanijoje.

Rungtynes žalgiriečiai pradėjo trimis taikliais tritaškiais, tačiau kelių link krepšio rado ir šeimininkai, įpusėjus ketvirčiui pirmavę 14:11. Vis tik Rokas Jokubaitis antrojoje kėlinio pusėje terorizavo varžovų gynybą ir po pirmųjų dešimties minučių „Žalgiris“ buvo priekyje – 28:22.

Antrojo ketvirčio pradžioje ant parketo pasirodė jaunieji Kauno ekipos talentai – Paulius Murauskas ir Mantas Rubštavičius. Nors žaliai-baltų puolimas nestrigo, gynyboje sekėsi sunkiau (39:36). Komandoms išėjus ilsėtis, švieslentėje degantys skaičiai bylojo apie tokį patį kauniečių pranašumą, kaip ir po pirmojo kėlinio – 52:46.

Po pertraukos Kauno ekipos persvara pasiekė dviženklę – 62:52. Tačiau tai uteniškių nepalaužė ir po Bryanto Crawfordo dvitaškio komandas skyrė jau tik 4 taškai (64:60). Po pasitarimo kauniečiai vėl nutolo ir paskutinįjį kėlinį pasitiko turėdami solidžią persvarą (76:65).

Paskutiniojo ketvirčio pradžioje svečiai ir toliau rėmėsi P. Murausku bei Karoliu Lukošiūnu, tačiau „Juventus“ nepavyko to išnaudoti (84:74). Visgi trys sėkmingos uteniškių atakos grąžino intrigą (82:84). Negana to, po minutės pertraukėlės penktąją pražangą gavo Martinas Gebenas, o Žygimanto Skučo tolimas metimas į priekį išvedė šeimininkus (85:84). Likus minutei Joffrey Lauvergne'as išlygino rezultatą – 87:87, tačiau lemiamą žodį tarė Vaidas Kariniauskas – 90:87.

„Juventus“: Ž. Skučas 20, V. Kariniauskas 18, V. Šulskis 14, B. Crawfordas 11, M. Runkauskas 9, M. Kupšas 8.

„Žalgiris“: R. Jokubaitis 13, L. Lekavičius 13, J. Lauvergne'as 9, P. Jankūnas 8, M. Gebenas 8, A. Rubitas 7, .