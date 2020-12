Malonės nesulaukė – Rusija išmesta iš dviejų artimiausių olimpinių žaidynių

Tarptautinis sporto arbitražo teismas (CAS) ketvirtadienį padėjo tašką vienoje skandalingiausių istorijoje sporto bylų. Būtent ketvirtadienį buvo paskelbtas sprendimas Rusijos dopingo byloje ir nuspręsta, kad Rusija pažeidė taisykles ir artimiausiu metu rusų atleta negalės varžytis didžiausiuose sporto turnyruose po savo šalies vėliava.

CAS pranešime teigiama, kad sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną (gruodžio 17-ąją) ir galioja du metus, tai yra iki 2022-ųjų gruodžio 16-osios.

LRT.lt primena, kad prieš kiek daugiau nei metus, 2019-ųjų gruodžio 9-ąją, tarptautinė antidopingo agentūra (WADA) skyrė Rusijai itin griežtą sankciją už sukčiavimą su dopingo mėginiais ir teigiamų atvejų slėpimą.

Ketvirtadienį priimtas sprendimas reiškia, kad Rusijos sportininkai negali dalyvauti į kitus metus nukeltose olimpinėse žaidynėse, 2022 m. žiemos žaidynėse Pekine, o futbolo rinktinė negalės žaisti 2022 m. pasaulio futbolo čempionate Katare.

Prie to paties Rusija visą draudimo laikotarpį negalės organizuoti jokių tarptautinių sporto renginių. Be to, per šį laikotarpį rusai negalės net pretenduoti ar teikti paraiškų kokioms nors tarptautinėms varžyboms, net jei jos vyktų jau pasibaigus šiai diskvalifikacijai.

Rusijos sporto sirgaliai; olimpinės žaidynės / AP nuotr.

Buvęs Rusijos ministras pirmininkas šias sankcijas yra pavadinęs „chroniška antirusiška isterija“. Rusai WADA sprendimą apskundė CAS.

Tiesa, net ir visiško uždraudimo atveju, tai nereiškia, kad olimpinėse žaidynėse nebus rusų. Draudimas varžytis žaidynėse būtų pritaikytas valstybei ir tai reikštų, kad olimpinėse žaidynėse nebūtų Rusijos vėliavos, Rusijos pavadinimo ir jokių šalies spalvų bei simbolių. Atskiri sportininkai, įrodę WADA, kad yra švarūs, išimties tvarka žaidynėse dalyvauti galėtų

Įmanomas net toks variantas, kad 2022 m. futbolo pirmenybėse, įveikusi atranką, dalyvaus Rusijos rinktinė be Rusijos vardo – tai būtų pirmas toks kartas pasaulio čempionatų istorijoje.

2016 m. prasiveržus Rusijos dopingo skandalui Rio de Žaneiro žaidynėse negalėjo dalyvauti Rusijos lengvaatlečiai ir sunkiaatlečiai. Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) leido tarptautinėms federacijoms pačioms nuspręsti, ar šalinti rusus iš žaidynių.

Rusijos dopingo skandalas / AP nuotr.

Šalie lengvaatlečiai iki pat dabar visose tarptautinėse varžybose dalyvauja be savo vėliavos, jiems nugalėjus negrojamas himnas. Bene žymiausia šalie lengvaatletė, šuolininkė į aukštį Marija Lasickienė, kaip nepriklausoma atletė laimėjo 2017 ir 2019 pasaulio bei 2018 m. Europos čempionatus.

Rusijos vėliavos ir simbolių visiškai nebuvo Pjongčango žiemos žaidynėse 2018 m., nes IOC galiausiai pritaikė visišką diskvalifikaciją. Vis dėlto pagal paliktą išlygą įrodyti savo švarumą Pjongčange galiausiai varžėsi net 168 rusai.

2019 m. Rusijos anridopingo agentūra (RUSADA) galiausiai įsileido WADA specialistus į savo laboratoriją Maskvoje. Vis dėlto ten buvo rasta neatitikimų, nustatyta, kad Rusijos antidopingo specialistai sukeitinėjo ir slėpė teigiamus testus.