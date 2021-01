McGregoras prieš Poirier: prarastojo ir neatrastojo aukso paieškos

Nuo paskutinės jų dvikovos prabėgo jau kiek daugiau nei 6 metai ir štai oktagonas juos suveda vėl – sausio 24 d. rytą Conoras „The Notorious“ McGregoras susirems su Dustinu „Deimantu“ Poirier antrąjį kartą. LRT.lt pateikia šios kovos apžvalgą ir svarbiausias įžvalgas, galinčias lemti šios kovos eigą.

Pagrindiniai faktai

Sausio pabaigoje abu kovotojai į oktagoną žengs būdami lengvojo svorio kategorijoje.

Abiem kovotojams yra 32 metai.

Abiejų sportininkų ūgis yra identiškas – 175 cm, o ištiestų rankų ilgiu C. McGregoras savo oponentą lenkia tik 5 cm, taip pat jie abu kovoja kairiarankio stovėsenoje.

C. McGregoras MMA kovose yra laimėjęs 22 kartus ir patyręs 4 pralaimėjimus. Tuo tarpu D. Poirier oktagone yra pasiekęs 26 pergales ir 6 kartus kovas pralaimėjo.

UFC 178 – pranašiškas ar praeityje pasilikti turintis susitikimas?

Šią kovą iš esmės galima vadinti revanšine.

2014 m. oktagone susitiko tuo metu dvi dar kylančios žvaigždės ir tą kartą pergalę šventę C. McGregoras.

Tą naktį C. McGregoras į oktagoną lipo nepagrindinėje vakaro kovoje ir dar buvo nepasiekęs tų aukštumų, kurių vaisiais dabar džiaugiasi.

Tuomet D. Poirier tai buvo 10–oji kova UFC oktagone, o C. McGregorui – vos 4–oji, bet airis patirtį daugiausiai kaupė „Cage Warriors“ organizacijoje, kurioje jau buvo spėjęs pasižymėti kaip pirmasis europietis, kuris buvo dviejų svorio kategorijų čempionas vienu metu.

Tai, ką prieš kovas daro C. McGregoras – provokacijos, patyčios – tą jis darė ir prieš kovą su „Deimantu“.

Pirmajame jų susitike D. Poirier atrodė nekantrus, įsitempęs, jo galimybės kautis stovėsenoje akivaizdžiai neprilygo „The Notorious“. Dėl visų šių priežasčių ši kova užsibaigė itin greitai – jau po dviejų minučių praleistų narve D. Poirier krito ant grindų dėl taiklaus airio smūgio kaire ranka ir kovos tęsti nebesugebėjo. Visa kova truko tik 1 minutę ir 46 sekundes.

Taigi, kodėl po tokio vienpusiško C. McGregoro pasirodymo praėjus 7 metams, mes dabar matysime antrąjį šių kovotojų susitikimą?

Tam, kad atsakytume į šį klausimą, reikia trumpai perbėgti per įvykius, kurie nutiko šiems kovotojams per 7 metus.

C. McGregoras kopti šlovės laiptais pradėjo itin greitai: 2015 m. airis nugalėjo iki tol nepralaimėjusį Jose Aldo ir tapo puslengvio svorio kategorijos čempionu, dviejų kovų mūšyje pralaimėjo ir nugalėjo Nate’ą Diazą, o 2016 m. įveikęs Eddie Alvarezą tapo pirmuoju „dvigubu čempionu“ UFC istorijoje – vienu metu airis buvo puslengvio ir lengvojo svorio kategorijų čempionas.

Conoras McGregoras ir Jose Aldo / AP nuotr.

C. McGregoro pasiekimai ir vėliau nenustojo augti: 2017 m. įvyko kova, kurios niekas negalėjo tikėtis – UFC „dvigubas čempionas“ nukeliavo į bokso pasaulį ir ringe susitiko su vienu iš geriausiu visų laikų boksininku Floyd’u Mayweatheriu. Nepaisant to, kad airiui nepavyko iškovoti pergalės, šio renginio atgarsiai ir mastas pavertė C. McGregorą viena iš didžiausių kovinio sporto žvaigždžių visame pasaulyje.

Conoras McGregoras ir Floydas Mayweatheris / AP nuotr.

Po šios kovos C. McGregoras gana ilgą laiką buvo pasitraukęs iš MMA sporto ir dėl to prarado abu savo UFC titulus.

2018 m. po itin kontraversiškų pasisakymų, veiksmų įvyko nešvarios istorijos atomazga – oktagone airis susitiko su Chabibu Nurmagomedovu. Šioje kovoje C. McGregoras turėjo pripažinti dagestaniečio pranašumą 4 raunde, o po kovos įvykusios masinės muštynės sukėlė neigiamų pasekmių ir visai UFC organizacijai.

C. McGregoras po šios kovos ir vėl padarė ilgą pertrauką ir į narvą sugrįžo tik 2020 metų pradžioje. Tiesa, šis sugrįžimas buvo įspūdingas – tam, kad įveiktų Donaldą Cerrone, airiui prireikė vos 40 sekundžių. Vėliau, 2020 metais pasaulį sukausčiusi koronaviruso epidemija privertė airį ir vėl laukti tinkamos progos kovai ir ši atėjo dabar: prieš D. Poirier.

Conoras McGregoras ir Donaldas Cerrone'as / AP nuotr.

Pastarasis nešvaistė laiko veltui ir visą šį laiką kūrė savo istoriją.

Po kovos su C. McGregoru „Deimantas“ į oktagoną lipo 12 kartų iš jų 10 kartų pasiekė pergales ir tik 1 kartą patyrė pralaimėjimą.

2017 metais kovos dėl titulo siekiantis D. Poirier susitiko su E. Alvarezu. Ši kova baigėsi kontraversiškai – buvo paskelbta, kad susitikime nėra nugalėtojo.

Savo šanso tobulėjantis D. Poirier ieškojo ir toliau ir 2019 m. jam tapo lemtingi. Metų pradžioje D. Poirier antrą kartą susitiko su Maxu Holloway dėl laikinojo lengvo svorio kategorijos titulo. Sunkioje kovoje vienbalsiu teisėjų sprendimu pasiekęs pergalę D. Poirier pagaliau gavo šansą kovoti dėl titulo – jo laukė absoliutus lengvojo svorio čempionas Ch. Nurmagomedovas. Deja, kova nesusiklostė „Deimanto“ naudai ir jis pralaimėjo čempionui trečiajame raunde. Nepaisant pralaimėjimo dagestaniečiui, ši kovų serija UFC pasauliui parodė, kad D. Poirier yra jau visiškai kito lygio kovotojas: pakeitęs savo stilių, sustiprėjęs stovėsenoje, lengvo svorio kategorijoje pademonstravęs geriausią sportinę formą.

Dustinas Poirier ir Chabibas Nurmagomedovas / AP nuotr.

Taigi, atsakymas į anksčiau čia iškeltą klausimą yra paprastas: pirmasis C. McGregoro ir D. Poirier susitikimas turi likti praeityje. Šie kovotojai per ilgą laiką sukaupė daug patirties, keitėsi , tad naktį iš šeštadienio į sekmadienį matysime visiškai kitokią dvikovą: nepaisant jos baigties į oktagoną lips visiškai kitokios šių kovotojų versijos.

Jie abu ir vėl yra geriausi ir labiausiai vienas kito verti priešininkai, ir vėl yra arti išsvajotojo aukso ir tam, kad jį pasiektų privalo susitikti oktagone.

Vienintelė vieta, kur pirmoji kova gali išlikti reikšminga, yra abiejų kovotojų galvose: C. McGregorui svarbu neužsupuoti savęs buvusios pergalės teikiamame saugume, o D. Poirier privalo pamiršti skaudų pralaimėjimą, nes šis kovotoją gali nuskandinti baimėje arba perdėtame agresyvume.

McGregoro kairė ir Poirier atkaklumas

Kaip ir kiekvienos UFC kovos, taip ir šios analizę suskaidykime į kelis segmentus, kurių visuma padės geriau atskleisti šios kovos techninius aspektus.

Kova stovėsenoje

Manau, kad dauguma sutiks, kad D. Poirier yra itin gabus smūgiuotojas, kuris labai patobulėjo per pastaruosius keletą metų, tačiau C. McGregoras yra žymiai pranašesnis kovotojas, kuomet dvikova vyksta stovėsenoje.

C. McGregoras aiškų pranašumą susikuria dėl tikslumo, taiklumo ir tinkamai pasirenkamo laiko, kuomet jis nori smūgiuoti.

Smūgių statistika šio jo pranašumo neparodo – abu kovotojai išmeta vidutiniškai panašų smūgių kiekį, tačiau skirtumą pamatome, jei pasižiūrime į nokautų statistiką.

Iš 22 laimėtų kovų C. McGregoras net 19 laimėjo nokautais, tuo tarpu D. Poirier iš 26 pergalių tik 13 pasiekė anksčiau laiko. Tai byloja apie C. McGregoro smūgių jėgą ir gebėjimą tinkamais momentais užbaigti kovą akimirksniu.

Airis yra kairiarankis kovotojas, o jo meistriški bokso įgūdžiai jį paverčia galva pranašesniu smūgiuotoju UFC. D. Poirier, taip pat kairiarankis, šioje svorio kategorijoje kartkarčiais demonstruoja stipriai patobulėjusius smūgiavimo įgūdžius, tačiau jie akivaizdžiai atsilieka nuo C. McGregoro.

Kova parteryje

C. McGregoro imtynių gebėjimai visada buvo kritikos objektas. O štai D. Poirier imtynių nevengia ir dažniau už airį bando kovą perkelti į parterį, ar laimėti ją laužimo ir smaugimo veiksmais.

Per 15 kovos minučių D. Poirier pabando 1,3 laužimo arba smaugimo veiksmų, tuo tarpu C. McGregoras iš viso nebando to daryti savo kovose. C. McGregoras yra patobulinęs gynybą nuo griovimų, o ir statistika byloja, kad jam tai daryti sekasi: kovų UFC metu airis yra sustabdęs net 70 proc. bandymų kovą perkelti į parterį.

D. Poirier žymiai mieliau renkasi griauti varžovą ir per 15 kovos minučių tai padaryti pabando 1,46 karto prieš C. McGregoro 0,75.

Ir stebint šių kovotojų dvikovas matomas vienas dalykas – D. Poirier parterį renkasi kaip alternatyvų kovos lauką, o C. McGregoras kaip būtinybę, kai to reikalauja kovos eiga ir pasirinkimų kovai stovėsenoje nebelieka.

Tiesa, tam, kad kova būtų perkelta į parterį, pirmiausia reikia įveikti savo oponentą klinče. C. McGregoras kovoje su D. Cerrone’u demonstravo aukščiausio lygio technikas klinče, aiškų tobulėjimą ir sugebėjo varžovui pečiu sulaužyti nosį.

Nepaisant to, D. Poirier yra pranašesnis imtynininkas, taip pat ir Braziliškojo džiudžitsu specialistas – 2017 m. jam buvo įteiktas juodas džiudžitsu diržas. Taigi, jei kova persikels į parterį, ten pranašumą turės D. Poirier.

Neapibrėžtos aplinkybės

Šios kovos psichologinį aspektą jau apžvelgėme, tačiau jį verta praplėsti. Prieš šią kovą D. Poirier kalbėjo, kad jo viduje keršto ugnis dar dega ir pergalę jis pasiruošęs pasiekti bet kokiomis priemonėmis. C. McGregoras ir toliau nuo 2020 m. lieka ramus, spaudos konferencijų metu neprovokuoja savo oponento, kalba apie pagarbą ir norą kautis, o ne traiškyti varžovą. Tai yra kitoks airis, negu jį yra pratę matyti tiek jo oponentai, tiek ir žiūrovai. Tuo tarpu paskutinės spaudos konferencijos metu akivaizdžiai matėsi, kad D. Poirier nesijaučia itin patogiai, kai C. McGregoras jam sako komplimentus ar nesistengia jo užpulti žodžiais.

Šis aspektas gali turėti įtakos kovos pradžiai – D. Poirier gali arba per stipriai mestis į priekį pačioje pradžioje, arba likti pernelyg atsipalaidavęs ir neapsiginti nuo netikėto ir agresyvaus išpuolio.

Ir paskutinis momentas – ištvermė: D. Poirier savo kovose atrodo vis geriau su kiekvienu raundu, o C. McGregorą ne kartą matėme sunkiose situacijose ne dėl jo įgūdžių stokos, bet dėl ištvermės trūkumo. Ne vienas žurnalistas jo šito teiravosi ir airis visuomet pabrėžė, kad savo pamokas išmoko ir tokių klaidų jis nebekartos.

Jeigu nei vieno iš kovotojų nepaveiks traumos, keisti psichologiniai momentai, manau, kad pamatysime itin aukšto lygio lengvojo svorio kovotojų dvikovą, kurios eigoje turėtume pamatyti geriausias įmanomas šių kovotojų versijas.