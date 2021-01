„Čempionų pietūs. Eurolyga“: Kauno „Žalgirio“ iššūkis „Chimki“ ir pirmosios sezono dalies aptarimas

LRT.lt tinklalaidėje „Čempionų pietūs. Eurolyga“ žurnalistas Paulius Cubera ir krepšinio ekspertas Tomas Purlys žvelgia į penktadienio kauniečių varžovus Eurolygoje – Maskvos srities „Chimki“.

„Žalgirio“ ir „Chimki“ rungtynių transliaciją per LRT TELEVIZIJĄ žiūrėkite penktadienį nuo 19:30 val. Pirmiausia – laida „Eurolyga Per LRT“ su krepšinio treneriu Mindaugu Braziu, o po to ir tiesioginė rungtynių tranlsiacija.

Ar vos 2 pergales per 17 mačų iškovojusi Rimo Kurtinaičio kompanija „Žalgiriui“ yra pavojinga? Kaip sustabdyti Aleksejų Švedą tiek varžovams, tiek savam treneriui?

Tinklalaidėje aptariama ir pirma „Žalgirio“ sezono dalis, kalbama apie pastarąsias rungtynes su ALBA ir prognozuojame, ar Lietuvos čempionai pasieks atkrintamąsias varžybas bei kokios komandos gali juos išstumti iš pirmojo aštuoneto.