Grigonis mintis apie nenusiteikimą veja šalin: kai žaidi prieš CSKA, nori iš jų atimti kiekvieną kontraktą

Kauno „Žalgirio“ klubas po praėjusios savaitės smūgio Tel Avive šį kartą parodė charakterį, tačiau pergalės tai pasiekti nepadėjo – namuose kauniečiai Eurolygos rungtynėse 78:87 pralaimėjo Maskvos CSKA ekipai.

Vienu metu „Žalgiris“ atsiliko 15 taškų (22:37), tačiau kabinosi į rungtynes ir net kelis sykius priartėjo, o pačiame ketvirto kėlinio finiše jų deficitas siekė jau tik vieną tašką (78:79).

Visgi tada savo žodį tarė CSKA vedliai Mike`as Jamesas ir Willas Clyburnas, kosminiais tritaškiais ištraukę savo komandą ir išplėšę jai dar vieną pergalę.

Dar sykį „Žalgirio“ gretose naudingiausias buvo Marius Grigonis. Šį sykį snaiperis surinko 19 taškų, pataikė penkis tritaškius ir mačą baigė su 24 naudingumo balais.

Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ – Maskvos CSKA / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tačiau šį kartą jo žaidimo minutes kiek apribojo pražangos – trečiame ketvirtyje jis gavo ketvirtą asmeninę ir ant parketo sugrįžo jau tik įsibėgėjus ketvirtam kėliniui.

„Sunkios rungtynės, galėjome kažkaip keisti. Šnekame, kodėl mes negalime nuo pat pradžių šnekėti, kažkaip vienas kitam padėti. Visi ateina turbūt su savo reikalais ir vienas kitam nepadeda, o kai žaidžiame visi kartu, o mes tą ir turime daryti, kaip mažesnė komanda, tada visai gerai atrodome“, – po pralaimėjo komentavo žalgirietis Marius Grigonis.

– Kaip reikėtų stabdyti tokius žaidėjus kaip M. Jamesas ir W. Clyburnas, kad tų kosminių metimų nebūtų?

– Jeigu nebūtume atsilikę 15 taškų, būtų užtekę. Prieš tai daug neįmetė rungtynėse CSKA ir buvo pralaimėję. Nežinau, ką mes galime daugiau dar padaryti. Aišku, visada galima kažkiek pridėti, bet yra šiai dienai kaip yra.

– Kalbant apie gynybą pirmoje mačo pusėje minėjai, kad užsigalvojote. Ar tai yra nusiteikimo klausimas? Kaip tą galima būtų paaiškinti?

– Nusiteikimu neįmanoma pasiteisinti. Kaip tu gali nenusiteikti Eurolygos rungtynėms? Žaidi prieš CSKA, nori atimti kiekvieną kontraktą iš jų, tai nežinau, kam mes čia galime nenusiteikti. Neturiu atsakymo, kai penkiese šnekame, tai atrodo visai kitaip. Šiaip, kaip žaidėjai ir penki žmonės rėkauja, nesvarbu net, ką tu ten rėki. Atrodo, kad agresyviai giniesi ir tikrai įvedi į paniką varžovą, o mes nuo pat pradžių kažkaip nedarome to. Bet vėlgi, yra treniruotės, nuo ten reikia pradėti.

Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ – Maskvos CSKA / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ar per tą pastarąją keturių rungtynių seriją Eurolygoje, šis mačas gynyboje yra žingsnis į priekį ginantis ir demonstruojant geresnę gynybą prieš varžovus?

– Šiaip, sakau, buvo daugiau pozityvumo negu per „Maccabi“ ar „Real“ rungtynes. Buvo daugiau to. Momentais tikrai labai gerai gynėmės ir tai gerai veikė. Kalbėjome ir vienas kitam padėjome. Kai vienas prasiveržia, kitas rotuoja. Tai tikrai sakau veikia, daugiau to pozityvo. Bet vėlgi, rezultatas netenkina, sunkus mėnesis, reikia paimti tai, kas liko.

– Kadangi nėra žiūrovų, tai puikiai girdėjome tas emocijas, kai gavai ketvirtą pražangą ant suoliuko. Kiek sunku buvo tuo metu stebėti komandą iš šono?

– Čia pats esu kvailas, kad lindau, kur nereikėjo. Kai manęs nebuvo, tai gerai tvarkėsi komanda. Normalu, mes turime 12 žaidėjų. Jei vienas kvailai išsibauduoja ar turi traumą, tai kitas turi eiti ir atsverti to žaidėjo netektį.

– Kai šįvakar taip pataikei, ar nesinorėjo rungtynių gale kamuolio savo rankose turėti?

– Visada norisi tą paskutinį metimą [atlikti] ir tą svarbų metimą. Taip buvome sugalvoję, taip buvome nusibraižę, nesuveikė šį kartą.