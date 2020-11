Sezonas be ledo ritulio rinktinių pasirodymų: atšaukti vyrų, moterų ir jaunių čempionatai

Tarptautinė ledo ritulio federacija (IIHF) šiandien priėmė svarbų sprendimą dėl ateityje vyksiančių pasaulio ledo ritulio čempionatų, praneša hockey.lt.

IIHF COVID-19 ekspertų išvadas gavusi IIHF taryba nusprendė atšaukti kitų metų pavasarį turėjusius įvykti pasaulio čempionatus. Šie sprendimai palies ir tris Lietuvos rinktines: be pasaulio čempionatų lieka Lietuvos vyrų, U-18 vaikinų ir moterų rinktinės.



Sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, jog organizatoriams nėra galimybių saugiai surengti tokio rango turnyrų.



Lietuvos vyrų rinktinė be pasaulio čempionato užbaigs antrus metus iš eilės: dar kartą atšauktas Lenkijoje turėjęs vykti pasaulio vyrų IB diviziono čempionatas. Tokį patį sprendimą IIHF buvo priėmusi ir praėjusiame sezone.



Tuo tarpu 2019 metų gruodį pasaulio čempionatuose debiutavusi Lietuvos moterų rinktinė šiemet turėjo varžytis gimtinėje rengiamame turnyre. Kovą Lietuvos atstovės turėjo išbandyti naujosios Kauno ledo arenos galimybes.



Antrus metus be pasaulio čempionato lieka ir Lietuvos U-18 rinktinė.



IIHF sprendimu atšaukiami visi IA diviziono ir žemesnio rango pasaulio vyrų, moterų ir jaunių čempionatai. Elitiniai pasaulio ledo ritulio čempionatai ir toliau išlieka IIHF kalendoriuje.