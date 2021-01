Solidžiai žaidusiam Saboniui ir „Pacers“ – triuškinantis „Clippers“ smūgis

Domantas Sabonis sužaidė dar vienas puikias rungtynes NBA čempionate, tačiau Indianos „Pacers“ (8-5) krepšininkai patyrė skaudų sutriuškinimą Los Andžele, kur net 96:129 (26:36, 29:35, 20:39, 21:29) pralaimėjo „Clippers“ (10-4) ekipai.

Per 34 sužaistas minutes lietuvis spėjo pelnyti 19 taškų (7/11 dvit., 0/3 trit., 5/8 baud.), atkovojo 14 kamuolių (3 puolime), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 2 kamuolius perėmė, kartą suklydo ir 4 kartus prasižengė.

Visa tai D. Sabonis padarė per tris ketvirčius, kadangi ketvirtajame dėl triuškinančios varžovų persvaros jau net nebežaidė.

„Clippers“ po ilgosios pertraukos ėmė tolti nuo varžovų, pabėgo iki 18-os taškų (88:70), o galiausiai po trijų ketvirčių pirmavo jau 100:75.

Didžiąją mačo dalį „Pacers“ žaidė 8 žaidėjų rotacija. Po didžiųjų NBA mainų, kurių metu Jamesas Hardenas atsidūrė Bruklino „Nets“ ekipoje, Victorą Oladipo iškeitęs Indianos klubas dar nesulaukė pastiprinimo. Cariso Laverto kepenyse pastebėjus pakitimų šis krepšininkas negali rungtyniauti.

Žaisti negalėjo ir D. Sabonio porininkas po krepšiu Mylesas Turneris.

D. Saboniui tai buvo šeštas iš eilės mačas be pataikyto tritaškio. Per pirmus septynis šiame sezone lietuvis įmetė 9 tolimus metimus iš 17-os, bet per likusius 6 prametė visus 13.

„Pacers“ komanda Rytų konferencijoje šiuo metu rikiuojasi ketvirtoje vietoje. „Clippers“ lenktyniauja su „Lakers“ dėl pirmos vietos Vakaruose.

„Clippers“: P. George`as (7 atk. kam.), M. Morrisas (4/7 trit., 7 atk. kam.) ir L. Kennardas (5/8 trit.) po 20, K. Leonardas (7 atk. kam.) 17, P. Beverley 11, P. Pattersonas 10.

„Sabonis“: D. McDermottas (5/7 trit.) 23, D. Sabonis (14 atk. kam.) 19, M. Brogdonas (2/9 trit., 8 rez. perd.) 16, K. Holiday`us 15.

Kiti rezultatai:

Dalaso „Mavericks“ (6-6) – Čikagos „Bulls“ (5-8) 101:117

Denverio „Nuggets“ (6-7) – Jutos „Jazz“ (9-4) 105:109

Sakramento „Kings“ (5-9) – Naujojo Orleano „Pelicans“ (5-7) 123:128