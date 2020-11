Iš JAV grįžusi tinklininkė Mackevičiūtė tobulėja Belgijoje

Lietuvos tinklininkė Gintarė Mackevičiūtė praėjusiais metais baigė studijas „UT Martin“ universitete JAV, o šiais metais ji išvyko į Belgiją ir profesionalės karjerą pradėjo aukščiausioje šios šalies lygoje rungtyniaujančioje „Tchalou Volley“ komandoje, skelbiama LTF pranešime.

Kol kas Belgijoje sezonas vyksta gana sudėtingai, nes dėl koronaviruso pandemijos ir įvairių apribojimų kai kurios komandos dar nesužaidė pirmųjų varžybų. „Tchalou Volley“ jau spėjo sužaisti pirmąsias trejas rungtynes, todėl G. Mackevičiūtė turėjo galimybę susidaryti pirmuosius įspūdžius.

LTF.lt pakalbino šią Lietuvos tinklininkę apie jos patirtį JAV ir naujas patirtis Belgijoje.

– Kaip vertini praėjusį laikotarpį JAV? Ką jis tau suteikė kaip žmogui ir kaip sportininkei?

– Laikotarpis JAV buvo tikrai ypatingas. Atradau ir sužinojau labai daug naujų dalykų apie save ir tikrai jaučiau kaip keičiausi. Žinoma – į gerąją pusę (šypsosi, - red. past.). Buvo visokių patirčių bei akimirkų – tiek gerų, tiek nelabai, bet apskritai labai džiaugiuosi, kad priėmiau sprendimą išvykti. Per tuos kelerius metus patobulėjau kaip tinklininkė ir apskritai kaip sportininkė. Tenesio universitete baigiau mokslus, vadinamus „Interdisciplinary Studies with Focus and Health and Human Performance“. Tai susiję su sveikatos ir fizinės veiklos mokslais.

– Kaip atsidūrei Belgijoje ir kaip vertini tinklinio lygį čia?

– Visada norėjau žaisti užsienyje ir nuo pat pradžių žinojau, kad baigusi mokslus, bandysiu ieškoti klubo Europoje, arčiau namų. Tikrai bijojau, kad dėl COVID-19 situacijos susirasti klubo man taip ir neišeis, bet vieną dieną su manimi susisiekė agentas Derekas Guimondas, atstovaujantis „Tomasika Agency“ ir jis paklausė ar norėčiau po studijų baigimo toliau žaisti tinklinį. Sulaukęs teigiamo atsakymo jis pasisiūlė savo, kaip agento, paslaugas ir po kelių savaičių gavau keletą pasiūlymų iš Europos komandų. Pasirinkti „Tchalou Volley“ taip pat pastūmėjo ir Rūta Staniulytė, kuri čia žaidė tris paskutinius sezonus. Girdėjau daug gerų atsiliepimų apie trenerį Ugo Blaironą ne tik iš jos, bet ir iš kitų žaidėjų. Tinklinio lygis čia labai įvairus. Žaidžiu aukščiausiose lygoje ir tikrai nesiskundžiu. Tai yra mano pirmas profesionalus sezonas ir savo pasirinkimu nesigailiu. Manau, kad tai yra puikus startas ir gera vieta tobulėti bei mokytis.

– Kaip sekasi įsilieti į komandą? Ko tikisi treneriai ir pati iš savęs?

– Įsilieti į komandą nebuvo sunku, nepaisant to, kad prie komandos dėl COVID-19 prisijungiau gana vėlai. Komanda mane priėmė labai šiltai. Nuo pat pradžių jaučiau palaikymą ir paramą, o ir pats faktas, kad nebuvau vienintelė žaidėja iš svetur situaciją tik palengvino. Trenerio tikslai yra nemaži. Pagrindinis tikslas yra laimėti Belgijos čempionatą ir šalies taurę. Pagrindinis dalykas, kurio tikiuosi iš savęs šį sezoną, tai tobulėti kaip žaidėja ir įgauti kuo daugiu patirties. Tobulėti man dar tikrai yra kur (šypsosi, - red. past.).

– Papasakok, kokia situacija Belgijoje ir tinklinyje dėl COVID-19? Ar ketini atvykti į Lietuvą švenčių metu?

– Situacija Belgijoje yra gana sudėtinga. Nukeliama daug varžybų. Pradžioje buvo jaučiamas šioks toks chaosas dėl taisyklių ir nuorodų treniruočių ir varžybų metu. Buvo neaišku, ar išvis moterų komandoms bus leidžiama treniruotis ir žaisti. Pavyzdžiui moterų krepšinio sezonas buvo nutrauktas, o kai kurie klubai priėmė sprendimai apskritai nedalyvauti čempionate. Labai džiaugiuosi, kad mano klubas nusprendė tęsti sezoną. Šiuo metu situacija geresnė ir viskas žymiai aiškiau. Yra protokolas, kurio žaidžiančios komandos turi laikytis. COVID-19 testai yra atliekami du kartus per savaitę. Rungtynės vyksta be žiūrovų, o prieš kiekvieną treniruotę visi žaidėjai turi užpildyti tam tikrą formą dėl egzistuojančių/neegzistuojančių simptomų. Taip pat tikrinama temperatūra. Norėčiau grįžti per šventes į Lietuvą, bet pagal dabartines taisykles, grįžusi į Belgiją turėčiau dvi savaites karantinuotis. Tai reiškia, kad tektų į varžybas grįžti nesitreniravus. Dėl to šventes greičiausiai teks praleisti Belgijoje.

– Ar turi svajonių šalį, kurioje norėtum žaisti tinklinį?

– Norėčiau žaisti tinklinį kaip įmanoma ilgiau. Ir tikrai norėčiau išbandyti kitas Europos šalis, o galbūt ir kitus žemynus, tokius kaip Azija ar Pietų Amerika. Niekada negali žinoti, kaip pasisuks gyvenimas. Konkretaus šalių sąrašo neturiu, išskyrus vieną. Bent sezoną norėčiau išmėginti jėgas Italijoje.