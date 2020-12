„Baskonia“ stiprybes išskyręs Schilleris užsiminė ir apie į „Žalgirio“ duris besibeldžiantį jaunimą

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, praėjusią savaitę Eurolygos rungtynėse Atėnuose nutraukę pralaimėjimų seriją, šią savaitę turnyre bandys atlaikyti du iššūkius savoje arenoje. Antradienį Martino Schillerio auklėtinių laukia susitikimas su Vitorijos „Baskonia“, o ketvirtadienį – su Stambulo „Fenerbahče“.

Antradienį vyksiančias Eurolygos rungtynes tarp „Žalgirio“ ir „Baskonia“ klubų nuo 19:30 val. stebėkite tiesiogiai per LRT PLIUS ir portalą LRT.lt.

Duško Ivanovičiaus treniruojama „Baskonia“ per 12 susitikimų Eurolygoje iškovojo 6 pergales ir patyrė 6 pralaimėjimus. Tuo metu žalgiriečiai tokį pat pergalių kraitį susikrovė per 13 rungtynių.

Be to, „Baskonia“ per pastaruosius penkis mačus turnyre iškovojo keturias pergales. Ispanų klubą nuo penktosios pergalės iš eilės sustabdė tik žalgiriečius sutriuškinęs Tel Avivo „Maccabi“ klubas.

Prieš rungtynes tradiciškai spaudos konferencijoje apie varžovus kalbėjęs M. Schilleris pasidalijo mintimis ir apie galimą jaunimo krepšininkų prisijungimą prie pagrindinės komandos LKL čempionato dvikovoms.

„Taigi šiandien į Kauną atvyksta „Baskonia“ klubas, su kuriuo rytoj vakare žaisime Eurolygos rungtynes. Tai – gynyboje gerai žaidžianti komanda, turinti puikius gabaritus turinčių krepšininkų. Jie yra ypač kibūs bei priverčia dažnai klysti varžovų žaidėjus. Žaidžiant su jais, labai svarbu saugoti kamuolį.

Puolime viena iš pačių geriausių „Baskonia“ klubo ypatybių – kova dėl atšokusių kamuolių puolime, ką panašiai demonstravo ir Atėnų „Panathinaikos“ ekipa. Šiuo metu statistiškai Vitorijos ekipa pagal šį aspektą netgi lenkia „Panathinaikos“.

Vidurio puolėjo pozicijoje „Baskonia“ turi ypač aukštus žaidėjus, o sunkieji komandos krašto puolėjai – itin atletiški. Jie puikiai kovoja dėl atšokusių kamuolių. Kaip ir visų kitų pozicijų žaidėjai. Turėsime kontroliuoti šį susitikimo aspektą, jeigu norime turėti geras rungtynes“, – aiškino M. Schilleris.

– Treneri, ar pamatėte kokius nors komandos psichologinius pokyčius po pergalės Atėnuose?

– Ne, ne itin. Nėra taip, kad dvikovoje Graikijoje darėme kažką kitaip nei įprastai šiame sezone. Vyrukai kovojo, jie buvo labai susikaupę, kai „Panathinaikos“ bandė perimti rungtynių kontrolę trečiajame kėlinyje. Mes atlaikėme jų smūgius ir patys turėjome iniciatyvą.

Psichologinė komandos būsena išliko tokia pat kaip ir anksčiau. Žinoma, kad pergalės atneša šypsenas į veidus. Tai gerai. Kaip bebūtų, šies žaidėjai kovoja ir buvo tik laiko klausimas, kada pasieksime pergalę.

– Ši savaitė Eurolygoje – dviguba. Kaip bus svarbu išlaikyti aukštą žaidėjų rotaciją abejų susitikimų metu?

– Geras klausimas, kurio yra korektiška sulaukti. Bus labai svarbu ne tik palaikyti aukštą rotaciją, bet ir kontroliuoti visą treniruočių procesą. Kalbėti apie rotaciją šiuo metu yra sunku, nes mums trūksta dviejų žaidėjų – Patricio Garino ir Steve`o Vasturios. Tai iš mūsų atima „kojas“ ir galimybės rotuoti žaidėjus. Taigi mums reikės atidžiai reguliuoti krūvius treniruotėse. Neturime prabangos išplėsti rotacijos dėl traumų.

– Ar turite minčių LKL čempionato dvikovoms pasiskolinti žaidėjų iš jaunimo komandos?

– Taip, apie tai mes galvojame. Į treniruotes buvome pasikvietę Paulių (P. Murauską) ir Mantą (M. Rubštavičių). Tai buvo bendros strategijos žingsnis, tačiau dabar poreikis tokiems veiksmams yra didesnis nei anksčiau. Kaip bebūtų, tokį planą turėjome ilgą laiką. Gaila, kad žaidėjų negalėjome išbandyti treniruotėse dar prieš sezoną.

Mus spaudė laikas, o vėliau dublerių komandą užklupo COVID-19 infekcija. Taigi viskam reikėjo laiko, bet pagaliau galėjome išbandyti kai kuriuos žaidėjus. Nebūčiau nustebęs, jeigu kažkuriuo sezono metu juos matytume ne tik treniruotėse. Mums patinka jų talento lygis. Klubas dėl to ir yra žinomas, kad sugeba jaunus žaidėjus pakrikštyti kovų ugnimi.

Kaip bebūtų, dabar, kalbant apie LKL čempionato rotaciją, man svarbiausia išbandyti Mareką Blaževičių ir Karolį Lukošiūną.

– „Baskonia“ klubas turi tris skirtingo tipo vidurio puolėjus. Kuris iš jų „Žalgriui“ gali pridaryti daugiausiai problemų?

– Iš tikrųjų, jie turi net keturis skirtingus vidurio puolėjus ir visi jie atneša savų dalykų. Y. Fallas yra itin aukštas, o tai jau automatiškai sukuria problemų. Gynyboje jis užkemša erdves, o puolime jį sunku sulaikyti toliau nuo krepšio. „Penktoje“ pozicijoje gali žaisti ir A. Polonara, o tai „Baskonia“ suteikia didžiulį mobilumą. Tai iššūkiai, bet su jais turime susitvarkyti, toks yra šios lygos gražumas.