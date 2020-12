Stebėkite tiesiogiai: „Žalgiris“ siekia žūtbūtinės pergalės išvykoje prieš „Panathinaikos“

Penktadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ (5-7) krepšininkai mėgina nutraukti nesėkmių seriją Eurolygoje. Šešis kartus paeiliui suklupę Martino Schillerio auklėtiniai išvykoje susitinka su Atėnų „Panathinaikos“ (4-7) komanda.

Tiesioginę rungtynių transliaciją nuo 21 valandos stebėkite per LRT TELEVIZIJĄ, o nuo 20.30 val., per rungtynių pertrauką ir joms pasibaigus kviečiame stebėti laidą „Eurolyga per LRT“, kur bus aptarti svarbiausi rungtynių akcentai.

Prieš rungtynes LRT studijoje laidoje „Eurolyga per LRT“ buvo aptarta Atėnų „Panathinaikos“ komanda, išskirti jos lyderiai bei paminėti galimi žaidimo scenarijai, „Žalgiriui“ neturint Steve`o Vasturios.

Laidos įrašas – žemiau:

Nuo spalio mėnesio pergalių kraičio dar nepapildžiusių žalgiriečių Atėnuose laukia susidurimas su 4 pergales per 11 rungtynių iškovojusiais daugkartiniais Eurolygos ir Graikijos čempionais.

Komandos jau buvo spėjusios išbandyti jėgas naujojo Eurolygos sezono išvakarėse. Rugsėjo 12-ąją „Žalgirio“ arenoje įvykusio draugiško turnyro pusfinalio rungtynių metu žalgiriečiai palaužė „Panathinaikos“ (81:74).

„Žalgirio“ treneris Martinas Schilleris prieš išvyką išskyrė esmines varžovų stiprybes.

„Jie yra labai fiziška komanda, kuri pirmauja pagal atkovotus kamuolius puolime, tad reikės prilygti jų fiziškumui. Svarbu bus atsikovoti kamuolius. Kalbant apie žaidėjus, jiems labai svarbus yra Nemanja Nedovičius, tai bus fiziškos rungtynės ir turėsime gerai pasiruošti norėdami jas laimėti“, – sakė Kauno ekipos treneris.

Kauno klubas rungtynėse neturės ilgalaikę traumą patyrusio Steve`o Vasturios, o prieš pat rungtynes pranešta, kad dėl pilvo skausmų joms registruotas nebus ir Karolis Lukošiūnas.