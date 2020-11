Antano Juknevičiaus ekipažas atskleidė pasiruošimo planus ir pristatė naujieną – kemperį

Pasiruošimas artėjančiam Dakarui lietuvių komandose rimtai įsisiūbavo. Kiek anksčiau informavę, kad kartu startuos jau penktajame Dakare, Antano Juknevičiaus ir Dariaus Vaičiulio „KREDA“ ekipažas penktadienį ryte visiems susirinkusiems atskleidė ir savo pasiruošimo planus, bei pristatė netikėtą naujieną – išskirtinės išvaizdos kemperį, skelbiama komandos pranešime žiniasklaidai.

Dakaro organizatoriai A.S.O (Amaury Sport Organisation) paskelbę, kad COVID-19 pandemijos metu, siekia užtikrinti dalyvių saugumą, pranešė, kad visas Dakaras vyks „burbule” ir bet kokie kontaktai su išoriniu pasauliu bus ribojami. Tai reiškia, kad naktis po ilgų greičio ruožų viešbučiuose įpratę leisti lenktynininkai kitų metų Dakare iš bivuako išvykti negalės ir kokybišku poilsiu turės rūpintis jo viduje.

„Jau kovo mėnesį supratome, kad jei kitų metų Dakaras įvyks, jis tikrai bus kitoks ir laisvai judėti, kaip buvome pratę, tikrai negalėsime. Kuo toliau, tuo labiau tapo aišku, kad vienintelis sprendimas rengti tokio masto varžybas, yra kurti burbulą. Tokiu būdu ekipažo poilsis, komfortas ir apskritai gyvenimo sąlygos tapo klausimu numeris vienas. Jau įsitikinome, kad ten vietinis klimatas, nėra labai svetingas, todėl mintis prie 0 laipsnių naktis leisti palapinėje smarkiai nežavėjo, kad ir kokie pankai bebūtume”, – teigė A. Juknevičius, pasakodamas apie komandos pasirinkimą įsigyti kemperį.

A. Juknevičiaus komandos „KREDA“ kemperis Dakaro raliui / „KREDA“ komandos nuotr.

Anot dueto, jų kemperis – tikras Dakaro bekelės monstras, traukiantis akį ne tik įspūdinga išvaizda. Varomas visais keturiais ratais, namas ant ratų suprojektuotas taip, kad būtų tinkamas ilgiausioms kelionėms pačiais sudėtingiausiais keliais, todėl Saudo Arabijoje bus labai tinkamas. Jo kėbulas pagamintas iš 45mm aliuminio plokščių – itin tvirtas ir lengvas, garantuojantis puikias izoliacines savybes.

Kemperio vidus suskirstytas į keturias zonas: gyvenamąją erdvę, virtuvę, dušą su tualetu ir karališką miegamąjį, netgi leisiantį išlipti ant stogo. Dakaro legendos teigimu, toks apgyvendinimo sprendimas jų komandai garantuos puikias ir komfortiškas gyvenimo sąlygas, o svarbiausia – kokybišką poilsį. Įdomu tai, kad tik įsigytas, kemperis atrodė visiškai kitaip, o dabartinis jo variantas, praktiškai nuo nulio, buvo konstruojamas lietuvių rankomis.

A. Juknevičiaus komandos „KREDA“ kemperis Dakaro raliui / „KREDA“ komandos nuotr.

„Tai, ką matote, yra dviejų metų darbas, padarytas per penkis mėnesius. Išties įspūdinga ir tai, kad prie šio mūsų projekto vienu ar kitu būdu dirbo 50-ies žmonių komanda, kuriai esu žiauriai dėkingas. Man bendrai labai smagu, kad tokius projektus galima įgyvendinti Lietuvoje. Šis ekspedicijų sunkvežimis, tai 4 Šiaulių įmonių: „Autogema”, „Porigida”, „TVC” ir „SoliTek“ bendro darbo rezultatas. Šiauliuose buvo pilnai suprojektuoti ir pagaminti mūsų Dakaro namai”, – džiaugėsi jau 12-tajam dykumų maratonui besirengiantis sportininkas.

Naudos ekologišką saulės energiją

A. Juknevičiaus ir D. Vaičiulio komanda yra viena ekologiškiausių Dakare. Jau trejus metus iš eilės ant jų serviso sunkvežimio bendrovė „SoliTek“ įrengdavo saulės modulių sistemą, leidžiančią per dieną surinktą saulės energiją išnaudoti komandos reikmėms. 2018-ųjų metų Dakare už ekologiškus saulės panaudojimo sprendimus komanda net pelnė „Eco-Label“ apdovanojimą.

A. Juknevičiaus komandos „KREDA“ kemperis Dakaro raliui / „KREDA“ komandos nuotr.

Įsigijusi naująjį pirkinį, komanda nei minutės nesuabejojo ar jame montuoti saulės modulių sistemą ir pagalbos išsyk kreipėsi į ilgamečius partnerius, kurie kemperyje sumontavo ne tik modulius, bet ir išskirtinę elektros sistemą.

„Naujoji Antano kemperio elektros sistema iš tiesų unikali ir, kaip juokaujame su kolegomis, už ją turtingas beduinas nepagailėtų ir šimto kupranugarių. Čia sudėjome visa tai, ką turime geriausia – beveik 1,5 kW suminės galios pažangių dvigubo stiklo saulės modulių sistemą, kuri aprūpins galingus integruotus akumuliatorius elektros energija šviesiuoju paros metu.

Kaip žinome, pas arabus saulės tikrai netrūksta. Be to šie moduliai iš specialaus stiklo, prie kurio nelimpa smėlis ir dulkės. Per dieną pilnai pakrovus akumuliatorius, Antanas drąsiai galės be jokių apribojimų visą naktį naudoti elektros energiją visiems savo ir, kaip jau tapo įprasta, bivuako kaimynų poreikiams. Didžiuojamės, galėdami prisidėti prie Antano sėkmės Dakare”, – pasakojo „SoliTek“ atstovas Martynas Rusteika.

A. Juknevičiaus komandos „KREDA“ kemperis Dakaro raliui / „KREDA“ komandos nuotr.

Treniruotės Saudo Arabijos pusiasalyje

Paskutinius taškus prieš Dakarą dėliojanti „KREDA“ visiems susirinkusiems atskleidė ir artimiausius savo planus. Gruodžio pradžioje A. Juknevičius ir D. Vaičiulis kartu su komandos mechanikais išvyksta į Dubajų, kur ketina ne tik išbandyti ilgai nematyto automobilio būklę, bet ir ruošiasi rimtoms treniruotėms vietinėmis sąlygomis.

„Po to kai buvo atšauktas „Abu Dhabi Desert Challenge“ automobilis liko Dubajuje ir jo nematėme jau ilgą laiką, todėl jau iš anksto žinojome, kad bent kartą iki Dakaro ten reikės važiuoti ir gerai jį prakratyti. Iš vienos pusės, neramu, kad viską suspėtume laiku, iš kitos, turėsime didelį pranašumą, nes gausime progą jį išbandyti vietinėmis sąlygomis, gerai pralėkti ir atgaivinti visus įgūdžius. Tokia treniruotė prieš pat Dakarą bus labai naudinga“, – teigė A. Juknevičius.

2021-ųjų Dakaro ralis sausio 3-15 dienomis antrą kartą vyks Saudo Arabijoje. A. Juknevičius yra labiausiai patyręs ir visus savo 10 Dakarų finišavęs sportininkas iš Lietuvos. Lenktynininkas tris kartus pagerino Baltijos šalims priklausantį geriausią rezultatą automobilių kategorijoje. 2018-aisiais A. Juknevičius organizatorių oficialiai pripažintas Dakaro ralio Legenda.