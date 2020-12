Grigonis apie Jasikevičiaus ir Schillerio lyginimus: tai daryti yra siaubingai nesąžininga

Jau šį vakarą Kauno „Žalgiris“ stos į kovą Atėnuose su vietos „Panathinaikos“, o prieš susitikimą mintimis su graikų žiniasklaidos gigantu „gazzetta.gr“ pasidalino kauniečių lyderis Marius Grigonis.

Pokalbyje buvo paliestos įvairiausios temos – nuo triuškinamai laimėtų „Žalgirio“ rungtynių prieš Vilniaus „Rytą“ praėjusį savaitgalį iki to, kaip Martinas Schilleris yra lyginamas su buvusiu „Žalgirio“ strategu Šarūnu Jasikevičiumi.

– Visų pirma, kaip galima paaiškinti pergalę 47 taškais prieš Vilniaus „Rytą“?

– Jie tiesiog neturėjo žaidėjų. Žaisti galėjo tik šeši pagrindinės komandos nariai, o likę buvo paaugliai, tad tai buvo normalu. Jie turėjo sunkumų dėl koronaviruso ir tą savaitę net negalėjo normaliai treniruotis. Tokia yra nauja realybė. Gali ruoštis rungtynėms, bet vieną dieną jos gali būti nukeltos arba tau gali tekti sudėtį užpildyti žaidėjais iš akademijos.

– Koks yra tikrasis šių metų „Žalgiris“? Tas, pradėjęs sezoną penkiomis pergalėmis per šešis mačus ar tas, kuris dabar pralaimėjo šešis sykius paeiliui?

– Tiesa yra kažkur per vidurį. Nesame komanda, kuri laimės visas rungtynes, tačiau ir nepralaimėsime visko iš eilės. Įsivedėme naują sistemą, dirbame su nauju treneriu, pradžioje tikrai buvo daug entuziazmo. Turbūt nieko iš mūsų to nesitikėjo, kai komandą paliko Š. Jasikevičius. Bet kokiu atveju, toliau treniruojamės ir per artimiausius mačus norėtume pasiekti 2-3 pergales, taip pasilengvinti sau situaciją ir atgauti pasitikėjimą.

Marius Grigonis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kokie buvo didžiausi sunkumai pereinant į erą be Š. Jasikevičiaus?

– Pirmos 2-3 savaitės buvo tikrai sunkios, mat jis turėjo specialią filosofiją, kuria buvo paremtas mūsų žaidimas. Manau, kad prie M. Schillerio galima šiek tiek daugiau improvizuoti. Pasiruošimas irgi yra kitoks. Pavyzdžiui, su Šaru video analizės trukdavo iki trijų valandų! Buvome įpratę prie jo kieto treniravimo ir ilgų valandų vėliau analizuojant medžiagą.

– Ar galima palyginti darbą su Š. Jasikevičiumi ir M. Schilleriu?

– Visi bando tai lyginti, tačiau tai daryti yra siaubingai nesąžininga. M. Schilleris jau atvykęs žinojo, kad tai bus sunki užduotis. Lietuvoje visi myli Šarą ir visi čia bus lyginami su juo. Nenoriu į tai veltis ir sakyti, kad vienas yra geresnis už kitą. Jie abu yra strategai, kurie bandys išmokyti tave tam tikrų dalykų ir paversti tave geresniu žaidėju.

– Kokią nuomonę apie „Panathinaikos“ esate susidaręs šiame sezone?

– Tai yra labai įdomi komanda. Prieš kelias savaites atrodė, kad jie turi problemų, tačiau tada jie laimėjo Milane. Tai yra Eurolyga, visi gali laimėti prieš visus, ypač dabar, kai tribūnose, nėra sirgalių. Jie yra tikrai gera ir talentinga komanda. Taip pat turime ir Luką Lekavičių, kuris mums daug papasakoja ir apie gyvenimą Atėnuose. Manau, kad jis to pasiilgsta (juokiasi).

Marius Grigonis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kokias svarbiausias pamokas pavyko išmokti dirbant su Š. Jasikevičiumi?

– Asmeniškai pats jaučiuosi labai gerai būdamas čia, pats esu iš Kauno, man tai jau trečiasis sezonas komandoje, bet Šaras pakeitė mano gyvenimą. Tau nebūtina būti žaidėju, kad galėtum iš jo kažko išmokti, vien būdamas greta jo ir klausydamas išmoksi kažką naujo. Jo indėlis į klubą buvo didžiulis. Ir sirgaliai krepšinį suprato geriau, nes Š. Jasikevičius viską paaiškindavo.

– Kiek sirgalių trūkumas tribūnose paveikė tokią komandą, kaip „Žalgiris“?

– Tai yra tarsi koncertuoti be auditorijos. „Žalgiris“ iš sirgalių gauna didžiulę energiją ir tai mums labai padeda, kaip ir komandoms, tokioms kaip „Maccabi“ arba „Panathinaikos“. Tokia situacija tikrai yra skaudi.