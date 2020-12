Giedraičio ir Sedekerskio viešnagė Kaune: „Žalgiris“ bandys išnarplioti „Baskonia“ fiziškumo ir gynybos rebusą

Praėjusią savaitę į pergalių kelią Eurolygoje sugrįžęs Kauno „Žalgiris“ antradienio vakarą surems ginklus su varžovu, kuris pastaruoju metu turnyre demonstruoja itin solidų žaidimą – Vitorijos „Baskonia“.

Tiesioginę Kauno „Žalgirio“ ir Vitorijos „Baskonia“ rungtynių transliaciją nuo 19:30 val. kviečiame stebėti per LRT PLIUS ir portale LRT.lt.

Du lietuvius – Roką Giedraitį ir Tadą Sedekerskį – savo sudėtyje turintis baskų klubas Eurolygoje per 12 rungtynių iškovojo 6 pergales ir patyrė 6 nesėkmes. Žalgiriečiai savo kraityje turi lygiai tiek pat laimėjimų, todėl turnyro lentelės kaimynų dvikovoje pergalė vienai komandai leis atsiplėšti nuo kitos.

Portale LRT.lt prieš būsimą Kauno „Žalgirio“ išbandymą Eurolygoje tradiciškai pristatoma oponentų komandos sudėtis bei išskiriami žaidimo ypatumai.

Eurolyga: „Barcelona“ – „Baskonia“ / Euroleague.net nuotr.

Naujas „Baskonia“ istorijos puslapis

Praėjusio sezono metu į vyriausiojo „Baskonia“ trenerio kėdę po 7 metų pertraukos atsisėdęs juodkalnietis Duško Ivanovičius į Vitoriją sugrįžo su trenksmu.

Nors Eurolygos sezoną kovą nutraukė koronaviruso pandemija, vasarą surengus Ispanijos krepšinio čempionato baigiamąjį turnyrą, „Baskonia“ po dramatiškos kovos finale nugalėjo „Barcelona“ krepšininkus ir tapo šalies čempionais.

Iškovotas ACB lygos titulas sutapo su naujo komandos istorijos puslapio atvertimu. Į Maskvos CSKA po sezono išvyko „Baskonia“ kapitonas ir per 6 sezonus ekipos simboliu spėjęs tapti kartvelas Tornikė Šengelija.

Po trijų sezonų bendradarbiavimo komanda atsisveikino su snaiperiu Mattu Jenningu.

Du sezonus „Baskonia“ gretose praleidęs puolėjas Shavonas Shieldsas prisijungė prie Milano „AX Armani“ ekipos. Tris sezonus Vitorijoje rungtyniavęs gynėjas iš JAV Jaysonas Grangeris papildė Berlyno ALBA gretas.

Traumą ankstyvoje praėjusio sezono dalyje gavęs Patricio Garino, „Baskonia“ klube žaidęs tris sezonus, pasirašė sutartį su Kauno „Žalgiriu“.

Komandoje nebeliko ir aukštaūgio Michaelo Erico, gynėjo Semajo Christono ir ispano Sergio Garcios.

Duško Ivanovičius / ACB Photo / A. Bouzo

Komanda sulaukė pajėgių naujokų. Parašą po trejų metų kontraktu su klubu suraitė Rokas Giedraitis. Dviejų metų sutartis sudarė puolėjas Alecas Petersas, atvykęs iš Stambulo „Anadolu Efes“, bei aukštaūgis Tonye Jekiri, praėjusiame sezone Eurolygoje sėkmingai debiutavęs Vilerbano ASVEL gretose.

„Baskonia“ klube turėjo žaisti ir gynėjas Khadeenas Carringtonas, tačiau krepšininkui dėl pasibaigusio Trinidado ir Tobago paso galiojimo nepavyko prisijungti prie Vitorijos ekipos. Vėliau krepšininkas sudarė sutartį su „Monaco“ klubu, tačiau greitai patyrė sunkią kelio traumą.

„Baskonia“ šį sezoną nusprendė skirti daugiau žaidimo laiko lietuviui Tadui Sedekerskiui, o iš ankstesnių sezonų komandoje liko aukštaūgiai Youssoupha Fallas (25 m., 223 cm), Ilimane Diopas (25 m., 210 cm), Achille Polonara (29 m., 205 cm), gynėjai Luca Vildoza (25 m., 190 cm), Pierria Henry (27 m., 196 cm) ir Zoranas Dragičius (31 m., 196 cm).

Tadas Sedekerskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Baskonia“ vadovybė suteikė šansą vyrų komandoje įsitvirtinti ir sutartis su klubu turėjusiems latviui Artūrui Kurucui, estui Sanderiui Raieste ir senegaliečiui Pape Sow.

Įdomu tai, kad „Baskonia“ – vienas iš daugiausiai skirtingų pilietybių žaidėjų turinčių klubų Eurolygoje. Šioje komandoje, apskritai, nerungtyniauja nė vienas Ispanijoje gimęs žaidėjas. Vienintelis Ispanijos pasą turintis krepšininkas – Ilimane Diopas yra gimęs Senegalo sostinėje Dakare.

Sezono pradžios kluptelėjimai ir statistikos niuansai

Sezoną Eurolygoje „Baskonia“ pradėjo įspūdinga pergale namuose prieš Madrido „Real“ klubą – 76:63. Netrukus nuotaika Vitorijos sirgaliams subjuro, kai buvo pralaimėta Belgrado „Crvena Zvezda“ (73:90) ir Sankt Peterburgo „Zenit“ (70:77) ekipoms.

Situaciją kiek pagerino pergalė prieš išretėjusios sudėties Maskvos srities „Chimki“ (77:60).

Pirmoje keturių sezono rungtynių Eurolygoje atkarpoje labiausiai strigo D. Ivanovičiaus auklėtinių puolimas, vidutiniškai rinkęs tik po 74 taškus. Pagal puolimo reitingą turnyre baskai po šios sezono atkarpos buvo tik 15-ti.

„Baskonia“ praleido penktojo turo rungtynes su Berlyno ALBA dėl vokiečių klubo COVID-19 situacijos, o sugrįžę į turnyro kovas patyrė dar tris pralaimėjimus iš eilės: „Barcelona“ (71:72), ASVEL (86:88) ir CSKA (86:89) ekipoms.

Nors nesėkmės patirtos nedideliais skirtumais, o puolimo reitingas šoktelėjo gerokai į viršų, šįkart D. Ivanovičiaus komandai koją kišo suprastėjusi gynyba.

Eurolyga: Vitorijos „Baskonia“ – Sankt Peterburgo „Zenit“ / Euroleague.net nuotr.

Kietos gynybos ir efektyvaus puolimo simbiozę „Baskonia“ pasiekė per paskutinę keturių rungtynių atkarpą Eurolygoje. Vitorijos ekipa susitvarkė su Stambulo „Fenerbahče“ (86:68), Atėnų „Panathinaikos“ (93:72), Pirėjo „Olympiakos“ (90:76), Stambulo „Anadolu Efes“ (77:59).

Įsibėgėjusią „Baskonia“ praėjusią savaitę sustabdė tik Tel Avivo „Maccabi“ – 63:67.

„Baskonia“ pagal puolimo reitingą per pastarąją penkerių susitikimų atkarpą buvo 6-ta Eurolygoje, o pagal gyybos – net pirma.

Apskritai, po dvylikos sužaistų turnyrų „Baskonia“ krepšininkai Eurolygoje yra antri pagal gynybos reitingą, o pagal puolimo – 11-ti.

Turnyre baskai praleidžia tik po 73,4 taško, o mažiau taškų varžovų komandos pelno tik prieš „Barcelona“ (71,85) ir Sankt Peterburgo „Zenit“ (71,82) klubus.

Jeigu „Baskonia“ išlaikytų tokį praleidžiamų taškų vidurkį iki reguliariojo sezono pabaigos, užfiksuotų geriausią komandos pasiekimą Eurolygoje nuo 2005–2006 m. sezono.

Eurolygoje Vitorijos ekipa išsiskiria elitine kova dėl atšokusių kamuolių puolime (11,83). Geresnį rezultatą demonstruoja tik Maskvos CSKA (11,92). Bendroje kovoje dėl atšokusių kamuolių „Baskonia“ taip pat antra (35,5). Be to, D. Ivanovičiaus auklėtiniai turnyre dalijasi pirmąją–antrąją vietas vietoje pagal vidutiniškai per rungtynes perimtus kamuolius (8).

Rokas Giedraitis / ACB Photo / F. Robledano

Puolime baskai demonstruoja vidutiniškus pataikymo iš tolimos zonos (37,6 proc.) ir artimesnės distancijos (53,4 proc.) rodiklius. Tiesa, „Baskonia“ išprovokuoja nemažai varžovų pražangų – 21,42 (3 vieta turnyre) ir pagal išmetamus baudų metimus (19,25) turnyre yra antri.

Kalbant apie atskiras asmenybes, rezultatyviausiai Vitorijos klube rungtyniauja A. Petersas ir L. Vildoza, renkantys po 12,1 taško.

R. Giedraitis komandoje užima trečiąją vietą pagal rezultatyvumą (11,8 tšk.). P. Henry įmeta po 11,3 taško (6,8 rez. perd.). Iš komandos išvykus T. Šengelijai, A. Polonora vaidmuo išaugo, o italas demonstruoja puikią formą – pelno po 9,7 taško, atkovoja po 5,8 kamuolio ir atlieka po 1,4 rezultatyvaus perdavimo.

Svarbiausi susitikimo akcentai

Kauno „Žalgiris“ susidurs su dar viena itin aukštus vidurio puolėjus turinčia komanda. Y. Fallas (223 cm), T. Jekiri (212 cm), I. Diopas (211 cm).

Tai – klasikinio tipo aukštaūgiai, pavojingiausi varžovų baudos aikštelėje bei negalintys sėkmingai atstovėti gynyboje prieš mažesnius ir greitesnius žaidėjus.

„Žalgiris“ dvikovoje su „Panathinaikos“ drąsiai nuo rungtynių pradžios „pikenrolo“ situacijose atakavo 218 cm bokštą Georgios Papagiannį. Panašaus scenarijaus galima laukti ir susitikime su „Baskonia“.

Rokas Giedraitis / ACB Photo / A. Bouzo

M. Schilleris, paklaustas apie varžovų vidurio puolėjus, išskyrė ir šioje pozicijoje galintį žaisti sunkųjį krašto puolėją A. Polonarą. 205 cm ūgio italas visas rungtynes pradeda starto penkete būtent „ketvirtoje“ pozicijoje, tačiau, reikalui esant, gali pasislinkti ir į „penktojo“ numerio poziciją.

Prieš mobilius ir gerai iš toli pataikančius „Baskonia“ sunkiuos krašto puolėjus – A. Polonarą ir A. Petersą – prireiks patikimos Nigelo Hayeso gynybos. Pauliaus Jankūno žaidimo minutės prieš greitai judančią „Baskonia“ antradienio rungtynėse gali būti gerokai apribotos.

„Žalgirio“ gynėjų linija su Thomu Walkupu, Luku Lekavičiumi, Roku Jokubaičiu, Mariumi Grigoniu ir Artūru Milakniu privalės branginti kamuolį. Antrosios „Baskonia“ linijos krepšininkai gerai vagia kamuolius iš varžovų ir priverčia juos klysti.

Gynyboje didžiulį akcentą „Žalgiris“ turės skirti R. Giedraičiui, galinčiam greitai paleisti kamuolį po gerai pastatytos komandos draugos užtvaros. Su tokiu uždaviniu tikriausiai veikiausiai reikės tvarkytis M. Grigoniui.

Reziumuojant, žalgiriečių laukia pajėgesnis varžovas nei praėjusią savaitę Atėnuose sutikta „Panathinaikos“ ekipa. Dvikova su „Baskonia“ taps savotišku kompasu, parodysiančiu į kokią turnyro lentelės kryptį (viršų ar apačią) šį sezoną gali taikytis M. Schillerio auklėtiniai.