Dramatiškai pratęsimą išplėšęs „Žalgiris“ palaužė Prienų ekipą

Skaudžią nesėkmę Eurolygoje patyręs Kauno „Žalgiris“ (7-1) sekmadienį per plauką išvengė pralaimėjimo LKL čempionate. Žalgiriečiai namuose per pratęsimą 103:100 (31:24, 20:26, 26:21, 14:20, 12:9) palaužė Prienų „CBet“ (4-6) komandą, kuri be pergalės liko tik „dėka“ Steve`o Vasturios pataikyto tritaškio paskutinėmis ketvirtojo kėlinio sekundėmis.

Prieniškiai į priekį išsiveržti progų gavo nedaug, tačiau visas rungtynes laikėsi koviniu atstumu.

Nepaisant nuovargio ir Marquiso Wrighto, Egidijaus Dimšos penktųjų pražangš, prieniškiai toliau kovojo ir likus mažiau nei 4 minutėms „Žalgiris“ buvo priekyje 4 taškų atstumu (84:80). Likus minutei pranašumas sumenko iki 1 (86:85), o Tomas Digbeu dar stojo mesti dviejų baudos metimų. Realizavęs baudos metimus, prancūzas išvedė prieniškius į priekį.

Steve‘as Vasturia pelnė dvitaškį, tačiau Dominykas Domarkas įrideno sunkų dvitaškį ir likus 20 sekundžių vėl pirmavo „CBet“ (89:88). Po krepšiu įstrigęs Joffrey Lauvergne sužingsniavo, o prieniškiai prie baudų metimų linijos neklydo.

Klaida gynyboje kainavo daug – „CBet“ pametė Steve‘ą Vasturia, kuris baudė tritaškiu ir išplėšė pratęsimą.

Pratęsime komandos žaidė taškas į tašką ir likus minutei prieniškiai išsiveržė į priekį (98:100).

Šeimininkams negalėjo padėti traumuoti Patricio Garino ir Marius Grigonis. Svečių gretose nežaidė Mindaugas Sušinskas ir Rokas Gadiliauskas. Prieniškiai rungtynėms registravo 9 žaidėjus, o Khadimas Sow nuo suolo išvis nepakilo.

