Sprendimų nedaug, bet veikti reikia greitai: kaip atrodys „Žalgirio“ rotacija iškritus Vasturiai?

Praėjusį sekmadienį Kauno „Žalgirio“ krepšininkai neturėjo jokio vargo susidorodami su gerokai nukraujavusia Vilniaus „Ryto“ ekipa Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynėse. Visgi susitikime kelio traumą patyrus amerikiečiui Steve`ui Vasturai žalgiriečių rotacijoje išryškėja naujos problemos.

Žvelgiant statistiškai, mažiausiai dviem mėnesiams iš rikiuotės iškritęs S. Vasturia Eurolygoje „Žalgiriui“ nebuvo tarp pačių svarbiausių žaidėjų. Krepšininkas per beveik 15 žaidimo minučių vidutiniškai įmesdavo po 3,5 taško, atkovodavo po 1,3 kamuolio ir rinkdavo vos po 1,5 naudingumo balo.

Šio sezono kauniečių naujokas visas 12-ika Eurolygos rungtynių pradėjo starto penkete ir sulaukdavo nemažai kritikos už trūkumus individualioje ir komandinėje gynyboje.

Steve`as Vasturia / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tiesa, vyriausiasis „Žalgirio“ treneris Martinas Schilleris vietą starto penkete S. Vasturiai skyrė ne iš gero gyvenimo – pačioje sezono pradžioje ilgiems mėnesiams iš rotacijos iškrito argentinietis Patricio Garino, turėjęs būti pagrindiniu pasirinkimu lengvojo krašto puolėjo pozicijoje.

Dėl S. Vasturios patirties trūkumo Eurolygoje ir nedidelio pasirinko „trečioje“ pozicijoje žalgiriečiai kentėdavo prieš pajėgių komandų puolėjus.

„Žalgirio“ gynybą draskė Maskvos CSKA amerikiečiai Darrunas Hilliardas ir Willas Clyburnas, kelių arčiau krepšio bei situacijų metimams iš toli rado Sankt Peterburgo „Zenit“ snaiperis Austinas Hollinsas. Kentėta ir nuo Milano „AX Armani“ puolėjo Shavono Shieldso.

Netekus S. Vasturios, M. Schilleris yra priverstas peržiūrėti savo žaidėjų rotaciją, o čia pasirinkimų nėra daug. Lengvojo krašto puolėjo pozicijoje gali žaisti snaiperis Artūras Milaknis, tačiau veteranui nėra lengva vaikytis greitesnius ir fiziškai stiprius varžovus, o toks alinantis darbas gynyboje atima ir stipriąją Milo pusę – tritaškius.

Artūras Milaknis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tolimi metimai pastaruoju metu yra beveik visiškai pranykę iš A. Milaknio žaidimo arsenalo. Patyręs vilkas per pastarąsias penkerias Eurolygos rungtynes realizavo tik 1 tolimą metimą iš 13. Panašią atkarpą žalgirietis demonstravo 2017–2018 m. sezono pradžioje, kai per pirmąsias ketverias rungtynes pataikė tik 2 tolimus metimus iš 12.

Tuo metu Šarūnas Jasikevičius, išgirdęs kritiką dėl nusimušusio A. Milaknio taikiklio, kvietė sirgalius apsišarvoti kantrybe ir laukti, kol snaiperis iššaus. Šaro žodžiai buvo tokie pat tikslūs, kaip ir A. Milaknio metimai per likusią reguliariojo sezono sezono dalį – iš viso žaidėjas pataikė 66 tritaškius iš 141 (46,8 proc.).

Akivaizdu, kad A. Milaknis negali nešti didžiausios naštos žaisdamas „trečiuoju“ numeriu, todėl M. Schilleris gali atlikti taktinį manevrą, kurį Eurolygoje jau yra tekę matyti – pastumti į šią poziciją šiame sezone daugiausiai „ketvirtu“ numeriu komandoje žaidžiantį Nigelą Hayesą.

Nigelasas Hayesas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Po 8,5 taško (tritaškiai 37,2 proc.) renkančiam amerikiečiui trūksta tik vienintelio dalyko – stabilumo žaidime, o dėl „ketvirtos“ pozicijos žaidėjų pasirinkimo trūkumo M. Schilleris negali ilgesnį laiką laikyti N. Hayeso „trečioje“ pozicijoje.

Be to, ant „Žalgirio“ suolo sėdi ir dar vienas potencialus kandidatas užpildyti rotacijos spragas – Karolis Lukošiūnas. Šiame sezone 23 metų vilnietis iš viso žaidė tik du Eurolygos susitikimus ir prametė du tritaškius per sužaistas 4:23 minutės. LKL čempionate K. Lukošiūnas sužaidė 6 mačus ir per juos rinko po 4,5 taško, o tritaškius realizavo 42,9 proc. tikslumu (6/14 metimų).

Apie susidariusią nelengvą situaciją „Žalgirio“ sudėtyje mintimis pasidalijo vienas iš tinklalaidės „Čempionų pietūs. Eurolyga“ ir TV laidos „Eurolyga per LRT“ krepšinio ekspertų Tomas Purlys.

– Kiek yra skaudi S. Vasturio netektis „Žalgiriui“?

– „Žalgiris“ praleidžia daug varžovų taškų būtent per „trečiojo“ numerio poziciją. Aišku, dalis kaltės dėl to atitenka ir pačiam S. Vasturiai, bet jeigu jo nėra rotacijoje, kažką į „trečiojo“ numerio poziciją reikia stumti iš „antrosios“. Problemų gali atsirasti dar daugiau.

Visą laiką kalbame apie tai, kaip atrodytų „Žalgiris“, jeigu sudėtyje turėtų Patricio Garino. Jis yra sunkesnis „trečiosios“ pozicijos žaidėjas, su kuriuo, manau, galėjome turėti vieną kitą papildomą pergalę Eurolygoje. Aišku, tai tik pasvarstymai, bet gynyba su juo galėjo būti tikrai geresnė. Kauniečiai labai kenčia dėl individualios gynybos trūkumų būtent „trečiojoje“ pozicijoje.

Kaip bebūtų, kiekvienas žaidėjas, kuris yra sudėtyje, yra labai svarbus rotacijai. Iškritus S. Vasturiai, dar turime ir K. Lukošiūną. Jis yra savotiška A. Milaknio kopija, bet žaidimo laiko Eurolygoje beveik negavo.

Steve`as Vasturia / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Artūras Milaknis Eurolygoje per pastarąsias penkerias rungtynes yra pataikęs 1 tolimą metimą iš 13. Tokios prastos penkių susitikimų atkarpos Eurolygoje A. Milaknis nėra turėjęs. Ar tai ryškėjanti tendencija, kad žaidėjas netinka trenerio sistemai, ar tiesiog prasta metiko atkarpa, kaip situciją ir įvardino pats M. Schilleris?

– Pažiūrėjau į A. Milaknio statistiką sezono pradžioje ir po keturių šio sezono dvikovų jis buvo pataikęs 8 tritaškius iš 12, o tai – 75 proc. pataikymas. Anksčiau Milas yra turėjęs panašių atkarpių Eurolygoje, bet visada sugebėdavo pralaužti ledus.

Atsimenu ir Š. Jasikevičiaus žodžius, kuomet jis kalbėjo, kad A. Milaknio reikia kantriai laukti ir jis dar pataikys.

Aišku, A. Milakniui būtų lengviau, jeigu jis dažnai susikurtų progas metimams pats ar turėtų platesnį puolimo arsenalą. Apskritai, snaiperiams yra labai svarbu pataikyti pirmuosius savo metimus. Universalesni žaidėjai rungtynėse gali atsidaryti metimu iš po krepšio ar kitais būdais, bet kai krepšininkas yra priklausomas nuo tolimų metimų, pasidaro sunkiau.

Kitas dalykas, šio sezono „Žalgirio“ sistemoje nėra daug derinių, skirtų A. Milakniui. Antra, net ir turint kelis jam skirtus derinius A. Milaknio fiziškumas su amžiumi po truputį krenta ir darosi vis sunkiau išsivaduoti iš varžovų statomų užtvarų. Kita vertus, iš statinės padėties atlikti metimus A. Milaknis progų daug neturi. „Žalgirio“ žaidimas puolime yra labiau konstruojamas per gynėjų veiksmus, kurie užbaigia atakas.

Artūras Milaknis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kokius matote M. Schillerio sprendimus „Žalgirio“ rotacijoje iškritus S. Vasturiai? Ar A. Milaknis gali daugiau žadimo laiko? Ar N. Hayesas bus stumiamas ilgesniam laikui į „trečiąją“ poziciją, o gal pagaliau savo šanso sulauks ir ant suolo laikomas K. Lukošiūnas?

– Dabartinėje situacijoje man labai gaila, kad „Žalgiris“ į savo rotaciją Eurolygoje neįtraukė jaunimo. Aišku, šiuo atveju kalbame apie du žaidėjus – K. Lukošiūną ir Mareką Blaževičių. K. Lukošiūnui yra 23-eji metai, todėl norėtųsi, kad jis gautų progą bent tomis atkarpomis, kai komanda stipriai atsilieka, arba sulauktų daugiau minučių LKL čempionate.

Kitas dalykas, jeigu turi K. Lukošiūną ir dar ieškai žaidėjo, kad užkašymtum rotacijas skyles, kaip nutiko Vilniaus „Ryto“ atveju, kai buvo trumpam pasikviestas Tautvydas Lydeka, nelabai suprantu tokių sprendimų.

Jeigu situacija yra rimta, o P. Garino dar ilgai negalės žaisti, sudėtyje reikia rimto papildymo, kuris atneštų naudos. Manau, kad dabar K. Lukošiūnas turi šansą, jeigu ir dabar jis jo negaus, klausimas, kada ta galimybė jam bus šiame sezone suteikta.

Karolis Lukošiūnas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Iš tiesų, K. Lukošiūnas gali pasiūlyti greitą kamuolio išmetimo techniką, pakankamai vikrias kojas. Aišku, kad A. Milakniui šis žalgirietis nusileidžia patirtimi, tačiau ar šiuo atveju neatrodo, kad K. Lukošiūnas bent savo savybėmis nėra taip smarkiai atsilikęs nuo labiau patyrusio kolegos?

– Jau ilgai prastos „Žalgirio“ sezono atkarpos Eurolygoje metu kartoju, kad kitą sezoną vietoje A. Milaknio komandos sudėtyje turėtų žaidimo laiko gauti K. Lukošiūnas.

Nematau labai jau didelio skirtumo tarp A. Milaknio ir K. Lukošiūno. Taip, yra patirties aspektas. Kaip bebūtų, patirtis ateina ir su žaidimo laiku. Jie yra panašūs žaidėjai. Metikui reikia pasitikėjimo. Jeigu Karolis gautų pasitikėjimo, manau, kad jis nebūtų prastesnis pasirinkimas nei A. Milankis. Aišku, čia tik teorinė situaciją, bet jeigu „Žalgiris“ galvoja apie ateitį, reikia suteikti šansą K. Lukošiūnui.