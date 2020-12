Po pergalės Panevėžyje kalbėjęs Schilleris: apie varžovų penketus ir „Lietkabelio“ palyginimą su „Rytu“

Dvi pergales per savaitę Eurolygoje iškovojęs Kauno „Žalgiris“ sunkiausio išbandymo sulaukė paskutiniame savaitės mače – LKL lyderių kovoje kauniečiai turėjo paplušėti, tačiau išvykoje 82:77 susitvarkė su Panevėžio „Lietkabeliu“.

Po dviejų kėlinių kauniečiai pirmavo užtikrintai (40:20), tačiau trečiajame atleido vadeles ir leido oponentams priartėti (56:54).

Visgi paskutiniame ketvirtyje Martino Schillerio auklėtiniai susizgribo, varžovams dovanėlių nebedovanojo ir, dar sykį pabėgę, mačą baigė pergalingai.

Tai buvo aštuntoji žalgiriečių pergalė paeiliui.

Po laimėjimo Kauno ekipos strategas Martinas Schilleris reziumavo, kad jo ekipa sužaidė dvi skirtingas puses.

„Dviejų skirtingų pusių rungtynės, sužaidėme gerai gynybiškai pirmus du kėlinius, bet vėliau sulėtėjome. Tai parodė ne tik jų pelnyti taškai, bet ir kokybiškesnė jų kova po krepšiu, gynyba, tad tai nulėmė puikią jų atkarpą, kurią jie sužaidė tikrai gerai“, – akcentavo treneris.

Panevėžiečiai mače vertėsi be Vytenio Lipkevičiaus, o tai nulėmė ir pokyčius rotacijoje, mat komanda vietomis turėjo rungtyniauti trimis gynėjais viename penkete.

„Tai buvo kažkas, ko tikėjomės sužinoję, kad nežais jų pagrindinis lengvasis krašto puolėjas. Aišku, trys gynėjai suteikia jiems greičio, tai mums buvo iššūkis“, – kalbėjo austras.

Strategas sulaukė ir suktesnio klausimo – prieš ką žaisti buvo lengviau: „Lietkabelį“ ar Vilniaus „Rytą“.

Visgi nuo tikslaus atsakymo jis susilaikė.

„Tikrai negaliu atsakyti į šitą klausimą, einame nuo rungtynių iki rungtynių, daug lemia ir tai, kada su juo žaidi, kokios yra situacijos rungtynių metu, tad atsakyti į klausimą tikrai sunku“, – sakė treneris.

Tuo tarpu „Lietkabelio“ vedliui Nenadui Čanakui beliko konstatuoti, kad jo komanda į rungtynes atvyko tik po pertraukos.

„Neatvykome į rungtynes 17.20 val, atvykome tik 18.15 val. Pradėjome rungtynes tragiškai, leidome A. Milakniui mesti laisvus tritaškius, vėliau pralaimėjome visas dvikovas ties perimetru. Nepadėjome gindamiesi po krepšiu, atakoje žaidėme be užtvarų, o mes nesame tokia talentinga komanda, kad prieš „Žalgirį“ galėtume žaisti be užtvarų, tai ir nulėmė vos 20 taškų per pirmus du kėlinius.

Vėliau pradėjome įvesti kamuolį po krepšiu, gynyboje žaidėme su daugiau energijos, bet prieš Eurolygos komandą tokia pirma pusė yra visiškai nepriimtina“, – sakė treneris.