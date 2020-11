Madride – užtikrinta „Real“ pergalė prieš svečius iš Tel Avivo

That's just instinct from @rudy5fernandez



𝙔𝙤𝙪 𝙘𝙖𝙣'𝙩 𝙩𝙚𝙖𝙘𝙝 𝙩𝙝𝙖𝙩 👏#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/yATfFMYigq