Europos burlenčių čempionate startuojantis Juozas Bernotas: bus proga pasitikrinti, kaip sekėsi per karantiną

Pirmadienį neįskaitiniu plaukimu prasidėjusiame Europos RS:X burlenčių čempionate varžysis ir du Lietuvos atstovai. Dėl pandemijos buvo iškilusi grėsmė, kad varžybos neįvyks, tačiau visi pajėgiausi Senojo žemyno burlentininkai atvyko į pirmenybes ir kovos dėl titulo bei vienintelio olimpinio kelialapio.

Antradienį kovas Europos RS:X burlenčių čempionate Portugalijoje kartu su Roku Didriku pradėsiantis Juozas Bernotas sunkiai nuspėja, ko galima tikėtis. Geriausias Lietuvos burlentininkas dėl pandemijos 10 mėnesių neturėjo varžybų, o, atšalus orams Lietuvoje, net mėnesį negalėjo treniruotis ant vandens.

„Kai temperatūra nukrenta žemiau 10 laipsnių, tai nėra tinkamos sąlygos mums treniruotis. Kitas blogas dalykas, kad Lietuvoje treniravomės dviese su Roku Didriku, kuris taip pat startuos šiame Europos čempionate. Kai nėra grupės, su kuo lenktyniauti, tai irgi labai trukdo rengtis.

Turėjome labai ilgą pertrauką, tai šis čempionatas tiesiog įeina į pasirengimą olimpinėms žaidynėms. Kažkokių didelių tikslų nėra, tai labiau bus treniruočių pobūdžio varžybos ir pasitikrinti, kaip mums sekėsi per karantiną ir rudenį“, – LRT TELEVIZIJAI pasakojo sportininkas.

Pasak Juozo Bernoto, Europos čempionate vyrų varžybose bus labai mažai dalyvių – vos 60. Geriausiai pirmenybėse pasirodžiusiai vienai šaliai, kuri dar neturi teisės deleguoti savo atstovo į Tokiją, atiteks ir olimpinis kelialapis. Juozas Bernotas jį Lietuvai jau trečią kartą per karjerą iškovojo pernai.

„Visi stipriausi sportininkai yra čia. Jie jau turi olimpinius kelialapius į Tokiją, tai intensyviai rengiasi ir Europos čempionatas įeina į tą pasirengimą, nes šiuo metu tikrai nevyksta jokios varžybos. Iki paskutinio momento buvo galvota, ar įvyks ir šios pirmenybės. Tai visi, kurie jau turi olimpinius kelialapius arba kovoja dėl jų, yra čia“, – teigė J. Bernotas.

Aukščiausią vietą Europos čempionate Juozas Bernotas iškovojo prieš šešerius metus, kai finišavo 14 pozicijoje. Po pirmenybių jis parvyks į Kauną pas žmoną Giliją ir prieš mažiau nei mėnesį gimusį sūnų Viesulą. Po Naujųjų Juozas Bernotas tikisi grįžti į tą patį Portugalijos Vilamouros kurortą ir ten rengtis trečiosioms olimpinėms žaidynėms. Tokijuje RS:X burlenčių klasėje varžysis 25 sportininkai.

– Kokius tikslus keliate sau šiame Europos čempionate?

– Turėjome labai ilgą pertrauką, tai šis čempionatas tiesiog įeina į pasirengimą olimpinėms žaidynėms. Tų kažkokių didelių tikslų nėra, tai labiau bus treniruočių pobūdžio ir pasitikrinti, kaip mums sekėsi per karantiną ir rudenį. Paskutines aukšto lygio varžybas turėjau prieš pat pirmąjį karantiną. Tai buvo pasaulio čempionatas Australijoje. Po to buvo labai ilga pertrauka.

– Pats jau praėjusiais metais pasaulio čempionate iškovojote olimpinį kelialapį. Kiek šiose Europos pirmenybėse bus dalinta olimpinių kelialapių?

– Tik vienas. Iš tų Europos šalių, kurios neturi olimpinių kelialapių, aukščiausią vietą užėmusios valstybės atstovas ir iškovos olimpinį kelialapį.

– Kaip atlaikėte pirmąjį karantiną ir, apskritai, šiuo metus?

– Sąlygų treniruotėms praktiškai neturėjau, nes pavasarį visas mūsų inventorius buvo paliktas Ispanijoje. Turėjome laukti, kol atsidarys sienos ir galėsime išskristi į Ispaniją. Tada parvykome su automobiliu ir pradėjome treniruotis Lietuvoje. Tačiau čia nėra labai gerų sąlygų, nes nėra didelės grupė, su kuria galėčiau treniruotis, o išvykti į užsienį neturėjome sąlygų dėl situacijos su virusu.

Juozas Bernotas / Organizatorių nuotr.

Vėliau, pasibaigus vasarai, atšalo orai Lietuvoje ir vėl neliko treniruočių kokybės, nes tiesiog buvo šalta. Bendrą fizinį pasirengimą bandėme perkelti į sporto salę, bet pagrindas yra treniruotės ant vandens ir be to labai sudėtinga. Niekada nesu turėjęs ir tokios didelės pertraukos be varžybų.

– Kaip kolegos iš kitų šalių treniravosi per koronaviruso pandemiją?

– Kai kurie buvo panašioje situacijoje, tačiau dauguma, tikrai dauguma, dirbo ir visą laiką buvo ant vandens. Aš pats be vandens dabar buvau pastarąjį mėnesį, kai atšalo tie orai Lietuvoje. Kai temperatūra nukrenta žemiau 10 laipsnių, tai nėra tinkamos sąlygos mums treniruotis. Kitas blogas dalykas, kad Lietuvoje treniravomės dviese su Roku Didriku, kuris taip pat startuos šiame Europos čempionate. Kai nėra grupės, su kuo lenktyniauti. Tai irgi labai trukdo rengtis.

Juozas Bernotas / A. Ridikaitės nuotr.

– Kaip sutikote žinią apie nukeltas Tokijo olimpines žaidynes?

– Iš pradžių norėjau, kad olimpinės žaidynės vyktų 2020 metais, bet, kai namuose praleidau kelias savaites be normalių treniruočių, tada supratau, kad olimpinių žaidynių nukėlimas yra geras sprendimas, nes tiesiog neturėjome sąlygų treniruotis.

– Kada atvykote į Portugaliją?

– Mes čia nuo lapkričio 14 dienos. Matosi, kad pasirengimo trūksta, stengiuosi visus pasivyti. Laukiame varžybų pradžios ir tada matysime, kaip seksis. Turėsime po tris plaukimus per dienas. Iš viso keturios varžybų dienos. Kaip niekada turėsime mažai dalyvių, apie 60. Tačiau visi stipriausi sportininkai yra čia. Jie jau turi olimpinius kelialapius į Tokiją, tai intensyviai rengiasi ir Europos čempionatas įeina į tą pasirengimą, nes šiuo metu tikrai nevyksta jokios varžybos. Iki paskutinio momento buvo galvota, ar įvyks ir šios pirmenybės. Tai visi, kurie jau turi olimpinius kelialapius arba kovoja dėl jų, yra čia.

– Kaip vėliau turėtų atrodyti jūsų pasirengimas Tokijo olimpinėms žaidynėms?

– Po Europos čempionato grįšime į Lietuvą. Labai tikiuosi, kad po Naujųjų ta situacija su pandemija labai ženkliai pagerės. Planuojame grįžti čia, į Portugaliją, ir treniruotis toliau. Kiek tai bus įmanoma, dabar sunku pasakyti. Anksčiau vykdavome į Ispaniją, bet ten itin bloga situacija su koronavirusu, tai Portugalijoje, Vilamouros kurorte būtų saugiau.

Visi metai buvo labai intensyvūs. Pradedant tuo, kad mes su žmona Gilija atidarėme jogos studiją Kaune, tada buvo daug varžybų ir išvykų, karantinas. Neseniai gimė sūnus. Tai tikrai be galo daug džiaugsmo, laimės ir labai daug darbo, ir ta korovaviruso situacija... Chaotiški metai, bet didžioji dalis emocijų buvo geros ir tik geri prisiminimai išliks apie šiuos metus.