Žaidėjų netekčių kamuojamas „Rytas“ prieš dvikovą su „Žalgiriu“ tikisi LKL malonės

Vilniaus „Ryto“ klubo vadovybė dairosi į kalendorių ir su nerimu žvelgia į sekmadienį numatytas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato rungtynes su Kauno „Žalgiriu“. Susirūpinimo priežastis – dėl traumų ir kitų aplinkybių gerokai išretėjusi komandos sudėtis.

Ketvirtadienį sostinės ekipa išplatino pranešimą apie dešinės kojos raumens traumą patyrusį gynėją Andrew Goudelocką. Dar anksčiau iš rikiuotės dėl piršto traumos iškrito puolėjas Arnas Butkevičius, o aukštaūgis Rokas Gustys dėl peties traumos nerungtyniaus pusmetį.

Negana to, Senegalo rinktinei per FIBA rinktinių langą išvykęs padėti kitas ekipos aukštaūgis Maurice`as Ndouras dėl teigiamo COVID-19 testo liko ne tik be rungtynių, bet ir galimybės operatyviai prisijungti prie „Ryto“.

Žaidėjas, portalo LRT.lt žiniomis, artimiausiomis dienomis darysis dar vieną testą, po kurio paaiškės, ar krepšininkas galės išvykti iš Ruandos į Lietuvą.

Su portalu LRT.lt bendravęs „Ryto“ klubo direktorius Justas Jankauskas pasakojo, kad šiuo metu vilniečiai negali dvikovai su daugkartiniais šalies čempionais surinkti net ir aštuonių žaidėjų.

Justas Jankauskas / Klubo nuotr.

„Mąstom, galvojome, kaip spręsti šią situaciją. Turime šešis žaidėjus. Iš tiesų, septynis, bet vienas į rikiuotę grįžo po COVID-19 infekcijos. Jo sportinė forma dar nėra aiški ir dar rytoj tikrinsime žaidėjo širdį. Matysime, kokia bus situacija. Aišku, norėtume rungtynes nukelti, bet daug galimybių tikriausiai nėra“, – kalbėjo J. Jankauskas.

Anot J. Jankausko, vilniečiai neturi prabangos dairytis pagalbos ir į dublerių komandą. „Perlo–Energijos“ ekipoje neseniai praūžęs koronavirusas sujaukė sezono tvarkaraštį, todėl perkėlus dvikovas į naujas datas, jaunieji „Ryto“ talentai nuo gruodžio 1-osios iki gruodžio 5-osios jau bus sužaidę trejas Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) rungtynes.

„Ruošiamės išsiųsti raštą LKL vadoybei. Galvojome apie pasipildymą jaunimu, bet dublerių komanda irgi – po COVID-19 ligos. Jie turės sužaisti tris dvikovas per penkias dienas. Jeigu dar reiktų mesti dalį žaidėjų į ketvirtą susitikimą su „Žalgiriu“, būtų neatsakinga“, – aiškino sostinės ekipos vadovas.

„Ryto“ klubo vadoybė kartu su treneriu štabu žvalgosi ne tik į išretėjusią žaidėjų sudėtį, bet ir laisvųjų agentų rinką. Vilniečiai po sunkios R. Gusčio traumos mąsto apie pastiprinimą priekinėje linijoje.

„Bandome skaičiuoti. Kaip bebūtų, komandoje liekame su 11 žaidėjų, iškritus Rokui Gusčiui. Ieškome aukštaūgio, kuris būtų įkandamas mūsų biudžetui“, – tvirtino J. Jankauskas.