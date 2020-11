Baltijos lygos pirmąją dieną – gyvybiškai svarbios kovos su estais

Jau penktadienį startuoja ilgai laukta Baltijos ledo ritulio lyga. Į pirmąsias akistatas Vilniuje bei Tartu stos ir dvi stipriausios praėjusio sezono Lietuvos komandos „Hockey Punks“ ir „Kaunas Hockey“, rašo hockey.lt.

Abiejų lietuviškų komandų šiandien laukia pirmoji akistata Baltijos lygoje. „Kaunas Hockey“ savo debiutą tarptautinėje arenoje užfiksuos Estijoje, kur Tartu mieste jiems šį savaitgalį teks kautis su šeimininke „Valk 494“ komanda bei „HK Mogo“ iš Latvijos. Namuose debiutui lygoje besiruošiantys „Hockey Punks“ atstovai Vilniaus „Pramogų“ arenoje priims „Everest“ komandą iš Estijos ir „Liepaja“ iš Latvijos.



Penktadienį abi Lietuvos komandos išbandys savo jėgas su Estijos atstovais. Atsižvelgus į tai, jog Latvijos lygos klubai yra pelnytai laikomi abejų grupių favoritais, būtent šios dienos akistatos gali turėti esminę reikšmę formuojant finalinį ketvertą: iš grupių etapo į Latvijoje vyksiančias finalines kovas pateks po dvi geriausias kiekvienos grupės komandas.



Kauniečių kelyje – grėsmingiausia pastarojo meto Estijos komanda



„HK Valk 494 Tartu“ komanda yra viena iš sėkmingiausių pastarojo meto savo šalies ledo ritulio ekipų. 1994 metais įkurta komanda laimėjo 11 Estijos čempionatų, o stipriausi jie buvo ir pastaruosius du sezonus.



Puikius rezultatus Tartu komandai padeda pasiekti aukšto lygio legionieriai. Po praėjusio sezono „Valk 494“ prarado visus tris Estijos rinktinės atstovus, tad šį sezoną legionierių indėlis į komandos pergales yra dar didesnis nei anksčiau.

„Hockey Punks“ ir „Kaunas Hockey“ rungtynės / Organizatorių nuotr.

Sezono pradžioje garsiausi estų klubo legionieriai komandos tikrai nenuvilia. Pirmaisiais smuikais ekipoje groja patirties Rusijos aukščiausioje lygoje turintys ir ne pirmą sezoną „Valk 494“ komandos garbę ginantys Ivanas Akimovas, Danilas Galimullinas ir Fyodoras Gusyninas. Tiesa, pirmasis šį sezoną ant ledo dar nepasirodė, bet jo kolegos įspūdingai pavaduoja tautietį – rusų duetas vos per keturis susitikimus Estijoje kartu jau surinko 35 rezultatyvumo balus (15 įvarčių ir 20 rezultatyvių perdavimų).



Itin pavojingą puolimo liniją turinti Estijos čempionė savo šalyje atakuojant gali nušluoti bet kurį varžovą, bet gynyboje jiems sekasi kiek sunkiau. Per vienas rungtynes „Valk 494“ į savo vartus vidutiniškai praleidžia po keturis įvarčius, o čempionate nežibantys abu komandos vartininkai savo kraityje tarptautinių rungtynių patirties neturi, tad jų žaidimas gali tapti esminiu faktoriumi siekiant pakovoti dėl vietos finaliniame ketverte.



Į Vilnių atvyksta Estijos sezono staigmena



„HC Everest“ komandai galimybė žaisti Baltijos lygoje atsivėrė netikėtai. Į Vilnių turėjo vykti seniausia profesionali Estijos komanda „Narva PSK“, bet juos užklupęs COVID-19 virusas atvėrė galimybes į pirmenybes vykti Kohtlos Jervės miesto atstovams.



Pastaraisiais metais stebuklų lygoje nedemonstravę ir dugne buvę „Everest“ atstovai šiemet demonstruoja, jog savo pirmenybėse jie gali būti konkurencingi. Per pirmus penkis susitikimus iškovotos trys pergalės leidžia šiai komandai į Vilnių vykti bent kuriam laikui būtent Estijos pirmenybių lydere.

Vilniaus „Hockey Punks“ / hockey.lt nuotr.

Savo sudėties komplektacija „Everest“ gerokai skiriasi nuo šiandien ant ledo jų lygį išbandysiančių „pankų“. Didžioji dalis jų žaidėjų yra dar tik savo karjerą pradedantys ledo ritulininkai, o į ketvirtą dešimtį įkopusius žaidėjus lengvai galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų – tokių komanda turi keturis, iš kurių į Vilnių atvyko vienintelis Maksimas Klimenko, žaidžiantis vartininko pozicijoje.



Estijos klube nėra ir savo lyderyste išsiskiriančių žaidėjų: net ir legionierių iš Rusijos tarpe, kurių Vilniuje bus 9, dideliais pasiekimais profesionaliame ledo ritulyje jie pasigirti negalėtų. Visgi, tai neturėtų reikšti laukiančią lengvą kovą – ne vienas iš jų karjeros etapą Estijoje laiko galimybe įsitvirtinti ledo ritulio pasaulyje ir yra pasiruošę atiduoti visas jėgas siekiant šio tikslo, o geras žaidimas Baltijos lygoje būtų pirmas žingsnis link šio tikslo pasiekimo.